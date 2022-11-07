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Новости Языковой вопрос
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"Ситуация в Одессе возмутительна": языковой омбудсмен Креминь просит мэра Труханова убрать вывески на русском

мова,одеса,російська

Языковой омбудсмен Тарас Креминь обратился к мэру Одессы Геннадию Труханову с просьбой демонтировать вывески, таблички, наружную рекламу и другие носители информации, размещенные на негосударственном языке.

Информация на вывесках, табличках и других носителях информации должна подаваться на государственном языке и при необходимости дублироваться на других языках – поэтому языковой омбудсмен попросил Труханова внести эту норму в правила благоустройства Одессы и других актов. Креминь обращается к Труханову с такой просьбой уже во второй раз, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українську правду.

"Еще в феврале 2022 года было направлено соответствующее письмо о необходимости принятия мер по недопущению нарушения на территории города Одессы требований Закона в части размещения информации для общего ознакомления, а также наружной рекламы только на негосударственном языке.

Однако по состоянию на сегодняшний день ни ответа, ни ответных действий нет", – отметил Тарас Креминь в письме.

С 16 января 2020 года, согласно статье 32 Закона о государственном языке, вся реклама должна быть исполнена на украинском языке, напоминает языковой омбудсмен.

Однако в его адрес продолжают поступать жалобы относительно русскоязычных вывесок, табличек, рекламы в Одессе.

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Эти данные подтверждает мониторинг, проведенный одесскими активистами, который показал, что из 150 проверенных ими магазинов каждый второй нарушает языковое законодательство.

"Ситуация по соблюдению языкового законодательства в Одессе крайне возмутительна и неблагоприятна еще и в свете того, что власти РФ используют русский язык как один из инструментов геополитической экспансии. Языковой вопрос является одним из главных в ведении Российской Федерацией войны против Украины".

Итак – размещенная с нарушениями наружная реклама на улицах и проспектах наших городов должна быть убрана. Это требование Закона. Это – требование времени. Это – один из залогов победы Украины", – отмечает Тарас Креминь.

Автор: 

Одесса (7898) украинский язык (1190) русский язык (573) Труханов Геннадий (315) Креминь Тарас (132)


