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"Мотор Січ", "ЗТР", "АвтоКрАЗ", "Укрнафту" и "Укртатнафту" передали Минобороны, - Данилов

данілов

Активы компаний "Мотор Січ", "Запорожтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафта" и "Укртатнафта" переданы в управление Министерства обороны.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Во исполнение решения Ставки Верховного главнокомандующего и в связи с военной необходимостью 6.11 произошло отчуждение 5 предприятий: "Мотор Січ", "Запорожтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафта" и "Укртатнафта. Изъятые активы приобрели статус военного имущества, их управление передано Министерству обороны Украины", - сказал Данилов.

Он добавил, что после завершения действия военного положения указанные активы могут быть возвращены собственникам или возможно соответствующее возмещение их стоимости.

Ранее сообщалось, что "Укрнафту", "АвтоКрАЗ" и "Мотор Січ" передадут в собственность государства.

Данилов Алексей (1066) Мотор Січ (126) национализация (238) Укрнафта (198) Укртатнафта (77) АвтоКрАЗ (11)


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Топ комментарии
+3
Непоганий механізм позбавити старпердних і новоявлених скоробагатьків набутого непосильним трудом майна.
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07.11.2022 15:36
+3
а олгази та єлектромережі нам ненужні
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07.11.2022 15:36
+1
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07.11.2022 15:33
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07.11.2022 15:33 Ответить
Непоганий механізм позбавити старпердних і новоявлених скоробагатьків набутого непосильним трудом майна.
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07.11.2022 15:36 Ответить
а олгази та єлектромережі нам ненужні
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07.11.2022 15:36 Ответить
А АвтоЗАЗ ?
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07.11.2022 15:38 Ответить
Дарма вони це публічно озвучують, як на мене...
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07.11.2022 15:40 Ответить
Тобто, від тепер з бюджету МО будуть виділятися кошти на обслуговування цих підприємств? На ремонт (а скоріш за все, побудову "з нуля", бо там зруйновано все) НПЗ? А кошторисом держави на 2023 рік це було передбачено? Чи замість закупівлі зброї, набоїв, одягу, засобів захисту частину коштів заберуть на це?
А чому не в міністерство економіки, укравтодор чи ще куди?

Мо хто пояснить - чому й навіщо таке робить? Бо в мене зовсім не радісні передчуття, особливо коли за все те, що націоналізували, держава виплатить компенсацію власникам...
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07.11.2022 15:42 Ответить
бСогласен во всём ..А облгазы ??Когда вернёте в госсоюственность!??! Или слабо?????
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07.11.2022 15:42 Ответить
Для бєні нічого не змінилося.
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07.11.2022 15:43 Ответить
По хазяиськи розпорядіться а не добити іх .
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07.11.2022 15:44 Ответить
у Коломойського відібрали акції "Укрнафти" та "Укртатнафти
https://focus.ua/uk/economics/536026-ispytal-shok-u-kolomoyskogo-otobrali-akcii-ukrnafty-i-ukrtatnafty-smi
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07.11.2022 15:45 Ответить
осталась энергетика
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07.11.2022 15:58 Ответить
Кучмисты сделают перерегистрацию на нужных людев...
Американцев и Британцев Туды не пустють😛🤣
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07.11.2022 16:00 Ответить
Виталий Портников правильно сказал...
Через 40 лет....😛😛😛может что то и изменится... Сегодня не на часі...
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07.11.2022 16:02 Ответить
А ведь КрАЗ мы просрали, проспали, профукали, про- Бали! Лаптежники все таки бренд был! Даже на уровне мировом. Та и для себя и Минобороны тем более! Ох и дёшево себя продавали 30 лет последних.
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07.11.2022 16:21 Ответить
давно треба це було зробити. на другий день війни, 25 лютого, а не через 8 місяців.
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07.11.2022 16:25 Ответить
У Фирташа давно пора все конфисковать , сколькоко можно терпеть его обдиралово
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07.11.2022 16:43 Ответить
 
 