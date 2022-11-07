Китай показал новый беспилотник. Он может нести более 2 тонн ракет. ВИДЕО

Китай продемонстрировал новейший военный беспилотный летательный аппарат под названием Wing Loong-3.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.

Впервые дрон продемонстрировали в преддверии открытия крупнейшего в Китае авиационного шоу в провинции Гуандун на юге страны.

Дальность действия БПЛА составляет более 10 тысяч километров. Как отмечают китайские СМИ, аппарат можно использовать для разведки и боевых операций, поскольку он способен нести более 2 тонн ракет.

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