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Топ комментарии
+32
Воно все життя готувалося до зустрічі русського міра і катьку береже як собака.
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07.11.2022 17:04
+28
Самий прикол на каналі Freedom. Коли на язик переводять співучу мову. І нікому, ніхто, ні до чого.
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07.11.2022 16:57
+23
Чесно, народ, говоріть по кухнях як хочте ( хоча порядна людина має знати свою мову), а от все інше, реклама, офіційні джерела інформації, ТВ і тд має бути виключно українською. Не знаєте - то вчіть!
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07.11.2022 17:12
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Самий прикол на каналі Freedom. Коли на язик переводять співучу мову. І нікому, ніхто, ні до чого.
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07.11.2022 16:57 Ответить
там перевертнів дохрєна.Гарантую що чекали рускі мір і працювали б на окупантів,зберігали канал для зустрічі орди..щоб при любих розкладах свою дупу зберегти..там той сопливий кісєльов за стільки років навіть не намагається говорити українською/засланий козачок/ таких вербують за років 10-15.
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07.11.2022 17:10 Ответить
Зверніть увагу. На українських телеканалах чомусь не перекладають з псячої на українську.
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07.11.2022 17:45 Ответить
Самий прикол, коли паршивий скот КИЯНИ до сих пір ведуть будинкові пабліки рос мовою, діти говорять рос мовою і так далі - а на будь-які зауваження відповідають, мовляв, я спасал беременних котіков в печерской теробороне 24 февраля - от****** со своей мовой
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07.11.2022 17:56 Ответить
Зараз набіжить захисників кацапської...
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07.11.2022 17:00 Ответить
Потрібність кожної посади визначається її доцільністю.Мовному омбудсмену доцільніше зараз перебувати на фронті...
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07.11.2022 17:02 Ответить
100 відсотків! Щось багато умників та активістів раптово знайшлось! А чому такі активні в чаті і не на фронті?
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07.11.2022 17:35 Ответить
А , ты ,с окопа строчишь?
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07.11.2022 17:43 Ответить
Мені 59 років . Але якщо я стану потрібен Вітчизні , то пійду в окопи!
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07.11.2022 18:04 Ответить
А поки що пійди в сраку спам.
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07.11.2022 18:45 Ответить
Воно все життя готувалося до зустрічі русського міра і катьку береже як собака.
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07.11.2022 17:04 Ответить
Одеса відзначилась.... ..осередок рашизму і колабораціонізму..жирно живуть
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07.11.2022 17:06 Ответить
Ти б свою пельку затулив ! Ти, вовчара, спочатку знайди Одесу на мапі, потім приідь та спрямуй на цвинтар. І Там ти, га..о побачив велику кількість свіжих могил Героів Одеси , що за тебе, тва..о, загинули ! Поки ти тут хрень пишеш ! Я найліпше не приіджай ! Не треба своіма брудними ногами топтати землю цього Великого Міста! Геть паску..о! Слава Героям!
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07.11.2022 17:33 Ответить
молодець!
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07.11.2022 17:38 Ответить
Отже, їхні смерті даремеі якщо є такі захисники кацапської недрмови.
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07.11.2022 22:12 Ответить
*недомови.
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07.11.2022 22:16 Ответить
Мало одеської вати спалили.
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07.11.2022 17:07 Ответить
вони себе позиціонують як нейтральний статус..ґєшефт-при любій владі
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07.11.2022 17:12 Ответить
їх рускомирівці і підпалили, щоб звинуватити проукраїнських громадян і влаштувати на цьому фоні погром. Це ж русскій мір, забити своїх "для дела" для них не проблема. За 8 місяців війни русскіє вже стільки разів продемонстрували цей свій стиль, коли звинувачують українців в своїх гріхах, і намогаються підставити.
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07.11.2022 17:18 Ответить
Труханов струхнув і памятник Катькє обніс саркофагом - типу прийдуть браття кацапи, вони
оцінять його дбайливе ставлення до памятника катькє.
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07.11.2022 17:09 Ответить
Чесно, народ, говоріть по кухнях як хочте ( хоча порядна людина має знати свою мову), а от все інше, реклама, офіційні джерела інформації, ТВ і тд має бути виключно українською. Не знаєте - то вчіть!
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07.11.2022 17:12 Ответить
вчіть? якшо воно все життя в Україні живе і брезгливо ставиться до всього українського..Невже ви думаєте,зараз таких немає, у відносно тихих місцях країни
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07.11.2022 17:15 Ответить
а що нам тепер все своє життя нікчемам підпорядковувати, бо вони вивчитися не хочуть?
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07.11.2022 17:19 Ответить
