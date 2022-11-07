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Новости
16 023 251

"Антонов" объявил о строительстве второго Ан-225 "Мрія": работы ведутся в тайном месте, - СМИ

мрія

Генеральный директор ГП "Антонов" Евгений Гаврилов заявил, что Украина приступила к строительству второго самолета Ан-225 "Мрія" вместо того, что был уничтожен россиянами во время боевых действий в Гостомеле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bild.

"Работы ведутся в секретном месте. Второй Ан-225 будет снабжен как новыми деталями, так и частями пострадавшего самолета", - рассказал Гаврилов.

По его словам, вторая "Мрія" готова уже на 30%.

Стоимость строительства оценивается в 500 млн. евро.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Новая марка с украинской "Мрией" выйдет уже 28 июня, - Укрпочта. ФОТО

Собрать деньги поможет международный аэропорт Лейпциг/Галле, где временно базируется авиакомпания "Антонова" и куда часто летал Ан-225.

ГП "Антонов" (142) Мрия (69)


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Топ комментарии
+51
Може краще зараз Антонов зробив би за ці гроші 1000 важких безпілотників, аби розкуячити кацапські військові аеродроми, а потім вже "Мрію"?
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07.11.2022 20:08
+46
Нафуя він зараз? Буде як з корветами...

Для того щоб той парад відбувся треба будувати/закуповувати безпілотники...... чи (наприклад) закупити транспорт на передову - волонтери по копійках збирають.
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07.11.2022 20:07
+40
Літак був створений виключно для транспортування "Бурану". Проект загалом провальний.
У покидьків є "царь-колокол", "царь-пушка"
У дупоголових -"Велике будівництво" та найбільший в світі літак!
В Ірпіні (приклад) не можуть дах відновити, будинки будуть зруйновані взимку, українці збирають гроши на допомогу Армії, а дурні "аналоговнетний літак" відновлюють.
Навіщо, принаймні - навіщо зараз?!
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07.11.2022 20:16
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Літак із 80-х років минулого століття.
Радянський носій одноразового "шаттла".
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07.11.2022 21:17 Ответить
Просрана Мрія....
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08.11.2022 01:45 Ответить
О, набігла ботва, захищати ідіотію зелених популістів.
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07.11.2022 21:14 Ответить
А ви думали!
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07.11.2022 21:45 Ответить
У нас все чудово. Сусіди - друзі, країна тріщить від шаленого бабла, (Коломойський та інші "добрі дяді" повернули все бабло в бюджет і ще й позичили на заході, щоб наперед податки поплатити, озброєння маса, танки нема де тулити, вертольоти в кожному дворі, нічники і ПНБ в кожного солдата по дві штуки (навіть по три)... зимову форму натовці за нашими доношують, авто та інших ББМ чекають в штабелях, щоб попасти в частини. Арахамія плаче, бо безпілотники діти в кожному дворі збирають і демпінгують на ринку. А тут МРІЯ незбирана лежить...йой який сором. Дайте дві, а ліпше три...бо кінець, не пережевимео. ****, коли цей пиз...дець закінчиться!!!
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07.11.2022 21:16 Ответить
В мене тільки одне питання - НАВІЩО? Це морально застарілий літак часів холодної війни, який жере шалену кількість палива і ніколи не окупиться. Чи варто, під час війни, витрачати 500 млн. Євро, щоб понтуватись перед усім світом, коли мільйони громадян залишились без житла і засобів для існування? Ні, не варто!
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07.11.2022 21:23 Ответить
Будуйте гіперлуп довбойоби, за 10 млдр. Це на часі зараз
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07.11.2022 21:24 Ответить
Ракетну програму розбудовуйте і модернізуйте заводи по виготовленню куль та снарядів. А їм херня в голові.
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07.11.2022 21:30 Ответить
А може спочатку направити всі кошти на перемогу? Партнери віддають останнє, а ми ****** займатися будемо. Кому і для чого він зараз потрібен? Може для того, щоб рашисти ще раз роз...ярили? Чи мало в нас кротів, які з радістю продадуть ваше таємне місце?
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07.11.2022 21:32 Ответить
Почему никто не обосновал - ЗАЧЕМ нам это счастье ?
Что на ней перевозить, если для "Русланов" надо долго искать заказы ?
Большинство грузов перевозят грузовые "Боинги-747".
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07.11.2022 21:33 Ответить
Бо маячню дуже складно обгрунтувати.
Лозунги, кліше, популізм - скільки завгодно, а от з обгрунтуванням, є певні проблеми.
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07.11.2022 21:47 Ответить
ТАКОЙ ФЮЗЕЛЯЖ ПЕРЕВЕЗТИ НЕЗАМЕТНО ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО !!! НАДО БЫЛО МЕДВЕДЧУКА ПРИСТЕГНУТЬ К НЕМУ !)
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07.11.2022 21:37 Ответить
"Антонову" треба зараз ударні БПЛА типу ACE ONE будувати для перемоги над орками, а не займатися проектами мирного часу. Це сюр якийсь на зараз.
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07.11.2022 21:46 Ответить
Ну спрос на габаритные перевозки будет только увеличиваться. Поэтому такой самолет, конечно не будет деньгами на ветер.... Конечно, если сейчас на это есть деньги...
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07.11.2022 21:59 Ответить
як колишній працівник підприємства, невірю
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07.11.2022 22:00 Ответить
Земрази первый поставили специально на ремонт за два дня до атаки,посколько за миллиарды ***** уже тогда сдали Киевскую и Херсонскую область. Гореть вам в аду нечистота зелёная,квартальная,за все жертвы.
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07.11.2022 22:06 Ответить
Реальная стоимость проекта 150-170 миллионов долларов.
500 - 170 = интерес тех, кто лоббирует данный проект.
Во время войны за такое надо расстреливать.
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07.11.2022 22:06 Ответить
Реальна вартість може і в півмільярда, бо треба фактично створювати експериментальне виробництво.
Друга справа, що це просто ідиотизм.
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07.11.2022 22:12 Ответить
Унікальна оснастка для одного екземпляру.
Бо третя "Мрія" точно нікому не буде потрібна
(хіба що, гроші відмити).
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07.11.2022 22:17 Ответить
Я впевнений в одному: це почалося дурною заявою від керівництва Антонова і цим все і закінчиться.
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07.11.2022 22:19 Ответить
Та ви, б..ь, дістали. Знову вибори 19 року - прікольно, престіжно. У нас що, зараз гроші немає куди дівати? Чи ********** зеленому шоблу, роздерибанити під шумок? Хай шкіра ще повисить на живій звірині. Може її взагалі не треба буде, коли прийдуть кращі часи
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07.11.2022 22:15 Ответить
В умовах війни чогось дурнішого годі і придумати де взяти мільярди доларів ? а ще треба відбудовувати житло яке втратили мільйони людей ,відбудовувати школи ,лікарні зруйновану інфраструктуру,підприємства ітд.А "Мрію" можна було не втратити ,адже нас попереджали ще за місяць до війни що буде висадка десанту в Гостомелі ,хтось за це має відповісти чому залишили там літак?
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07.11.2022 22:34 Ответить
Они считают Нацию Украинцев настолько дурными что преподносят эту новость с помпой в расчете на то что мы будем рады этому. Это бессмысленно, это самоубийство. Слов нет, сколько горя еще принесут эти уроды у власти.
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07.11.2022 22:50 Ответить
От якраз зараз терміново тре відновлювати літак до якого ще треба буде придумувати застосування! Ви такі ж авіабудівники, як Зеля -юрист, тобто шахраї, ласі на чужі гроші.
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07.11.2022 22:52 Ответить
Та мрія зараз нахєр не потрібна, зараз треба робити те чим мацкву бомбити можливо
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07.11.2022 22:54 Ответить
Зараз нема на що грощі витрачати?

