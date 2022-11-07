Китай показал новый беспилотник. Он может нести более 2 тонн ракет. ВИДЕО
Китай продемонстрировал новейший военный беспилотный летательный аппарат под названием Wing Loong-3.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.
Впервые дрон продемонстрировали в преддверии открытия крупнейшего в Китае авиационного шоу в провинции Гуандун на юге страны.
Дальность действия БПЛА составляет более 10 тысяч километров. Как отмечают китайские СМИ, аппарат можно использовать для разведки и боевых операций, поскольку он способен нести более 2 тонн ракет.
Топ комментарии
+35 Garry Dron #477536
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+29 Oleksandr Onys
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+22 Ksenia VB
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Поинтересуйся расходами Китая на науку и образование.
Если не половина, то треть публикаций в серьёзных научных журналах - китайского происхождения.
Ми ні защо таке не зробимо, ніколи, ніяк, ні при яких обставинах, бо то ж німці,
а то ми. Хоча там Зе перднув що Україна космічна держава, но то він пожартував ))
Не верю!
Очень трудно работать в Украине когда дети-студенты заложники.
Для начала дайте возможность молодым выехать.... пойду 5й раз в военкомат... если опять нет - работать буду за троих и даже с уважением к власти...
До речі, 10 тис.км - це можна Атлантику перелетіти й повернутися. Щось я не чув нічого навіть близько подібного навіть від США.
І вже вибач, але судячи з твого посту, трохи розумніший за тебе. Ні, якщо ти віриш, що у розвідувальному режимі воно взагалі не жре пального - то вір собі, але вчити розуму інших я б на твому місці не став.
Спроси у мамы, почему твоя фраза "10 тисяч кілометрів із двома тонами вантажу"глупа.
Она расскажет тебе, что если "он способен нести более 2 тонн ракет" в боевом режиме, то в разведовательном режиме он может нести ВМЕСТО ракет дополнительные две тонны топлива.
То, что эти две дополнительные тонны топлива влияют на дальность - я надеюсь тебе и без мамы удастся сообразить.
Вот тибе ссылочка:
"Wing Loong-3 оснащен турбовинтовым двигателем в хвосте с толкающим винтом. Максимальная взлётная масса составляет 6200 кг при массе полезной нагрузки до 2300 кг (в том числе 2000 кг на восьми внешних подвесках и 300 кг во внутреннем отсеке). Продолжительность полёта достигает до 40 часов."
https://www.ixbt.com/news/2022/11/09/wing-loong-3-16.html
Если слишком длинный текст - попроси маму почитать тебе перед сном!
Только пусть сначала объяснит тебе смысл понятий "взлётная масса" и "полезная нагрузка".
Если не половина, то треть публикаций в серьёзных научных журналах - китайского происхождения.