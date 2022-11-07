"Ситуация в Одессе возмутительна": языковой омбудсмен Креминь просит мэра Труханова убрать вывески на русском
Языковой омбудсмен Тарас Креминь обратился к мэру Одессы Геннадию Труханову с просьбой демонтировать вывески, таблички, наружную рекламу и другие носители информации, размещенные на негосударственном языке.
Информация на вывесках, табличках и других носителях информации должна подаваться на государственном языке и при необходимости дублироваться на других языках – поэтому языковой омбудсмен попросил Труханова внести эту норму в правила благоустройства Одессы и других актов. Креминь обращается к Труханову с такой просьбой уже во второй раз, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українську правду.
"Еще в феврале 2022 года было направлено соответствующее письмо о необходимости принятия мер по недопущению нарушения на территории города Одессы требований Закона в части размещения информации для общего ознакомления, а также наружной рекламы только на негосударственном языке.
Однако по состоянию на сегодняшний день ни ответа, ни ответных действий нет", – отметил Тарас Креминь в письме.
С 16 января 2020 года, согласно статье 32 Закона о государственном языке, вся реклама должна быть исполнена на украинском языке, напоминает языковой омбудсмен.
Однако в его адрес продолжают поступать жалобы относительно русскоязычных вывесок, табличек, рекламы в Одессе.
Эти данные подтверждает мониторинг, проведенный одесскими активистами, который показал, что из 150 проверенных ими магазинов каждый второй нарушает языковое законодательство.
"Ситуация по соблюдению языкового законодательства в Одессе крайне возмутительна и неблагоприятна еще и в свете того, что власти РФ используют русский язык как один из инструментов геополитической экспансии. Языковой вопрос является одним из главных в ведении Российской Федерацией войны против Украины".
Итак – размещенная с нарушениями наружная реклама на улицах и проспектах наших городов должна быть убрана. Это требование Закона. Это – требование времени. Это – один из залогов победы Украины", – отмечает Тарас Креминь.
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сракуспам.
оцінять його дбайливе ставлення до памятника катькє.
Якщо хтось пам'ятає то Труханов проросійський політик і він колишній депутат партії регіонів яка зараз заборонена.
То чому ця людина керує ? Людям які колись були в партії регіонів взагалі треба заборонити влаштовуватись на державні служби.
Славне місто Дніпро, мер Філатов мудак пам'ятник пушкіну прибирати не хоче, культурна спадщина каже, хай міністерство убирає. Як демонтувати історічні будівлі та бруківку асвальтувати тут йому міністерство непоміха, а тут спадщина. Коли вже ці всі тварі станут спадщиною?! Доречі в Харкові таж фігня, одна школа...