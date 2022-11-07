Шмыгаль о передаче "Мотор Сичи" и 4 предприятий государству: Они должны обеспечивать наши оборонные нужды

Акции пяти стратегически важных предприятий Украины были принудительно отчуждены в собственность государства. Соответствующее решение было принято по итогам заседания Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Как известно, речь идет о предприятиях "Укрнефть", "Укртатнефть", "Запорожтрансформатор", "АвтоКрАЗ" и "Мотор Сич".

"Продукция, производимая указанными предприятиями, критически необходима для наших Вооруженных сил и энергетического сектора. Поэтому они должны обеспечивать оборонные потребности государства в военное время. Предприятия, которые уже работали, получат больше заказов и больше гарантий от государства по производству продукции. Работа предприятий, которые на сегодняшний день не функционировали, будет восстановлена. Работники вернутся в производственный процесс", - отметил он.

"Украинская экономика сегодня на военных рельсах. Все мы работаем ради нашей победы. И такие стратегические предприятия тоже должны работать на победу Украины", - добавил премьер.

Ранее сообщалось, что "Укрнефть", "АвтоКрАЗ" и "Мотор Сич" передадут в собственность государства. Секретарь СНБО Алексей Данилов уточнил, что предприятия переданы Минобороны.

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