Украина будет приоритетом во время председательства Японии в G7 в 2023 году, - МИД
Первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова обсудила с генеральным директором Европейского бюро МИД Японии Накагоме Масаши дальнейшую поддержку Украины в условиях полномасштабной агрессии со стороны России и приоритеты во время председательства Японии в Группе семи.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД по итогам встречи, которая состоялась 7 ноября.
Джапарова отметила важность дальнейшей поддержки Украины накануне сложного зимнего периода. Первая заместительница отметила, что, нанося ракетные удары по энергетической инфраструктуре, Россия стремится углубить гуманитарный кризис и вызвать новую волну перемещенных лиц из Украины.
Она поблагодарила японскую сторону за последовательную финансовую, гуманитарную помощь украинскому народу, а также усилия по усилению санкционного давления на Россию.
"Сегодня Украина и Япония поддерживают очень интенсивный политический диалог. Надеюсь, что вскоре наши отношения выйдут на уровень стратегического партнерства", - отметила замминистра.
Масаши подтвердил неизменность политики официального Токио по поводу всесторонней поддержки Украины. Япония продолжит оказывать мощную гуманитарную поддержку и помощь по разминированию. Также он пообещал, что наше государство станет приоритетом во время японского председательства в Группе семи в 2023 году.
"Мы продолжим сплачивать G7 для дальнейшей мощной поддержки Украины и поддерживать жесткую санкционную политику", - подчеркнул Генеральный директор Европейского бюро МИД Японии.
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