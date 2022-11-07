Резников о передаче "Мотор Сичи" и 4 предприятий государству: Это не национализация, а изъятие имущества на время военного положения

Отчуждение в собственность государства акций АО "Мотор Сич", "Запорожтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафты", "Укртатнафта" не является национализацией.

Об этом заявил сегодня на брифинге министр обороны Алексей Резников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это не является национализацией, не используйте этот термин. Это прямо изъятие имущества на время военного положения – это абсолютно разные правовые формы", – сказал он.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что в военное время государство имеет право и обязано принимать соответствующие решения.

Читайте также: Шмыгаль о передаче "Мотор Сичи" и 4 предприятий государству: Они должны обеспечивать наши оборонные нужды

Отвечая на вопрос о возможности подобного изъятия в отношении других предприятий, он отметил: "Это будет зависеть от того, насколько они будут влиять на то состояние, в котором будет находиться наше государство".

Ранее сообщалось, что "Укрнефть", "АвтоКрАЗ" и "Мотор Сич" передадут в собственность государства. Секретарь СНБО Алексей Данилов уточнил, что предприятия переданы Минобороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арестовано имущество руководства "Мотор Січ" почти на 1 млрд грн, - Офис генпрокурора