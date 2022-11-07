Украинским энергетикам нужно от 3 до 5 недель, чтобы вернуть более или менее привычный уровень комфорта

Основная причина недостатка электроэнергии – значительное повреждение путей ее транспортировки, а не количество, производимое страной.

Об этом во время брифинга сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Представьте, что есть какой-то хайвей по которому мы транспортировали электричество и на нем подорвана развязка, разрушенный мост. И мы сейчас все это электричество пустили вместо хайвея по сельским дорогам и там конечно пробки, не хватает мощности заживить всех в полном объеме. Это реальность, которая у нас, к сожалению, сегодня есть. И для того чтобы хотя бы немного восстановить эти хайвеи, нам нужно 3-4-5 спокойных недель и мы сможем это сделать", - отметил Харченко.

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