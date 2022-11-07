РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11416 посетителей онлайн
Новости Война
17 128 115

В НАТО и ЕС обсуждают возможные переговоры с РФ после освобождения Украиной Херсона, - La Repubblica

нато,єс

Закрытые консультации между Вашингтоном и Брюсселем предусматриваются краткосрочное переговорное окно с Россией, которое может возникнуть после освобождения Украиной Херсона.

Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В разговорах, которые циркулируют между лидерами НАТО и собеседниками из ЕС отталкиваются от предположения, что российские войска сейчас находятся под давлением.

"Они не способны успешно реагировать на украинское наступление. Их реакция сосредоточена в оборонительном ключе на разрушении инфраструктуры - электричества, воды, мостов, дорог, строительстве тройной линии окопов и использовании природных барьеров, таких как река Днепр. Цель - замедлить продвижение украинских войск. Херсон - это не просто город: решающий для доступа к морю и фундаментальный для контроля над водными ресурсами и речным транспортом. Отвоевать его означало бы навсегда изменить направление конфликта", - отмечает издание.

Именно поэтому из США - через Брюссель - поступает месседж, который также является приглашением для украинской власти: если и когда Херсон будет возвращен, тогда можно начинать переговоры. С позиции силы, а не слабости.

Отмечается, что Белый дом впервые начал гипотетически предполагать конкретный путь такого типа. Однако сейчас, без Херсона, такой путь невозможен.

Читайте также: Украина должна сама принимать решения о возможных переговорах, - Штайнмайер

"Еще и потому, что начинать переговоры на этом этапе означало бы лишь дать московской армии время на реорганизацию. Словом, сначала надо закрепить некоторые стратегические краеугольные камни", - отмечает издание.

Более того, есть два фундаментальных аспекта, на которых администрация США отмечает в ежедневных обменах мнениями с союзниками по НАТО. Первый касается российской угрозы применения тактических ядерных бомб. Хотя это считается формой сдерживания, которая пока не является активной, она все еще остается риском, которого следует избегать. Также потому, что в таком случае не только почти неизбежно будет широкомасштабная реакция с применением обычных вооружений, но и станет трудно сдержать нервозность некоторых союзников, таких как поляки, которые сейчас представляют партнера ЕС, наиболее близкого к Вашингтону в военном отношении.

Другая проблема касается отношений с Китаем. "С потерей Херсона кризис бывшей Красной армии станет очевидным. На данный момент для Соединенных Штатов полное поражение Путина будет иметь худший результат: передача контроля над Россией Китаю. Это было бы все равно, что броситься из огня в пламя. Поэтому лучше иметь враждебного лидера, с синяками, но независимого от Пекина", - отмечает издание.

Автор: 

НАТО (10002) переговоры (4986) россия (95683) Евросоюз (17151)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+32
Які нафіг перемовини до того як москалі заберуться з нашої землі ? шоб дати їм оговтатися ?

З.І. Сподіваюсь фейк (
показать весь комментарий
07.11.2022 16:22
+20
І ще одне підтвердження того, що з росією рахуються лише через наявність ядерної зброї.
показать весь комментарий
07.11.2022 16:20
+19
А я не рахуюсь з гучними викидами цієї газети бо не в перше вони пишуть кацапську херню !
показать весь комментарий
07.11.2022 17:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
показать весь комментарий
07.11.2022 20:16 Ответить
Скоріш за все то не США та Брюсель, а то наші колаборанти з ОПи дають сигнали через США та Брюсель, що вони не проти до кінця таки відпрацювати оманський транш...
показать весь комментарий
07.11.2022 21:08 Ответить
Не варто звільняти Херсон. Спочатку треба звільнити Генічеськ.
показать весь комментарий
07.11.2022 21:20 Ответить
Це вброс який неяк не опирається на статью в "Republica". Такої статті в Републіці я не знайшов. Це вже не вперший раз. У попередньому випадку був неправильний переклад ключової фрази у статті у газеті "Вошингтон Пост". Зміст статті в тому, що Україні варто провести переговори після зміни Путлера при владі в країні. А досі на переговори йти не варто.
показать весь комментарий
07.11.2022 21:38 Ответить
"США призывают на переговоры" и "США призывают на переговоры с позиции силы" - - это две совершенно разные новости.
показать весь комментарий
07.11.2022 21:50 Ответить
Република это лайно Берлускони.
показать весь комментарий
07.11.2022 23:19 Ответить
Щось цієї статті не можу знайти в джерелі. Українська правда навела посилання на сам сайт, а не на статтю. Якщо її таки нема, то Зелені задумали, щось дуже негарне, а такими вкидами намагаються перекласти відповідальність на союзників. Знову тхне гидотою, але їм не звикати.
показать весь комментарий
07.11.2022 23:24 Ответить
Поки окурок при владі, то НАТО ніколи з мордором не домовиться. Та й Китай вже побачив все, що йому було потрібно.
показать весь комментарий
08.11.2022 01:54 Ответить
Замочіть свого фюрера в кремлівському сортирі, виведіть орду за кордон 1991 року, так як заморожених російських грошей недостатньо для відбудови України - це єдине питання для обговорення - скільки орда повинна доплатити за розруху.
показать весь комментарий
08.11.2022 03:19 Ответить
Якщо подивитися на розмір і рівень збитків Україні, то отримаєте близько трильйона доларів.
показать весь комментарий
08.11.2022 03:32 Ответить
Маленьке уточнення-"після визволення ВСІЄЇ території України"...
показать весь комментарий
08.11.2022 03:49 Ответить
Престарелый маразматик мечтает о мире с пуйлом.
показать весь комментарий
08.11.2022 07:28 Ответить
Ну що, те про що давно говорилося, зустріч по середині і звичайно зберегти ***** лице, звісно все за наш рахунок.
показать весь комментарий
08.11.2022 08:53 Ответить
Хватит предавать Украину и навязывать Украине условия Путина. Ни каких переговоров с Путиным, только капитуляция России на условиях Украины и ее союзников.
показать весь комментарий
08.11.2022 09:08 Ответить
Страница 2 из 2
 
 