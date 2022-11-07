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Новости Война
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Резников о передаче "Мотор Сичи" и 4 предприятий государству: Это не национализация, а изъятие имущества на время военного положения

резніков

Отчуждение в собственность государства акций АО "Мотор Сич", "Запорожтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафты", "Укртатнафта" не является национализацией.

Об этом заявил сегодня на брифинге министр обороны Алексей Резников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это не является национализацией, не используйте этот термин. Это прямо изъятие имущества на время военного положения – это абсолютно разные правовые формы", – сказал он.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что в военное время государство имеет право и обязано принимать соответствующие решения.

Читайте также: Шмыгаль о передаче "Мотор Сичи" и 4 предприятий государству: Они должны обеспечивать наши оборонные нужды

Отвечая на вопрос о возможности подобного изъятия в отношении других предприятий, он отметил: "Это будет зависеть от того, насколько они будут влиять на то состояние, в котором будет находиться наше государство".

Ранее сообщалось, что "Укрнефть", "АвтоКрАЗ" и "Мотор Сич" передадут в собственность государства. Секретарь СНБО Алексей Данилов уточнил, что предприятия переданы Минобороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арестовано имущество руководства "Мотор Січ" почти на 1 млрд грн, - Офис генпрокурора

Автор: 

Мотор Січ (126) национализация (238) Укрнафта (198) Укртатнафта (77) АвтоКрАЗ (11) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+22
ох крутять зелені аферисти
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07.11.2022 16:24
+20
Або спочатку відремонтувати-модернізувати державним коштом, а потім повернути власнику. Ну не хоче Бєня за свої гроші відбудовувати НПЗ, не хоче!
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07.11.2022 16:30
+18
О, божечки, а ми подумали дійсно....а воно он що, ПОЗИЧИЛИ??? Шоб потім за це дєнюшек отдать...ВИ ТАМ ЩО ЗОВСІМ, ПАДЛИ???
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07.11.2022 16:27
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ох крутять зелені аферисти
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07.11.2022 16:24 Ответить
пропонуєш залишити Бене, Жеваго, Богусоаєву, Григоришину? Чи маєш третій варіант?
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07.11.2022 18:19 Ответить
по закону треба все робити.А то за наш кошт відбудують і коломойчські через суд повернуть назад.
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08.11.2022 10:00 Ответить
так і зробили по закону. По закону воєнного часу! Тепер "Мотор Січ" буде українські гелікоптери ремонтувати, а не ховати лопаті. Чим ти не вдоволений?
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08.11.2022 11:43 Ответить
а до націоналізації що заважало "українські гелікоптери ремонтувати"?Чи просто борги його на міноборони повісити хочуть?
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08.11.2022 12:25 Ответить
і "законом " там і не пахне
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08.11.2022 12:36 Ответить
Надо забрать то «навсегда».

После военной Украине придётся создавать свой оборонный комплекс с нуля.
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07.11.2022 23:19 Ответить
О, божечки, а ми подумали дійсно....а воно он що, ПОЗИЧИЛИ??? Шоб потім за це дєнюшек отдать...ВИ ТАМ ЩО ЗОВСІМ, ПАДЛИ???
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07.11.2022 16:27 Ответить
Або спочатку відремонтувати-модернізувати державним коштом, а потім повернути власнику. Ну не хоче Бєня за свої гроші відбудовувати НПЗ, не хоче!
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07.11.2022 16:30 Ответить
Правильно...і ще ж - якщо по такій схемі отримувати майно, то який дідько там робитиме інвентаризацію, що там є що нема? Х.З? Нє, це просто СХЕМАТОЗ
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07.11.2022 16:33 Ответить
Цікаво, а як зараз справи з "МоторСіч"? По Запоріжжю дуже часто прилітали С300 у промзону. Щось здається, що більшої частини цехів вже фізично не існує.
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07.11.2022 16:28 Ответить
борги теж вилучили?

