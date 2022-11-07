РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11379 посетителей онлайн
Новости Война
10 693 34

Рассказывать, что это ловушка и напоминать, что Петр I "отходил к Полтаве": РосСМИ рассказали о "методичках" Кремля для пропагандистов по подготовке к сдаче Херсона

херсон

В Кремле был разработан ряд рекомендаций (методичек) для российских пропагандистов, которые должны готовить аудиторию к тому, что РФ может покинуть Херсон.

Об этом пишет российское издание "Meduza", получившее две так называемые методички, передает Цензор.НЕТ.

В одном документе предлагается рассказывать, что для Киева очень важно херсонское направление и поэтому оно будет бросать "десятки тысяч" военных, чтобы одержать здесь победу. Также там указывается, что Херсон может стать ловушкой для российских войск, у которых нет путей для отступления.

"Российские войска стремятся сохранить жизни мирных жителей и личного состава. Именно опасностью нанесения массированного удара по городу огромной группировкой националистов продиктована эвакуация мирных жителей города на левый берег Днепра", - говорится в методичке Кремля.

"Противник хочет, чтобы Херсон стал ловушкой для России, полем битвы с десятком тысяч жертв. ВСУ планируют устроить теракт, разрушив Каховскую ГЭС. Подрыв ГЭС может стать "ловушкой" для наших бойцов. В этом случае будут затоплены населенные пункты с мирными жителями, наши военные окажутся в котле и даже не смогут принять бой – их просто смоет", – говорится в кремлевской методичке.

Читайте также: Пропагандистские телеканалы в оккупированном Херсоне прекратили вещание, - ОК "Південь"

Во второй методичке, подготовленной в Кремле, отдельно прописано, что госпропаганде нужно "обратить внимание" на выступление дипломата, историка и политолога, члена научного совета при Совете безопасности РФ Анатолия Торкунова. На встрече Путина с историками Торкунов вспомнил о Полтавской битве — и заявил, что до победы в ней Петр I "отходил к Полтаве" и именно отступление в конце концов привело к "перелому в войне".

Источники издания в Кремле также отметили, что решение об отступлении из Херсона президентом РФ Владимиром Путиным еще не принято, а российские власти считают сдачу Херсона "нежелательным", но "вероятным" вариантом развития событий на фронте.

В понедельник ставленник оккупационных властей, предатель Кирилл Стремоусов заявил, что 7 ноября был последний рейс теплохода, которым могли "эвакуироваться" местные жители, с правого берега Херсонской области на левый. Ранее Путин заявил, что жителей Херсона следует вывезти из города.

Читайте: У россиян подгорает от интервью и.о. главы СБУ Малюка на фоне "Мамая с черепами": Идет охота на ведьм. Ошалели совсем. ВИДЕО

Автор: 

