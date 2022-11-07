Путину не удалось завоевать Украину, потому он решил попытаться ее уничтожить, - Боррель
Российскому диктатору Владимиру Путину не удалось завоевать Украину, потому, очевидно, он решил попытаться ее уничтожить.
Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
Боррель отметил, что прошло почти девять месяцев с тех пор, как Путин начал свою незаконную агрессию. На встрече обсуждалась эскалация со стороны РФ, в том числе ее удары ракетами и беспилотниками по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре, в частности по объектам энергетики и водоснабжения.
"Поскольку Путину не удалось завоевать Украину, очевидно, что теперь он намерен терроризировать украинское население и уничтожить страну", – заявил Боррель.
Он анонсировал увеличение гуманитарной помощи со стороны ЕС, которая стала еще более актуальной с приближением зимы.
Поддержание экономики Украины на плаву остается ключевой задачей, подчеркнул Боррель, и напомнил, что ЕС готов выделять Украине 1,5 млрд евро в месяц (общий пакет – до 18 млрд евро), чтобы значительно покрыть потребности Украины в финансировании на 2023 год.
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@Sho_Tam_
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https://twitter.com/Sho_Tam_/status/1589679081229938688 1 ч
У нього не рухаються ноги і пальці рук, а він все одно працює для ЗСУ!
Вадим свідомо залишився в Україні і, тільки уявіть, знесиленими руками робить окопні свічки! Він навіть вигадав для цього спеціальний пристрій!
Ви можете підтримати Вадима фінансово: 5457 0822 2796 9701
https://twitter.com/i/status/1589679081229938688
Терористична операція, геноцид, ну нарешті.