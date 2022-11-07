88% украинцев верят, что через 10 лет Украина будет в составе ЕС и процветать, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

88% украинцев считают, что через 10 лет Украина будет процветающей страной в составе ЕС и готова терпеть ради этого временные финансовые трудности.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 21-23 октября Киевским международным институтом социологии, информирует Цензор.НЕТ.

Социологи предложили респондентам выбрать, с каким из двух сценариев будущего Украины – оптимистическим или пессимистическим – они согласны в большей степени.

88% украинцев считают, что через 10 лет Украина будет преуспевающей страной в составе ЕС. При этом среди них 63% полностью разделяют такой взгляд, а скорее соглашаются – 26%.

Только у 5% респондентов есть пессимистические ожидания, что через 10 лет Украина будет опустошенной страной с оттоком людей.

Респондентам, которые оптимистично видят будущее Украины через 10 лет, задавался дополнительный вопрос, готовы ли они испытывать материальные трудности в течение 3-5 лет для достижения в будущем положительного результата.

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Среди таких 96% украинцев ответили, что готовы испытывать материальные трудности 3-5 лет, если в результате Украина станет преуспевающей страной и членом ЕС.

Опрос был проведен по методу телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных номеров. Были опрошены 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Погрешность не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%, 3% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 10%, 1,5% – для показателей, близких к 5%.

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