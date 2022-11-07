Рассказывать, что это ловушка и напоминать, что Петр I "отходил к Полтаве": РосСМИ рассказали о "методичках" Кремля для пропагандистов по подготовке к сдаче Херсона

В Кремле был разработан ряд рекомендаций (методичек) для российских пропагандистов, которые должны готовить аудиторию к тому, что РФ может покинуть Херсон.

Об этом пишет российское издание "Meduza", получившее две так называемые методички, передает Цензор.НЕТ.

В одном документе предлагается рассказывать, что для Киева очень важно херсонское направление и поэтому оно будет бросать "десятки тысяч" военных, чтобы одержать здесь победу. Также там указывается, что Херсон может стать ловушкой для российских войск, у которых нет путей для отступления.

"Российские войска стремятся сохранить жизни мирных жителей и личного состава. Именно опасностью нанесения массированного удара по городу огромной группировкой националистов продиктована эвакуация мирных жителей города на левый берег Днепра", - говорится в методичке Кремля.

"Противник хочет, чтобы Херсон стал ловушкой для России, полем битвы с десятком тысяч жертв. ВСУ планируют устроить теракт, разрушив Каховскую ГЭС. Подрыв ГЭС может стать "ловушкой" для наших бойцов. В этом случае будут затоплены населенные пункты с мирными жителями, наши военные окажутся в котле и даже не смогут принять бой – их просто смоет", – говорится в кремлевской методичке.

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Во второй методичке, подготовленной в Кремле, отдельно прописано, что госпропаганде нужно "обратить внимание" на выступление дипломата, историка и политолога, члена научного совета при Совете безопасности РФ Анатолия Торкунова. На встрече Путина с историками Торкунов вспомнил о Полтавской битве — и заявил, что до победы в ней Петр I "отходил к Полтаве" и именно отступление в конце концов привело к "перелому в войне".

Источники издания в Кремле также отметили, что решение об отступлении из Херсона президентом РФ Владимиром Путиным еще не принято, а российские власти считают сдачу Херсона "нежелательным", но "вероятным" вариантом развития событий на фронте.

В понедельник ставленник оккупационных властей, предатель Кирилл Стремоусов заявил, что 7 ноября был последний рейс теплохода, которым могли "эвакуироваться" местные жители, с правого берега Херсонской области на левый. Ранее Путин заявил, что жителей Херсона следует вывезти из города.

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