"Мотор Січ", "ЗТР", "АвтоКрАЗ", "Укрнафту" и "Укртатнафту" передали Минобороны, - Данилов

Активы компаний "Мотор Січ", "Запорожтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафта" и "Укртатнафта" переданы в управление Министерства обороны.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Во исполнение решения Ставки Верховного главнокомандующего и в связи с военной необходимостью 6.11 произошло отчуждение 5 предприятий: "Мотор Січ", "Запорожтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафта" и "Укртатнафта. Изъятые активы приобрели статус военного имущества, их управление передано Министерству обороны Украины", - сказал Данилов.

Он добавил, что после завершения действия военного положения указанные активы могут быть возвращены собственникам или возможно соответствующее возмещение их стоимости.

Ранее сообщалось, что "Укрнафту", "АвтоКрАЗ" и "Мотор Січ" передадут в собственность государства.