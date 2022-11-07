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88% украинцев верят, что через 10 лет Украина будет в составе ЕС и процветать, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

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88% украинцев считают, что через 10 лет Украина будет процветающей страной в составе ЕС и готова терпеть ради этого временные финансовые трудности.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 21-23 октября Киевским международным институтом социологии, информирует Цензор.НЕТ.

Социологи предложили респондентам выбрать, с каким из двух сценариев будущего Украины – оптимистическим или пессимистическим – они согласны в большей степени.

88% украинцев считают, что через 10 лет Украина будет преуспевающей страной в составе ЕС. При этом среди них 63% полностью разделяют такой взгляд, а скорее соглашаются – 26%.

Только у 5% респондентов есть пессимистические ожидания, что через 10 лет Украина будет опустошенной страной с оттоком людей.

Респондентам, которые оптимистично видят будущее Украины через 10 лет, задавался дополнительный вопрос, готовы ли они испытывать материальные трудности в течение 3-5 лет для достижения в будущем положительного результата.

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Среди таких 96% украинцев ответили, что готовы испытывать материальные трудности 3-5 лет, если в результате Украина станет преуспевающей страной и членом ЕС.

Опрос был проведен по методу телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных номеров. Были опрошены 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Погрешность не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%, 3% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 10%, 1,5% – для показателей, близких к 5%.

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88% украинцев верят, что через 10 лет Украина будет в составе ЕС и процветать, - опрос КМИС 01
88% украинцев верят, что через 10 лет Украина будет в составе ЕС и процветать, - опрос КМИС 02
88% украинцев верят, что через 10 лет Украина будет в составе ЕС и процветать, - опрос КМИС 03
88% украинцев верят, что через 10 лет Украина будет в составе ЕС и процветать, - опрос КМИС 04
88% украинцев верят, что через 10 лет Украина будет в составе ЕС и процветать, - опрос КМИС 05

опрос (2834) прогноз (698) членство в ЕС (1028) КМИС (330)


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Топ комментарии
+12
Луганская обл., зранку цілу купу чмобіків наловили!!!
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07.11.2022 13:08
+10
Цікаво спитати, чи вірять опитувані в те, що Україна стане квітучою при діючій зеленій владі? 🤔
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07.11.2022 13:14
+8
За 10 років квітучою,коли рознесені великі міста і війна ще йде? Напевно,в цих опитуваннях ідіоти приймали участь.
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07.11.2022 13:01
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Интересная статистика. Все думают что "будущее" само без них решит проблему самой большой коррупции в Европе. Это оно, "будущее", будет вешать Ермака, расстреливать коррупционеров, депутатов и олигархов. А они (народ) в это время будут отдыхать в Сочи и ездить на заработки в Москву ну или на худой конец сажать картоплю на фазенде. Ага, ну да....
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07.11.2022 23:17 Ответить
Я эту сказку слышал во времена перестройки и потом каждые пять лет от нового президента.... Когда посадят президентов и министров за ворованное, тогда и начинайте отсчёт 10-и лет, а сейчас маемо тэ що маемо
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08.11.2022 00:40 Ответить
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