Путину не удалось завоевать Украину, потому он решил попытаться ее уничтожить, - Боррель

Российскому диктатору Владимиру Путину не удалось завоевать Украину, потому, очевидно, он решил попытаться ее уничтожить.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Боррель отметил, что прошло почти девять месяцев с тех пор, как Путин начал свою незаконную агрессию. На встрече обсуждалась эскалация со стороны РФ, в том числе ее удары ракетами и беспилотниками по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре, в частности по объектам энергетики и водоснабжения.

"Поскольку Путину не удалось завоевать Украину, очевидно, что теперь он намерен терроризировать украинское население и уничтожить страну", – заявил Боррель.

Он анонсировал увеличение гуманитарной помощи со стороны ЕС, которая стала еще более актуальной с приближением зимы.

Поддержание экономики Украины на плаву остается ключевой задачей, подчеркнул Боррель, и напомнил, что ЕС готов выделять Украине 1,5 млрд евро в месяц (общий пакет – до 18 млрд евро), чтобы значительно покрыть потребности Украины в финансировании на 2023 год.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС уже выделил Украине более 22 млрд евро, поддержка экономики страны на плаву остается ключевой задачей, - Боррель