пропаганда (3683) россия (95683) СМИ (3839)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+35
отойдите за Урал, методички мы напишем
показать весь комментарий
07.11.2022 18:56
+22
показать весь комментарий
07.11.2022 18:57
+14
Атріцатєльноє наступлєніє... Как на Змєінам остравє)
показать весь комментарий
07.11.2022 18:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
отойдите за Урал, методички мы напишем
показать весь комментарий
07.11.2022 18:56 Ответить
Атріцатєльноє наступлєніє... Как на Змєінам остравє)
показать весь комментарий
07.11.2022 18:57 Ответить
показать весь комментарий
07.11.2022 18:57 Ответить
показать весь комментарий
07.11.2022 19:35 Ответить
Правильно, рузьге!
Відходьте і відходьте до самого кордону - тобто, саме тоді і прийде повна перемога над біндеравцамі!
Вра-а-а!
показать весь комментарий
07.11.2022 18:58 Ответить
Там 80 000 чмобіків там ,з них 50 тис засіяно в боях.
показать весь комментарий
07.11.2022 18:58 Ответить
Щось з тим Херсоном не все зрозуміло. А зрештою має бути і віськова таємниця і дезінформація, це ж війна.
показать весь комментарий
07.11.2022 18:59 Ответить
лживее кацапов в этом мире просто нема...
показать весь комментарий
07.11.2022 19:00 Ответить
Хер сон. Москалі там погано сплять. Для тупоголових кацапів підійде.
показать весь комментарий
07.11.2022 19:02 Ответить
Под Полтавой русня уже получила писдюлей,максимум что им светит это повтор прутского похода петра
показать весь комментарий
07.11.2022 19:05 Ответить
Рашисьткі "історики" вже третього разу переписують свої методички за останні 8 місяців, дуже спритна нація до брехні... Як не вигадуйте байки, а забиратися геть доведеться і відповідати теж...
показать весь комментарий
07.11.2022 19:12 Ответить
В рідну "говєнь", мокши, на болота! Там вам побудують ще один фанерний Рейхстаг і ви зможете його спалити - буде вам перемога! Якщо мало, то побудуйте поруч фанерну будівлю ВРУ і штурмуйте неї хоч кожен день!
Але дам вам пораду: перенесіть столицю за Урал, біжіть туди всім скопом і будуйте-штурмуйте все там - хоч не проґавите ту мить, коли Сибір стане китайською. Альтернатива - довічний концерт кабиздоха. Обирайте, якщо в вашій голові хоча б глисти можуть думати.
показать весь комментарий
07.11.2022 19:13 Ответить
все приготовлено, залишилося лише Херсон взяти.
показать весь комментарий
07.11.2022 19:14 Ответить
Правильный настрой. Кутузов, получивший пи//юлей под Бородино, вообще, аж за Москву съ//ался. Потом, традиционно, объявили Бородино местом русской славы. Какой, нахер, славы, если Наполеон, наступавший на укреплённые позиции, потерял меньше солдат, чем Кутузов?
показать весь комментарий
07.11.2022 19:16 Ответить
Шведы прошли мимо санкт-ленинграда, мимо москала; шли на юго-восток, какой-то странный и не понятный поход, с небольшим войском. Исаак который петр номер один до Полтавы всё про..бывал. Альтернативщики говорят, что шведы шли в украинский город Таганрог, где-то там могила Александра Македонского.
показать весь комментарий
07.11.2022 19:23 Ответить
посреди ...санкт-ленинграда)) есть Крепость Ландскрона! Основанная Шведами в 1300 году) но санкт-ленинград основаный в 1700 гг Руцкий пачамуто?)))
показать весь комментарий
07.11.2022 19:39 Ответить
На старых картах (может даже не фальшивых) там вообще какой-то город Тиль, до Исаака петра номер один.
показать весь комментарий
07.11.2022 19:48 Ответить
Историки брехуны-специально обученые люди.
С-Питербург, Чикаго, Рим и др. просто откопали.
Когда б Питер Петька успел бы построить, когда вел со шведами 12 летнюю войну(1700-1712).
Как пишут Питер основали (начали строить) в 1703г., а уже в 1714г. он стал столицей???
показать весь комментарий
07.11.2022 20:26 Ответить
Более странного места для строительства нового города не придумал бы даже "пьяный дворник после одеколона "Русский Лес", М. Задорнов.
показать весь комментарий
07.11.2022 21:13 Ответить
И я о том же.
А вы знали тот факт, где Петька строил Черноморскую флотилию?
В Воронеже???
показать весь комментарий
07.11.2022 21:26 Ответить
А флотилия вообще была? Нам дохрена всякой ерунды рассказывают. Кстати Исаак, который петька номер один или не петька говорят, что очень похож на какого-то пирата Моргана. На картинке очень похож.
показать весь комментарий
07.11.2022 21:38 Ответить
Да, есть такая версия , шо когда "Великое посольтво" з Петром1 были в Голландии ,Англии ,Австрии и задержалось там на год-два(не помню), тогда и подменили Петра1 на лжеПетра.
показать весь комментарий
07.11.2022 22:18 Ответить
А я думал что секта свидетелей откопаных городов уже давно вымерла, ан нет. Еще живые, шизоиды.
показать весь комментарий
07.11.2022 23:25 Ответить
Окупанти намагаються створити ілюзію "відходу" з https://tsn.ua/tags/%D1%85%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Херсонської області, таким чином, можливо, готуючи пастку для українських військових.

Про це розповіла начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.
показать весь комментарий
07.11.2022 19:24 Ответить
До речі, хто помітив, Полтаву рашисти не обстрілювали, як інші міста.
Видно, таки символізм небагатьох воєнних перемог московитів засів глибоко в мізках їхнього правителя.
показать весь комментарий
07.11.2022 19:41 Ответить
Говорят, там мама Вагнера ещё прозябает
показать весь комментарий
07.11.2022 22:31 Ответить
І Черкаси теж,до речі.
показать весь комментарий
07.11.2022 22:59 Ответить
Ха ха. Нехай Торкунов торкнеться Прутського походу Петрушки, як раз після Полтави. Пішов війною на турків, гагаузи підпалили Буджакський степ. Корму немає, а турки оточили стойбіще. Петрушка здав весь обоз, військо разом з царицкою пішло взад, похнюпившись, а сам утік у Львів після ганебного Прутського договору, боявся очі показати в Москві, переховувався від сорому у польської шляхти у Львові та навколишніх містечках. А такі вивертони як Торкунов тоді і придумали, що Петрушка ганявся за карлом 12, а той від нього утікав. Тенденція, однако. Так говорять північні лапті.
показать весь комментарий
07.11.2022 19:53 Ответить
Спермоусов теплоходами командует? Адмиралом стал
показать весь комментарий
07.11.2022 20:23 Ответить
В любом случае они собираются его "утюжить" после бегства не хуже Мариуполя, поэтому в город большие силы заводить нельзя, максимально рассредоточится и иметь поблизости подготовленные подвальные помещения для укрытия!
показать весь комментарий
07.11.2022 20:45 Ответить
Ждём методичку "Мааскву основали хахлы, поэтому она проклята и её надо сжечь!"
показать весь комментарий
07.11.2022 22:30 Ответить
Петро І відходив до Полтави, але в ***** цей варіант не вийде, тому пропоную відступати як Олександр І аж за Москву (заодно її спалити щоб все було скрепно).
показать весь комментарий
07.11.2022 22:39 Ответить
 
 