Рассказывать, что это ловушка и напоминать, что Петр I "отходил к Полтаве": РосСМИ рассказали о "методичках" Кремля для пропагандистов по подготовке к сдаче Херсона
В Кремле был разработан ряд рекомендаций (методичек) для российских пропагандистов, которые должны готовить аудиторию к тому, что РФ может покинуть Херсон.
Об этом пишет российское издание "Meduza", получившее две так называемые методички, передает Цензор.НЕТ.
В одном документе предлагается рассказывать, что для Киева очень важно херсонское направление и поэтому оно будет бросать "десятки тысяч" военных, чтобы одержать здесь победу. Также там указывается, что Херсон может стать ловушкой для российских войск, у которых нет путей для отступления.
"Российские войска стремятся сохранить жизни мирных жителей и личного состава. Именно опасностью нанесения массированного удара по городу огромной группировкой националистов продиктована эвакуация мирных жителей города на левый берег Днепра", - говорится в методичке Кремля.
"Противник хочет, чтобы Херсон стал ловушкой для России, полем битвы с десятком тысяч жертв. ВСУ планируют устроить теракт, разрушив Каховскую ГЭС. Подрыв ГЭС может стать "ловушкой" для наших бойцов. В этом случае будут затоплены населенные пункты с мирными жителями, наши военные окажутся в котле и даже не смогут принять бой – их просто смоет", – говорится в кремлевской методичке.
Во второй методичке, подготовленной в Кремле, отдельно прописано, что госпропаганде нужно "обратить внимание" на выступление дипломата, историка и политолога, члена научного совета при Совете безопасности РФ Анатолия Торкунова. На встрече Путина с историками Торкунов вспомнил о Полтавской битве — и заявил, что до победы в ней Петр I "отходил к Полтаве" и именно отступление в конце концов привело к "перелому в войне".
Источники издания в Кремле также отметили, что решение об отступлении из Херсона президентом РФ Владимиром Путиным еще не принято, а российские власти считают сдачу Херсона "нежелательным", но "вероятным" вариантом развития событий на фронте.
В понедельник ставленник оккупационных властей, предатель Кирилл Стремоусов заявил, что 7 ноября был последний рейс теплохода, которым могли "эвакуироваться" местные жители, с правого берега Херсонской области на левый. Ранее Путин заявил, что жителей Херсона следует вывезти из города.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Відходьте і відходьте до самого кордону - тобто, саме тоді і прийде повна перемога над біндеравцамі!
Вра-а-а!
Але дам вам пораду: перенесіть столицю за Урал, біжіть туди всім скопом і будуйте-штурмуйте все там - хоч не проґавите ту мить, коли Сибір стане китайською. Альтернатива - довічний концерт кабиздоха. Обирайте, якщо в вашій голові хоча б глисти можуть думати.
С-Питербург, Чикаго, Рим и др. просто откопали.
Когда б Питер Петька успел бы построить, когда вел со шведами 12 летнюю войну(1700-1712).
Как пишут Питер основали (начали строить) в 1703г., а уже в 1714г. он стал столицей???
А вы знали тот факт, где Петька строил Черноморскую флотилию?
В Воронеже???
Про це розповіла начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.
Видно, таки символізм небагатьох воєнних перемог московитів засів глибоко в мізках їхнього правителя.