на час воєнного стану?
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07.11.2022 16:29 Ответить
Ви і літак Мрія теж вилучили
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07.11.2022 16:31 Ответить
І "Мрія"... і все що зараз роблять і робили "ЗЕчмошники" все за класиком...
Кварта самогону? у тимчасове використанння? Будь ласка отримайте!!!!
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07.11.2022 16:51 Ответить
Кузню на Рибальському у олігарха Тігіпка забули вилучити. Колись там виготовляли багато військової продукції
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07.11.2022 16:43 Ответить
Як і Ленінську кузню в іншого олігарха
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07.11.2022 18:29 Ответить
Топ комментарий. Заставили улыбнуться.
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07.11.2022 20:50 Ответить
Типу заберу лісапед потім коли колеса прикрутиш ,а ху..й в рот не хатітє гаспада ларєчнікі!
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07.11.2022 16:50 Ответить
міністр проФФесор. Укрнафта вся знищена, давайте її за рік ,два відновимо і віддамо Коломійші))
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07.11.2022 16:51 Ответить
Ну ось і нова схема. Кал через суди зріже компенсацію, а потім зелебобіки йому усе повернуть.
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07.11.2022 16:53 Ответить
30 років Україною "керують" шахраї та пройдисвіти.
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07.11.2022 17:04 Ответить
"вилучення майна на час воєнного стану" - тобто пiд час вiйни цi непрацюючи пiдприемства буде утримувати держава, а потiм вiддасть назад?
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07.11.2022 17:11 Ответить
Отож бо. Вилучають придатне до використання майно, а не металобрухт щоб його відремонтувати за рахунок бюджету і передати назад олігарху і ще всім народом вибачитись, що мокшанська ракета попала. Качайте бабло і далі на здоров'я із збитками у звітності
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07.11.2022 18:34 Ответить
с великим інтересом прочитав про перехід промисловості Великобританії під час війни,- ніхто націоналізацією чи тимчасовим вилученням не займався, так перехід на військові рейки був, також і заводи Крупа ніхто не забирав, за що Крупа і судили в Нюрберзі, теж саме і в США,- авіазаводи всі частні, правда в Англії була спроба прибрати вугільну промисливість під міністерство єнергетики, та в неї требо було стільки вкласти, що швидко відмовилися від цієї дурні, вилучалися авто та техника під потреби арміїї, так волонтери стільки навизли її що вдосталь, от ремонтувати її ніхто не буде
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07.11.2022 17:24 Ответить
Як буде далі? держава відремонтує, поставить нове обладнання, а потім приватизують нові олігархи, або повернуть старим за гарні гроші в офшорам. Зробимо їх ще раз - як і раніше актуально. Слідкуйте за руками Бєні - як вони поступлять із Укранафтою. Призначили Чернишова начальником Нафтогазу неспроста.
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07.11.2022 17:30 Ответить
рускомовні таблички і рекламу в Одесі змінить спочатку, ну а подім міністерству оборони передавайте підприємства і унікальний завод феросплавів завод в Нікополі
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07.11.2022 17:33 Ответить
Націоналізація - це поверненя украінського державного майна ,яке ця мерзота ( Бєня , Ахмєт та інша нечисть ) розікрала зо 30 років , ДТЕК теж треба повернути у державну власність ,поки Путлєр з Ахмєтом його зовім не знищили ?
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07.11.2022 17:54 Ответить
Дтик це не підприємство, а корпоративна холдингова структура з такою назвою на папері. Забирати потрібно всі обл та теплокомуненерго
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07.11.2022 18:38 Ответить
А кому належать він енергопідприємства -арметівський ДТЕК , він їх вкрав в 90 роки,1
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08.11.2022 13:43 Ответить
Потрібно забрати ці підприємства у ахметівської де-тик
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09.11.2022 19:37 Ответить
Як взагалі можна було пороздавати кртитично важливі підприємства
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07.11.2022 18:03 Ответить
гарне питання...на тому і стоїть українська Держава 30 років
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07.11.2022 18:22 Ответить
Шахер-махер... це така страховка, якщо путін поцілить в підприємство то його відремонтують за наші кошти і передадуть бені
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07.11.2022 18:08 Ответить
А шо скаже товарісчь Шабунін?
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07.11.2022 18:41 Ответить
Це тіпа війни повертати будуть
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07.11.2022 19:17 Ответить
Ну вот и все ВАЗелиновские Дэбилы, зашивайте пердаки, все вернется на круги своя, то бишь бене, пинчуку и ахмету хозяевам Оманского Осла...
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07.11.2022 19:38 Ответить
Знову хитросплетені нагло крадуть наші гроші, з наших податків. Не може злодій утримувати вкрадене підприємство повина бути націоналізація. Крапка
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07.11.2022 19:54 Ответить
 
 