Путин не достиг ни одной из своих стратегических целей в Украине, - посол Британии Симмонс

Путин не достиг ни одной из своих стратегических целей в Украине, а статус Крыма сегодня стал еще менее определенным, чем до полномасштабного вторжения РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

"В России действительно больше оружия, но они не очень хорошо его используют. Сейчас ноябрь, и это длится уже больше полугода, а Путин не достиг ни одной из своих стратегических целей. У него нет Киева, у него нет Одессы, он не смог этого всего взять. Крым кажется несколько неопределенным. Крым действительно менее определен, чем был до того, как это началось. Ни одно из них не звучит для меня как победа", - сказала Симмонс.

Она отметила, что "все еще происходят ужасные вещи, и украинцы все еще теряют жизнь, люди без воды и без света".

"Но ничего из этого действительно не имеет большого значения для Путина с точки зрения того, что он хочет, чтобы произошло в Украине", - добавила Симмонс.

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