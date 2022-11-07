"Ситуация в Одессе возмутительна": языковой омбудсмен Креминь просит мэра Труханова убрать вывески на русском

Языковой омбудсмен Тарас Креминь обратился к мэру Одессы Геннадию Труханову с просьбой демонтировать вывески, таблички, наружную рекламу и другие носители информации, размещенные на негосударственном языке.

Информация на вывесках, табличках и других носителях информации должна подаваться на государственном языке и при необходимости дублироваться на других языках – поэтому языковой омбудсмен попросил Труханова внести эту норму в правила благоустройства Одессы и других актов. Креминь обращается к Труханову с такой просьбой уже во второй раз, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українську правду.

"Еще в феврале 2022 года было направлено соответствующее письмо о необходимости принятия мер по недопущению нарушения на территории города Одессы требований Закона в части размещения информации для общего ознакомления, а также наружной рекламы только на негосударственном языке.

Однако по состоянию на сегодняшний день ни ответа, ни ответных действий нет", – отметил Тарас Креминь в письме.

С 16 января 2020 года, согласно статье 32 Закона о государственном языке, вся реклама должна быть исполнена на украинском языке, напоминает языковой омбудсмен.

Однако в его адрес продолжают поступать жалобы относительно русскоязычных вывесок, табличек, рекламы в Одессе.

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Эти данные подтверждает мониторинг, проведенный одесскими активистами, который показал, что из 150 проверенных ими магазинов каждый второй нарушает языковое законодательство.

"Ситуация по соблюдению языкового законодательства в Одессе крайне возмутительна и неблагоприятна еще и в свете того, что власти РФ используют русский язык как один из инструментов геополитической экспансии. Языковой вопрос является одним из главных в ведении Российской Федерацией войны против Украины".

Итак – размещенная с нарушениями наружная реклама на улицах и проспектах наших городов должна быть убрана. Это требование Закона. Это – требование времени. Это – один из залогов победы Украины", – отмечает Тарас Креминь.