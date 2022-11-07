Украинским энергетикам нужно от 3 до 5 недель, чтобы вернуть более или менее привычный уровень комфорта
Основная причина недостатка электроэнергии – значительное повреждение путей ее транспортировки, а не количество, производимое страной.
Об этом во время брифинга сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Представьте, что есть какой-то хайвей по которому мы транспортировали электричество и на нем подорвана развязка, разрушенный мост. И мы сейчас все это электричество пустили вместо хайвея по сельским дорогам и там конечно пробки, не хватает мощности заживить всех в полном объеме. Это реальность, которая у нас, к сожалению, сегодня есть. И для того чтобы хотя бы немного восстановить эти хайвеи, нам нужно 3-4-5 спокойных недель и мы сможем это сделать", - отметил Харченко.
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Сподіваюсь, що наші ремонтники не ступлять і розсередять їх на достатній відстані один від одного, щоб їх не просто було знищити, та зруйнувати відразу усю систему.
про хайвей...
А где инвестиции Ахметова /ДТЕК в отрастешь?!
в карманах у рыжего? Все уже давно в офшорах?
Только обдирать народ и страну тарифами- это он умеет.
А теперь его купленные мартышки рассказывают нам про хайвеи.