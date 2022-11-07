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Новости Война
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ЕС по определенным направлениям зависит от Китая больше, чем от российского газа, - Боррель

боррель

Европейский Союз должен работать над уменьшением зависимости от поставок редкоземельных элементов китайского производства, которая даже больше, чем зависимость ЕС от поставок ископаемых российских энергоресурсов.

Об этом написал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель по итогам встречи министров G7, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Китай играет решающую роль во многих цепях поставок, и наша зависимость от КНР в стратегии "зеленой" трансформации даже выше, чем от ископаемого топлива из россии. На долю Китая приходится до 90 процентов потребностей в магнии, 90 процентов потребностей в редкоземельных элементах, на долю Китая приходится 80 процентов солнечных батарей, используемых в ЕС. Мы должны уменьшить чрезмерную зависимость, решить проблемы уязвимости и повысить устойчивость. Мы будем продолжать взаимодействие с Китаем с нашими партнерами, включая G7", - написал Боррель.

Он отметил, что после 20-го съезда КПК, который утвердил Си Цзиньпина как руководителя партии на третий срок, Китай, очевидно, будет проводить "более решительную" внешнюю политику. В частности, дополнительная напряженность в Тайванском проливе может оказать особо разрушительное влияние на отношения между ЕС и Китаем. Исходя из этого, ЕС должен быть готов к любому сценарию будущих событий.

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Боррель напомнил, что для ЕС Китай остается ключевым экономическим партнером, главным конкурентом и системным конкурентом. При этом значение конкуренции и соперничества существенно возрастает в последнее время, хотя ЕС и Китай сотрудничают в ключевых сферах, представляющих взаимный интерес, включая мир и безопасность, глобальную охрану здоровья, изменения климата и охрану окружающей среды, что приобретает особое значение с учетом климатической конференции ООН COP 27, которая начинается в Египте.

"Мы должны обеспечить правовое поле для деятельности наших компаний, действующих в Китае, и убедиться, что наша зависимость не превратится в уязвимость", - добавил высокий представитель ЕС.

По его словам, сложная ситуация с правами человека в Китае является причиной наибольшего противоречия в его отношениях с ЕС. При этом ЕС призывает Китай соблюдать международные и правовые обязательства, включая соблюдение прав человека в провинции Синьцзян, Тибете и Внутренней Монголии. Эти вопросы представители ЕС поднимают во время встречи с китайскими партнерами на всех уровнях.

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Автор: 

Газ (10232) Китай (2991) россия (95683) Евросоюз (17151) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+5
Можете самі собі подякувати.
Все як у доктора Франкенштейна.
Людина створила монстра, монстр знищив людину…
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07.11.2022 17:30
+4
Орбану, меркель, берлускони, и прочей ***** спасибо скажите
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07.11.2022 17:31
+4
така залежність це нормально. Тому,що існує таке поняття як глобальна економіка,взємозалежність. Кожна країна щось виробляє,продає, і купує у інших того чого немає, неможливо зараз все виробляти і мати своє. Всі залежать один від одного. Друге діло,що ніхто не очікував,що в 2022 році ще є окремі держави які будуть вести себе як аборигени, і в такому випадку така залежність уже є неприпустимою, потрібно думати про альтернативін варіанти
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07.11.2022 17:49
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Можете самі собі подякувати.
Все як у доктора Франкенштейна.
Людина створила монстра, монстр знищив людину…
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07.11.2022 17:30 Ответить
Орбану, меркель, берлускони, и прочей ***** спасибо скажите
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07.11.2022 17:31 Ответить
дешева рибка,але ****** юшка...
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07.11.2022 17:32 Ответить
ЄС за низкою напрямків залежить від Китаю більше, ніж від російського газу.

ЄС з залежить від Китаю і від Росії, -якщо іншими словами.

А Росія "дружить" з Китаєм проти ЄС, США...
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07.11.2022 17:33 Ответить
Значить треба в себе починати проводити добування рідкоземельних елементів
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07.11.2022 17:36 Ответить
така залежність це нормально. Тому,що існує таке поняття як глобальна економіка,взємозалежність. Кожна країна щось виробляє,продає, і купує у інших того чого немає, неможливо зараз все виробляти і мати своє. Всі залежать один від одного. Друге діло,що ніхто не очікував,що в 2022 році ще є окремі держави які будуть вести себе як аборигени, і в такому випадку така залежність уже є неприпустимою, потрібно думати про альтернативін варіанти
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07.11.2022 17:49 Ответить
з точки зору економіки нормальна, з точку зору теперишніх реалій не дуже. Все ж таки диверсифікація завжди повинна бути
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07.11.2022 18:13 Ответить
90 відсотків залежність нормально? Та ти шо!
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08.11.2022 05:35 Ответить
Ну, и накуя вы это сами породили?
Ааааа, бабло от сверхприбылей от использования крайне дешёвой рабочей силы Китая оченятка затулило!
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07.11.2022 17:54 Ответить
Залежність же не одностороння. А взагалі доля 80-90% занадто велика.
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07.11.2022 18:32 Ответить
З чим я вас і вітаю, голожопі багатії. Англія вумнічка
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07.11.2022 18:50 Ответить
усі казали на паРашу, мовляв вона на глиняних ногах, а виявляється, що така міцна та розвинена Європа та ще мильна булька. ще трохи і вже Китай та паРаша будуть санкції накладати на озабоченців європейських.
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07.11.2022 19:27 Ответить
Ибо нефиг было складывать все яйца в одну корзину и делать из Китая монополиста. Головой думать когда-то начнете? Размещали десятилетиями производства в Китае, газ покупали в мордоре и сидели на попе ровно, пока жареный петух не клюнул. Вместо нытья сейчас начинайте выводить технологические предприятия в разные страны. Да, дорого и время нужно, но избавитесь от зависимости.
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07.11.2022 19:45 Ответить
 
 