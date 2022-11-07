РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11379 посетителей онлайн
Новости Война
4 837 12

Путину не удалось завоевать Украину, потому он решил попытаться ее уничтожить, - Боррель

боррель

Российскому диктатору Владимиру Путину не удалось завоевать Украину, потому, очевидно, он решил попытаться ее уничтожить.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Боррель отметил, что прошло почти девять месяцев с тех пор, как Путин начал свою незаконную агрессию. На встрече обсуждалась эскалация со стороны РФ, в том числе ее удары ракетами и беспилотниками по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре, в частности по объектам энергетики и водоснабжения.

"Поскольку Путину не удалось завоевать Украину, очевидно, что теперь он намерен терроризировать украинское население и уничтожить страну", – заявил Боррель.

Он анонсировал увеличение гуманитарной помощи со стороны ЕС, которая стала еще более актуальной с приближением зимы.

Поддержание экономики Украины на плаву остается ключевой задачей, подчеркнул Боррель, и напомнил, что ЕС готов выделять Украине 1,5 млрд евро в месяц (общий пакет – до 18 млрд евро), чтобы значительно покрыть потребности Украины в финансировании на 2023 год.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС уже выделил Украине более 22 млрд евро, поддержка экономики страны на плаву остается ключевой задачей, - Боррель

Автор: 

путин владимир (31325) Боррель Жозеп (784)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
З першого дня війни, москалі все нищать.
показать весь комментарий
07.11.2022 19:51
+6
За Украиной последуют и другие страны, поэтому Штатам и всему цивилизованному миру надо уничтожить Парашу полностью и до последнего каZZапа.
показать весь комментарий
07.11.2022 19:54
+5
показать весь комментарий
07.11.2022 19:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З першого дня війни, москалі все нищать.
показать весь комментарий
07.11.2022 19:51 Ответить
За Украиной последуют и другие страны, поэтому Штатам и всему цивилизованному миру надо уничтожить Парашу полностью и до последнего каZZапа.
показать весь комментарий
07.11.2022 19:54 Ответить
Боррель говорить істину, погоджуюсь на 100%.
показать весь комментарий
07.11.2022 19:55 Ответить
показать весь комментарий
07.11.2022 19:58 Ответить
Я ваапше-та в ступоре от кацапов, мол поперплись на Украину, у себя не разобравшись...100500 на каазлабаде мультики усилятся...
https://youtu.be/SetgaMlB9-U ПИСЬМО КАЦАПА В КАКЦАПСКУЮ РЕДАКЦИЮ
показать весь комментарий
07.11.2022 20:00 Ответить
Садісь, пять!
показать весь комментарий
07.11.2022 20:16 Ответить
Нуууу, так це ж прорив нарива, оу, нова думка, нові шляхи взаємопорозуміння іт.д і т.п., вобшим всьо - тепер ясно шо дєлать
показать весь комментарий
07.11.2022 20:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=XuuNs1hy_ew Путіну спробував знищити Україну
показать весь комментарий
07.11.2022 20:33 Ответить
Більше ліків для рашистів треба передавати нам. Доведено, що коли у українських лікарів вистачає ліків на фронті для рашистів, то їх можна швидко і ефективно виліковувати. Найкраще їм поки допомагають Jawelin, HIMARS, HARM, 155 мм пігулки, і інші вироби фармацевтичних військових компаній. Якщо будуть ще балістичні ракети, ударні безпідгтники, танки і головне, авіація, то ці ліки подіють на них майже миттєво. І не треба буде передавати стільки мільярдів для підтримки нашої економіки. А лікувати половиною, від необхідної дози, антибіотику - це небезпечно для усіх. Так що краще дайте зброї переліченої краще на ці гроші. А гроші передайте рашистські, конфісковані нам. А то ви як неосвічені люди працюєте, які намагаються напівзаходами діяти, щоб зекономити, а пітім платять набагато більше.
показать весь комментарий
07.11.2022 20:41 Ответить
ШоТам?

@Sho_Tam_

·

https://twitter.com/Sho_Tam_/status/1589679081229938688 1 ч

У нього не рухаються ноги і пальці рук, а він все одно працює для ЗСУ!

Вадим свідомо залишився в Україні і, тільки уявіть, знесиленими руками робить окопні свічки! Він навіть вигадав для цього спеціальний пристрій!

Ви можете підтримати Вадима фінансово: 5457 0822 2796 9701

https://twitter.com/i/status/1589679081229938688
показать весь комментарий
07.11.2022 21:06 Ответить
Відмінна оцінка.
Терористична операція, геноцид, ну нарешті.
показать весь комментарий
08.11.2022 00:08 Ответить
Чому тут дивуваться? Все "па панятиям" : ТАК НЕ ДАСТАВАЙСЯ ЖЕ ТЫ НИКАМУ!!!"
показать весь комментарий
08.11.2022 05:14 Ответить
 
 