я цього не казав.
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07.11.2022 17:24 Ответить
Є, всякі є і «нє всьо так однозначно» теж є. Тільки хер на них, нам своє робити і не дозволяти їм пищати в органах влади, вони мають сидіти як таргани і зменшуватись в популяції. Але більшість зараз розуміють хто є хто і це надихає
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07.11.2022 17:25 Ответить
війна з 2014 року.Ви вважаєте шось суттєво змінилось? ОПЗЖ-прокремлівські медіа--колаборанти- та ін наволоч.. та навіть зараз йде повномасштабна війна,то замість того шоб проводити чистку та виганяти ,робити дійсно люстрацію,в ВРаді ті самі персонажі
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07.11.2022 17:36 Ответить
Я думаю, що змінилося. Люди змінилися, навіть лояльний до оркостану Харків змінився. Звичайно є ті хто тирить гуманітарку, веде подвійну гру і тд, але їх стало і стане меньше. Великі ризики бути повішеним за ноги. Та і світ нас так в 2014 не підтримував, зараз інша ситуація як не крути
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07.11.2022 18:20 Ответить
Якщо Труханов не виконує свої обов'язки ТАК ВИЖЕНІТЬ ЙОГО .
Якщо хтось пам'ятає то Труханов проросійський політик і він колишній депутат партії регіонів яка зараз заборонена.
То чому ця людина керує ? Людям які колись були в партії регіонів взагалі треба заборонити влаштовуватись на державні служби.
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07.11.2022 17:13 Ответить
в бубен стучать надо спочатку перед просьбами..
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07.11.2022 17:17 Ответить
громадянин іншої держави та ще й держави-терористки може бути мером? Ми такі лояльні, хоч до рани прикладай, що тут скажеш, ну дууже хороший мер для будь-якої влади, навіть аваков не був таким добрим міністром, як труханів є мером.
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07.11.2022 17:21 Ответить
Давай, Кремінь, запалюй ці російськомовні пердаки! Вжарь підарам!
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07.11.2022 17:35 Ответить
В Харькове весь внутренний документооборот в кп города на русском.
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07.11.2022 18:10 Ответить
Так напевно всюди де сидить проросійська погань.
Славне місто Дніпро, мер Філатов мудак пам'ятник пушкіну прибирати не хоче, культурна спадщина каже, хай міністерство убирає. Як демонтувати історічні будівлі та бруківку асвальтувати тут йому міністерство непоміха, а тут спадщина. Коли вже ці всі тварі станут спадщиною?! Доречі в Харкові таж фігня, одна школа...
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07.11.2022 18:19 Ответить
Тарас Креминь прав на все 100%.Молодец!!!
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07.11.2022 18:21 Ответить
От жеж, та ще, пілятська Одеса. Ну, недаремно вони скіки років вибирають мером любителя руского мира - він не так давно і домовлятися пропонував з рифой, якшо Миколаїв паде.
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07.11.2022 18:33 Ответить
Міськраду Одеси, начолі з Трухановим відправити копати шанці під Бахмутом, може після цього до них дійде, що живуть (поки ще ) в Україні, а як хочуть в "Рускій мір" то нехай копають в Магадан. Apropos- поки ще жиють...
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07.11.2022 18:50 Ответить
Цілком згодна із попередніми дописувачами, що Одеса - далеко не єдиний порушник мовного законодавства. Плюс, якщо розглядати ще й вивіски з назвами магазинів / фірм тощо, то виявиться, що, мабуть, немає в нас жодного населеного пункту, який не був би порушником. І ще одна проблема, яка мені як філологу дуже болить - це якість української мови у міському мовному пейзажі. Що вулична реклама, що вивіски нерідко з такими грубими помилками і кальками з російської, що просто, даруйте, кров з очей. Тобто роботи на мовному фронті у нас іще непочатий край...
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07.11.2022 18:56 Ответить
Головне Кремiнь "дуже вчасно" робить перевiрки. Завтра в окопи до вiйскових помчить - перевiряти на якiй мовi вони Батькiвщину захищають
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07.11.2022 20:57 Ответить
Де в Законі про це? Ти - цапський провокатор
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07.11.2022 21:08 Ответить
Мабудь захищають мовою своєї батьківщини чи мовою батьківщиеи кацапів? Тоді питання яка їхня батьківщина.
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07.11.2022 22:36 Ответить
А навіщо просити? Є закон, є покарання за його невиконання. Хай подає в суд
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07.11.2022 21:07 Ответить
потрібно прибрати труханова та Ко, вивіски потім самі відпадуть
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07.11.2022 21:32 Ответить
Підкажить будь ласка, як будуть ті міста українською мовою?
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07.11.2022 23:40 Ответить
Які "ті"?
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07.11.2022 23:55 Ответить
Ті шо у горі на початку опусу.
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08.11.2022 00:03 Ответить
Наказывать законом и деньгами.
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07.11.2022 23:57 Ответить
 
 