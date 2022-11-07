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Новости Война
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Украине известно, что Иран будет поставлять РФ баллистические ракеты. Это новая угроза, - ГУР

ракети,іран,балістичні

Украинским властям известно о планах России приобрести у Ирана баллистические ракеты "Fateh-110" и "Zolfaghar" и доставить их воздушным путем в Крым и морским путем в российские порты на Каспии.

Об этом заявили заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий и спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

"Мы знаем, что соответствующие договоренности уже достигнуты", - заметил Скибицкий.

Игнат также сказал, что Россия договорилась не только о 2400 беспилотниках из Ирана, но и о баллистических ракетах.

"О баллистических ракетах тоже появилась информация, что Россия все же достигла договоренностей. Как именно они будут доставлены в Россию, уже не важно. Мы видим, что есть воздушное сообщение регулярное Москвы с Тегераном, так же Каспийское море...", – сказал он.

Игнат не смог уточнить, сколько Иран может поставить этих баллистических ракет, он переадресовал этот вопрос ГУР: "Вероятно, не нужно обнародовать сейчас эту информацию, она в определенных кабинетах есть".

"Есть сам факт, что они будут, что это ракеты с дальностью 300 и 700 километров... Это новая угроза так же, как и "Shahed". На эти баллистические ракеты надо как-то реагировать, их надо уничтожать. Их надо уничтожать там, видимо, откуда их запускают, потому что с баллистикой у нас нет эффективных средств борьбы, кроме как уничтожения их физического еще на стадии запуска. Я думаю, что и высшее военное руководство, и наши партнеры уже над этим вопросом работают, ищут эффективные пути по противодействию этим новым угрозам", - добавил Игнат.

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И Скибицкий, и Игнат констатируют, что Украина не имеет эффективной защиты от иранских ракет, которые поражают цели на гораздо более высоких скоростях, чем крылатые ракеты или беспилотники, или от аналогичных российских ракет "Искандер".

Скибицкий сказал "The Economist", что в октябре россияне запустили 25 "Искандеров". Украина смогла перехватить только три. Так же беззащитна Украина и перед гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", которые Россия установила на некоторых своих боевых самолетах.

Игнат на брифинге сказал, что Россия в последние дни не использовала ракеты "Искандер" – вероятно, из-за того, что уже использует неприкосновенный запас их.

"По оценкам Скибицкого, у России осталось всего 120 "Искандеров". Другие источники называют количество "Кинжалов" около 40. Однако, пополнив свои запасы за счет иранцев, Россия может удвоить свои атаки", – пишет "The Economist".

Официальные лица в Киеве говорят, что Украина нуждается в оружии, способном сбивать баллистические ракеты, такие как американская система "Patriot".

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Они также хотят иметь ракеты большей дальности, такие как американские "ATACMS", которые они надеются использовать для нанесения ударов по командным центрам за сотни километров в тылу врага.

Иран (1808) ракеты (3576) россия (95683) Скибицкий Вадим (290) Игнат Юрий (593)


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Топ комментарии
+8


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07.11.2022 16:23
+7
що ж будемо сидіти та чекати..., 30 років сиділи та ще посидімо...
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07.11.2022 16:11
+7
тому зараз ,відносно ,тимчасове затишшя..ракети рашисти чекають..взимку знищувати інфраструктуру України..)(уйло побачив ефективність обстрілів по енергетиці
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07.11.2022 16:13
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а де ж сс20 сатана? де південмаш? срака з"іла??
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07.11.2022 16:08 Ответить


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07.11.2022 16:23 Ответить
"Спасибо " 🦠73% и их режиму предателей :"нужно только перестать стрелять" , "договоримся по-середине"! Удивляет , как здравомыслящие , понимающие ситуацию патриоты , общественные деятели и высший комсостав ,не протестовали и молча наблюдали до последнего 24 февраля ?
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07.11.2022 16:35 Ответить
що ж будемо сидіти та чекати..., 30 років сиділи та ще посидімо...
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07.11.2022 16:11 Ответить
Знову про нездатність захисту проти Ірану....може просто шукати альтернативни, кожний день одне і теж. Європа що не дасть передати зброю, Україна, що беззахисна і це на 9 місяці війни..
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07.11.2022 16:12 Ответить
тому зараз ,відносно ,тимчасове затишшя..ракети рашисти чекають..взимку знищувати інфраструктуру України..)(уйло побачив ефективність обстрілів по енергетиці
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07.11.2022 16:13 Ответить
Х..йло знав,що буде,коли інфраструктуру знищити. Дивно,що тільки зараз 5 підприємств перевели до Міноборони для допомоги ЗСУ. Думаю, що зе усе ще чекає на очі путіна
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07.11.2022 16:17 Ответить
осінь-зима...прагнення схилити Україну до перемовин.
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07.11.2022 16:59 Ответить
Як виявилось, диктатури роблять більше кращої зброї, ніж демократії.
Тому що всі ресурси диктатур спрямовані саме на створення зброї.
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07.11.2022 16:15 Ответить
Більше - так. Дешевшої - так. Кращої - це вже спірне ствердження.
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07.11.2022 16:23 Ответить
Може більше, але точно не краще.
Інакше демократій би вже не існувало.
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07.11.2022 16:23 Ответить
Діюча гіперзвукова зброя є тільки у росії і Китаю.
Нещодавно була тривожна стаття, що американська армія виявляється не готовою до великої війни, а Китай нарощує темпи підготовки набагато швидше США.
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07.11.2022 16:25 Ответить
А ви точно знаєте що у штатах є прозапас.
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07.11.2022 16:29 Ответить
Судячи з усього, не густо там.
Після закінчення Холодної війни всі військові розробки у світі, крім країн-диктатур, пригальмувались. Тепер їм доведеться наздоганяти, але як це пояснити розслабленим за тридцять років виборцям?
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07.11.2022 16:30 Ответить
Секретне тренування росіских чмобіків ))
https://twitter.com/antiputler_news/status/1589598819079319553
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07.11.2022 16:22 Ответить
Які санкції проти Ірану застосував наш український уряд?Дипломатичну місію у тегерані вже прикрили чи ще працює?
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07.11.2022 16:42 Ответить
а ми будемо сбивати їхні ракети нашими асфальтовими - 100% попаданіе.
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07.11.2022 17:21 Ответить
Це дуже складна ракета яку німці побудували 80 років тому назад,
нашим інженерам нізащо не зробити такі ракети 😆
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07.11.2022 18:13 Ответить
 
 