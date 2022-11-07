Применяли пытки и унижали: за жестокое обращение с пленником и священником будут судить командира "миротворческой" бригады РФ и его помощника

В Киевской области командир "миротворческой" бригады ВС РФ приказал взять в плен бойца теробороны и священника. Заместитель командира применял физическую силу против украинского защитника и священнослужителя, "выбивал" информацию о силах обороны области и публично унижал его.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

"Установлено, что в марте 2022 года во время оккупации села Богдановка Броварского района командир "миротворческой" бригады ВС РФ приказал подчиненным искать в селе военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, теробороны, работников правоохранительных органов и бывших участников АТО".

Оккупанты взяли в плен бойца теробороны села. Применяя физическую силу, заместитель командира допрашивал его, "выбивая" оперативную информацию о силах обороны. Он запугивал и унижал потерпевшего, а после пыток оставил в подвале без еды и с минимальным количеством воды на несколько дней. Позже его привели к центральной площади села, откуда в то время проводилась эвакуация гражданского населения, в том числе и членов семьи пленника. На глазах у мирных жителей командир избивал безоружного потерпевшего", - говорится в сообщении.

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Также установлено, что заместитель командира нанес телесные повреждения настоятелю храма в Богдановке. По его приказу священнослужитель снял с себя всю одежду, после чего подозреваемый надел ему на голову шапку так, чтобы она закрывала ему глаза, липкой лентой связал руки за спиной и незаконно допрашивал.

Обвинительный акт в отношении командира мотострелковой роты 15-й "миротворческой" бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии ЦВО ВС РФ и его помощника направлен в суд прокурорами Киевской областной прокуратуры. Им инкриминируют нарушение законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины)