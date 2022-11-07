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Новости Война
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Шмыгаль о передаче "Мотор Сичи" и 4 предприятий государству: Они должны обеспечивать наши оборонные нужды

шмигаль

Акции пяти стратегически важных предприятий Украины были принудительно отчуждены в собственность государства. Соответствующее решение было принято по итогам заседания Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Как известно, речь идет о предприятиях "Укрнефть", "Укртатнефть", "Запорожтрансформатор", "АвтоКрАЗ" и "Мотор Сич".

"Продукция, производимая указанными предприятиями, критически необходима для наших Вооруженных сил и энергетического сектора. Поэтому они должны обеспечивать оборонные потребности государства в военное время. Предприятия, которые уже работали, получат больше заказов и больше гарантий от государства по производству продукции. Работа предприятий, которые на сегодняшний день не функционировали, будет восстановлена. Работники вернутся в производственный процесс", - отметил он.

"Украинская экономика сегодня на военных рельсах. Все мы работаем ради нашей победы. И такие стратегические предприятия тоже должны работать на победу Украины", - добавил премьер.

Ранее сообщалось, что "Укрнефть", "АвтоКрАЗ" и "Мотор Сич" передадут в собственность государства. Секретарь СНБО Алексей Данилов уточнил, что предприятия переданы Минобороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арестовано имущество руководства "Мотор Січ" почти на 1 млрд грн, - Офис генпрокурора

Автор: 

Мотор Січ (126) национализация (238) Укрнафта (198) Укртатнафта (77) АвтоКрАЗ (11) Шмыгаль Денис (2705)


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Топ комментарии
+8
Зрозуміло, відновлення за рахунок бюджету, а потім суд, компенсації власникам.. це вже було.. наприклад як з приватбанком.
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07.11.2022 15:44
+5
Наконец-то озаботитлись оборонними потребами
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07.11.2022 15:45
+3
А коли українські активи рашистських мультимільйонерів й міліардерів націоналізують, або принаймні арештують і передадуть АРМА ?
Згідно переліку:
https://biz.censor.net/resonance/3371253/*********************************************************************************
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07.11.2022 15:56
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Правила форума Совет форумчан
Зрозуміло, відновлення за рахунок бюджету, а потім суд, компенсації власникам.. це вже було.. наприклад як з приватбанком.
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07.11.2022 15:44 Ответить
Звичайно, сьогодні тут вже обжували - це оренда, на кончених умовах...
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07.11.2022 22:08 Ответить
Наконец-то озаботитлись оборонними потребами
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07.11.2022 15:45 Ответить
Навряд. НПЗ потрібно відбудовувати майже "з нуля". Кошти на утримання всіх цих підприємств в буджеті МО на 2023-й рік не передбачені, а значить будуть урізати забезпечення ЗСУ (техніка, БК, одяг, захист і т.ін.). Плюс компенсації власникам з держбюджету.
Як на мене, то це - гарненька обгортка для "пиляння" бабла з бюджету МО.
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07.11.2022 16:19 Ответить
А коли українські активи рашистських мультимільйонерів й міліардерів націоналізують, або принаймні арештують і передадуть АРМА ?
Згідно переліку:
https://biz.censor.net/resonance/3371253/*********************************************************************************
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07.11.2022 15:56 Ответить
До таких ще залізницю та аеро треба додати.
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07.11.2022 15:58 Ответить
А три роки що робили?!!! На асфальтах "руки гріли"!!! Зелепузики бісові!!!
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07.11.2022 16:01 Ответить
Те саме що і п'ять "в лодці "Шатуна " шатали"
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07.11.2022 16:36 Ответить
з вашим мля керівництвом на виході буде нуль, абсолютний
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07.11.2022 16:04 Ответить
Для чого шмигалю робитий завод укрнафти контрольний пакет якого і так має уряд? А для того щоб за наші з вами гроші(гіперінфляцією) модернізувати бені завод,а по закінченню військового стану вручити....Це жесть..А заправки забули забрати укрнафти? Доречі державні тільки якимось чином у вічній власності палиці коломойського.Це зараз держава ені оплатить утримання заводу -якого він не утримував.
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07.11.2022 16:05 Ответить
та ти шо, невже дійшло?
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07.11.2022 16:39 Ответить
 
 