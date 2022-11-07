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Путин не достиг ни одной из своих стратегических целей в Украине, - посол Британии Симмонс

симмонс

Путин не достиг ни одной из своих стратегических целей в Украине, а статус Крыма сегодня стал еще менее определенным, чем до полномасштабного вторжения РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

"В России действительно больше оружия, но они не очень хорошо его используют. Сейчас ноябрь, и это длится уже больше полугода, а Путин не достиг ни одной из своих стратегических целей. У него нет Киева, у него нет Одессы, он не смог этого всего взять. Крым кажется несколько неопределенным. Крым действительно менее определен, чем был до того, как это началось. Ни одно из них не звучит для меня как победа", - сказала Симмонс.

Она отметила, что "все еще происходят ужасные вещи, и украинцы все еще теряют жизнь, люди без воды и без света".

"Но ничего из этого действительно не имеет большого значения для Путина с точки зрения того, что он хочет, чтобы произошло в Украине", - добавила Симмонс.

Читайте: Пока в российском ландшафте нет безопасного для Украины преемника Путина, - Симмонс

путин владимир (31325) Симмонс Мелинда (103)


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Топ комментарии
+7
Путин достиг главного: Россию никто не боится, а на её армию плюют.
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07.11.2022 12:02
+6
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07.11.2022 11:59
+5
"У нього немає Києва, у нього немає Одеси"
У нього нема навіть Харкова і навіть Бахмута. Путлєр село місяцями здобував, а втрачав за години.
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07.11.2022 12:06
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Путін не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей в Україні ...

Всехпереигрун, ****.
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07.11.2022 11:49 Ответить
Путлер достиг единственной цели - развала рабссеи на враждующие между собой средневековые феодальные княжества. И если их не трогать в этом начинании, то скоро рабссея станет заповедником первообытно-общинного строя.
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07.11.2022 12:02 Ответить
про це можна було б казати, як би ми були на етапі повернення, хоча б до кордонів 24 лютого!! а зараз це виглядає як знущання
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07.11.2022 11:56 Ответить
Так ми й так вже на етапі повернення. А про це можна було казати щє з лютого, тому що щє в лютому Росією були оголошені плани, яких неможливо досягти.
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07.11.2022 11:59 Ответить
Пояснення одне - путін не стратег. Він навіть і на тактика, рівня батальйону-полку, не тягне. Всі його рішення помилкові, почуття передбачання у нього немає, результати все гірші і гірші.
Повна аналогія з тупим, але впертим картковим гравцем, який програв усе, що має, але вперто ставить і знову ставить, сподіваючись, що нарешті йому не пощастить. А йому вже не пощастить, везіння скінчилося.
Фарт від путіна пішов, тепер чи показати порожні кишені і чи застрелитися
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07.11.2022 11:57 Ответить
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07.11.2022 11:59 Ответить
Путин достиг главного: Россию никто не боится, а на её армию плюют.
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07.11.2022 12:02 Ответить
"У нього немає Києва, у нього немає Одеси"
У нього нема навіть Харкова і навіть Бахмута. Путлєр село місяцями здобував, а втрачав за години.
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07.11.2022 12:06 Ответить
Справа навіть не у часі, а у 75000 найбільш боєздатних сухопутних військ, які були знищені в обмін на тимчасове утримання ними територій.
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07.11.2022 12:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=XuuNs1hy_ew Путін досяг своїх стратегічних цілей в Україні
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07.11.2022 13:01 Ответить
 
 