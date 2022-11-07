ЕС по определенным направлениям зависит от Китая больше, чем от российского газа, - Боррель
Европейский Союз должен работать над уменьшением зависимости от поставок редкоземельных элементов китайского производства, которая даже больше, чем зависимость ЕС от поставок ископаемых российских энергоресурсов.
Об этом написал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель по итогам встречи министров G7, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Китай играет решающую роль во многих цепях поставок, и наша зависимость от КНР в стратегии "зеленой" трансформации даже выше, чем от ископаемого топлива из россии. На долю Китая приходится до 90 процентов потребностей в магнии, 90 процентов потребностей в редкоземельных элементах, на долю Китая приходится 80 процентов солнечных батарей, используемых в ЕС. Мы должны уменьшить чрезмерную зависимость, решить проблемы уязвимости и повысить устойчивость. Мы будем продолжать взаимодействие с Китаем с нашими партнерами, включая G7", - написал Боррель.
Он отметил, что после 20-го съезда КПК, который утвердил Си Цзиньпина как руководителя партии на третий срок, Китай, очевидно, будет проводить "более решительную" внешнюю политику. В частности, дополнительная напряженность в Тайванском проливе может оказать особо разрушительное влияние на отношения между ЕС и Китаем. Исходя из этого, ЕС должен быть готов к любому сценарию будущих событий.
Боррель напомнил, что для ЕС Китай остается ключевым экономическим партнером, главным конкурентом и системным конкурентом. При этом значение конкуренции и соперничества существенно возрастает в последнее время, хотя ЕС и Китай сотрудничают в ключевых сферах, представляющих взаимный интерес, включая мир и безопасность, глобальную охрану здоровья, изменения климата и охрану окружающей среды, что приобретает особое значение с учетом климатической конференции ООН COP 27, которая начинается в Египте.
"Мы должны обеспечить правовое поле для деятельности наших компаний, действующих в Китае, и убедиться, что наша зависимость не превратится в уязвимость", - добавил высокий представитель ЕС.
По его словам, сложная ситуация с правами человека в Китае является причиной наибольшего противоречия в его отношениях с ЕС. При этом ЕС призывает Китай соблюдать международные и правовые обязательства, включая соблюдение прав человека в провинции Синьцзян, Тибете и Внутренней Монголии. Эти вопросы представители ЕС поднимают во время встречи с китайскими партнерами на всех уровнях.
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Все як у доктора Франкенштейна.
Людина створила монстра, монстр знищив людину…
ЄС з залежить від Китаю і від Росії, -якщо іншими словами.
А Росія "дружить" з Китаєм проти ЄС, США...
Ааааа, бабло от сверхприбылей от использования крайне дешёвой рабочей силы Китая оченятка затулило!