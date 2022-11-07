ЕС уже выделил Украине более 22 млрд евро, поддержка экономики страны на плаву остается ключевой задачей, - Боррель

Украине уже выделено по линии ЕС более EUR22 млрд, Евросоюз продолжит оказывать поддержку Украине всеми возможными способами.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам состоявшегося на прошлой неделе во вторник совещания министров иностранных дел государств G7, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вместе с нашими государствами-членами ЕС мобилизовал более EUR19 млрд на экономическую, социальную и финансовую устойчивость Украины и EUR3,1 млрд на военную поддержку. Наша помощь также предусматривает техническую поддержку по ремонту энергетической инфраструктуры и обеспечению дополнительной выработки электроэнергии. Мы увеличим и нашу гуманитарную помощь, которая стала еще более актуальной в связи с приближением зимы", - сообщил Боррель.

По его словам, "поддержка экономики Украины на плаву остается ключевой задачей". Он напомнил озвученное ранее обещание Еврокомиссии выделить финансовый пакет в размере до EUR1,5 млрд. в месяц на общую сумму до EUR18 млрд., чтобы значительно покрыть потребности Украины в финансировании на 2023 год.

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Боррель также отметил необходимость продления после 19 ноября соглашения по обеспечению экспорта сельскохозяйственной продукции Украины в мир.