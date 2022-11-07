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Украинским энергетикам нужно от 3 до 5 недель, чтобы вернуть более или менее привычный уровень комфорта

енергетика

Основная причина недостатка электроэнергии – значительное повреждение путей ее транспортировки, а не количество, производимое страной.

Об этом во время брифинга сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Представьте, что есть какой-то хайвей по которому мы транспортировали электричество и на нем подорвана развязка, разрушенный мост. И мы сейчас все это электричество пустили вместо хайвея по сельским дорогам и там конечно пробки, не хватает мощности заживить всех в полном объеме. Это реальность, которая у нас, к сожалению, сегодня есть. И для того чтобы хотя бы немного восстановить эти хайвеи, нам нужно 3-4-5 спокойных недель и мы сможем это сделать", - отметил Харченко.

Читайте: Из-за роста потребления электроэнергии в Киеве 7 ноября будут экстренные отключения, - ДТЭК

Харченко (23) Тарифы на электроэнергию (2170) инфраструктура (252) электроэнергия (772)


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Топ комментарии
+6
В РФ тільки і очікують, щоб Обленерго відремонтували підстанції завезли нові трансформатори...
Сподіваюсь, що наші ремонтники не ступлять і розсередять їх на достатній відстані один від одного, щоб їх не просто було знищити, та зруйнувати відразу усю систему.
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07.11.2022 14:38
+6
Объяснил, мля!
про хайвей...

А где инвестиции Ахметова /ДТЕК в отрастешь?!
в карманах у рыжего? Все уже давно в офшорах?

Только обдирать народ и страну тарифами- это он умеет.

А теперь его купленные мартышки рассказывают нам про хайвеи.
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07.11.2022 15:19
+4
Децентралізовувати й змінюватися треба. У росіян є усі мережеві карти для влучань ракетами та дронами.
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07.11.2022 14:27
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Децентралізовувати й змінюватися треба. У росіян є усі мережеві карти для влучань ракетами та дронами.
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07.11.2022 14:27 Ответить
Безумовно потрібно. Але скільки потрібно часу щоб побудувати хочаб б одну підземну ТЕЦ з "нуля" та підключити її до загальної мережі?
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07.11.2022 14:35 Ответить
потрібні не підземні електростанції, а трансформаторні станції. Існують технології для зменшення розміру, тому це можливо.
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07.11.2022 16:38 Ответить
В РФ тільки і очікують, щоб Обленерго відремонтували підстанції завезли нові трансформатори...
Сподіваюсь, що наші ремонтники не ступлять і розсередять їх на достатній відстані один від одного, щоб їх не просто було знищити, та зруйнувати відразу усю систему.
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07.11.2022 14:38 Ответить
А хто такий директор Центру досліджень енергетики? Це як та папуга, яка каже те, що хочуть почути. Приватний ДТЕК від імені керівників з добровольчого батальону Монако сказав, що в нього грошей немає на відновлення, там і листи з неділю назад писали щодо підняття тарифів. Тому державі потрібно встановити терміни, а не питати папуг, их самих 2 тижні, а як ДТЕК не може - то потрібно націоналізувати цю контору, як і Укрнафту та МоторСіч.
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07.11.2022 14:39 Ответить
кацапня вже тиждень ракети накопичує, на днях буде...
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07.11.2022 14:51 Ответить
Слово "комфорт" недоречне під час війни - штурханіть редактора.
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07.11.2022 14:56 Ответить
А про це зараз потрібно писати? Про це має знати ворог? А як на рахунок "зеленої" енергетики, будемо вимикати міні сонячні електростанції, що громадяни встановили на своїх дахах і городах? Чи вже не потрібно цього робити? Де ті завзяті "експерти", які доказували зворотній бік?
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07.11.2022 15:11 Ответить
Рівень комфорту повернеться через 3 - 5 тижнів а 75 тисяч кацапів - ні.
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07.11.2022 15:18 Ответить
Объяснил, мля!
про хайвей...

А где инвестиции Ахметова /ДТЕК в отрастешь?!
в карманах у рыжего? Все уже давно в офшорах?

Только обдирать народ и страну тарифами- это он умеет.

А теперь его купленные мартышки рассказывают нам про хайвеи.
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07.11.2022 15:19 Ответить
 
 