"Антонов" объявил о строительстве второго Ан-225 "Мрія": работы ведутся в тайном месте, - СМИ

Генеральный директор ГП "Антонов" Евгений Гаврилов заявил, что Украина приступила к строительству второго самолета Ан-225 "Мрія" вместо того, что был уничтожен россиянами во время боевых действий в Гостомеле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bild.

"Работы ведутся в секретном месте. Второй Ан-225 будет снабжен как новыми деталями, так и частями пострадавшего самолета", - рассказал Гаврилов.

По его словам, вторая "Мрія" готова уже на 30%.

Стоимость строительства оценивается в 500 млн. евро.

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Собрать деньги поможет международный аэропорт Лейпциг/Галле, где временно базируется авиакомпания "Антонова" и куда часто летал Ан-225.