"Мотор Січ", "ЗТР", "АвтоКрАЗ", "Укрнафту" и "Укртатнафту" передали Минобороны, - Данилов
Активы компаний "Мотор Січ", "Запорожтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафта" и "Укртатнафта" переданы в управление Министерства обороны.
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Во исполнение решения Ставки Верховного главнокомандующего и в связи с военной необходимостью 6.11 произошло отчуждение 5 предприятий: "Мотор Січ", "Запорожтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафта" и "Укртатнафта. Изъятые активы приобрели статус военного имущества, их управление передано Министерству обороны Украины", - сказал Данилов.
Он добавил, что после завершения действия военного положения указанные активы могут быть возвращены собственникам или возможно соответствующее возмещение их стоимости.
Ранее сообщалось, что "Укрнафту", "АвтоКрАЗ" и "Мотор Січ" передадут в собственность государства.
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А чому не в міністерство економіки, укравтодор чи ще куди?
Мо хто пояснить - чому й навіщо таке робить? Бо в мене зовсім не радісні передчуття, особливо коли за все те, що націоналізували, держава виплатить компенсацію власникам...
https://focus.ua/uk/economics/536026-ispytal-shok-u-kolomoyskogo-otobrali-akcii-ukrnafty-i-ukrtatnafty-smi
Американцев и Британцев Туды не пустють😛🤣
Через 40 лет....😛😛😛может что то и изменится... Сегодня не на часі...