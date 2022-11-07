Резников о передаче "Мотор Сичи" и 4 предприятий государству: Это не национализация, а изъятие имущества на время военного положения
Отчуждение в собственность государства акций АО "Мотор Сич", "Запорожтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафты", "Укртатнафта" не является национализацией.
Об этом заявил сегодня на брифинге министр обороны Алексей Резников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Это не является национализацией, не используйте этот термин. Это прямо изъятие имущества на время военного положения – это абсолютно разные правовые формы", – сказал он.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что в военное время государство имеет право и обязано принимать соответствующие решения.
Отвечая на вопрос о возможности подобного изъятия в отношении других предприятий, он отметил: "Это будет зависеть от того, насколько они будут влиять на то состояние, в котором будет находиться наше государство".
Ранее сообщалось, что "Укрнефть", "АвтоКрАЗ" и "Мотор Сич" передадут в собственность государства. Секретарь СНБО Алексей Данилов уточнил, что предприятия переданы Минобороны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
После военной Украине придётся создавать свой оборонный комплекс с нуля.
на час воєнного стану?
Кварта самогону? у тимчасове використанння? Будь ласка отримайте!!!!