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Новости Война
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Применяли пытки и унижали: за жестокое обращение с пленником и священником будут судить командира "миротворческой" бригады РФ и его помощника

рашисти

В Киевской области командир "миротворческой" бригады ВС РФ приказал взять в плен бойца теробороны и священника. Заместитель командира применял физическую силу против украинского защитника и священнослужителя, "выбивал" информацию о силах обороны области и публично унижал его.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

"Установлено, что в марте 2022 года во время оккупации села Богдановка Броварского района командир "миротворческой" бригады ВС РФ приказал подчиненным искать в селе военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, теробороны, работников правоохранительных органов и бывших участников АТО".

Оккупанты взяли в плен бойца теробороны села. Применяя физическую силу, заместитель командира допрашивал его, "выбивая" оперативную информацию о силах обороны. Он запугивал и унижал потерпевшего, а после пыток оставил в подвале без еды и с минимальным количеством воды на несколько дней. Позже его привели к центральной площади села, откуда в то время проводилась эвакуация гражданского населения, в том числе и членов семьи пленника. На глазах у мирных жителей командир избивал безоружного потерпевшего", - говорится в сообщении.

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Также установлено, что заместитель командира нанес телесные повреждения настоятелю храма в Богдановке. По его приказу священнослужитель снял с себя всю одежду, после чего подозреваемый надел ему на голову шапку так, чтобы она закрывала ему глаза, липкой лентой связал руки за спиной и незаконно допрашивал.

Обвинительный акт в отношении командира мотострелковой роты 15-й "миротворческой" бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии ЦВО ВС РФ и его помощника направлен в суд прокурорами Киевской областной прокуратуры. Им инкриминируют нарушение законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины)

армия РФ (19375) суд (25112) пленные (2143) военные преступления (1437) Офис Генпрокурора (2476)


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Топ комментарии
+5
А ***ло почему закрывают?
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07.11.2022 11:34
+5
а чого не сказано, як їх судитимуть: офлайн, чи заочно? Де вони зараз?
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07.11.2022 12:06
+5
Підозрюваного затримано, чи це черговий прояв паперової творчості для звітності?
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07.11.2022 12:18
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А ***ло почему закрывают?
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07.11.2022 11:34 Ответить
На палю та усі справи ...
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07.11.2022 11:37 Ответить
добрий ти боярін-якіна-на кол
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07.11.2022 11:39 Ответить
Замполит и одновременно особый отдел. В лаптей издавна такая взаимозаменяемость. А судя по обращению со священником, это лицо туземной болотной первобытной народности, не крещенный и, что естественно для стойбищенского образа жизни, садист.
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07.11.2022 12:05 Ответить
а чого не сказано, як їх судитимуть: офлайн, чи заочно? Де вони зараз?
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07.11.2022 12:06 Ответить
я також про це подумав... "прокурори" та "судді" відкривають якісь "віртуальні справи" щоб виправдати свою зарплатню в 200000-250000 грн. ... а була б вказівка боротися з волонтерами... вони б їх "рвали" на шматки....
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07.11.2022 12:25 Ответить
Підозрюваного затримано, чи це черговий прояв паперової творчості для звітності?
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07.11.2022 12:18 Ответить
очередная сказка для зе-лохов !
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07.11.2022 12:36 Ответить
Да здравствуєт наш суд самий справідлівий в мірє
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07.11.2022 13:02 Ответить
Ліквідовувати треба як Моссад, а не робити вигляд що ви його спіймали заочно.
Зе влада це така влада як і Голобородько президент.
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07.11.2022 14:31 Ответить
 
 