Киїів на межі блекауту. ДТЕК тупо все просрав за 30 років.
А вони для піару вирішили цю дуру побудувати.
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07.11.2022 23:04 Ответить
Ну не идиоты?
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07.11.2022 23:17 Ответить
Я тае розумію,в СБУ вже нема питань до керівництва Антонов? Швидко,нічого не скажеш. https://censor.net/ua/news/3374538/kerivnytstvo_dp_antonov_ne_vjylo_zahodiv_dlya_zberejennya_litaka_mriya_sbu
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07.11.2022 23:22 Ответить
Это ж сколько бомб можно будет в него загрузить, чтобы бамбить рашистов. Мда..
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07.11.2022 23:38 Ответить
Количество зрадодебилов и пригожинских ботов как всегда, и как всегда зайнята тем что поливает говном украинские достижения.

И да, кто вам сказал что строить будут вот прямо сейчас, начало работы не значит начало строительства. Но кому я обьясняю.
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07.11.2022 23:50 Ответить
А може все ж таки ППО зробити за 500 лімонів євро? 👿
Чи легкі літаки винищувачі проти мопедів та крилатих ракет?
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08.11.2022 01:23 Ответить
А Анионов то причем, они к ППО не имеют отношения.
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08.11.2022 06:43 Ответить
ДШК проти мопедів Антонов робити не пробував?! 👿

Кретинізм та крадійство із розстрілом! 👿
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08.11.2022 01:21 Ответить
"Я маю Мрію"
Мартин Лютер Кінг

"Я просрав Мрію"
В. ЗЄля
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08.11.2022 01:26 Ответить
ЗЄля має ж на чомусь приймати Парад Перемоги.
Ось і будує корвет за 500 лімонів та

Мрію за 500 лімонів
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08.11.2022 01:29 Ответить
А куди донатити. Де мегазбір?
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08.11.2022 02:57 Ответить
НА Б - 52 !)
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08.11.2022 05:21 Ответить
Ну да...Великий маркетинг великого строительства бездарно неспасённого великого самолёта... к досрочным выборам на нём взлететьза штурвалом ?

А так - по-мелочам, , бл*ь, стугны-нептуны-ольхи нельзя было давно начать клепать в "тайном месте"?!

Надо - вместо этого - как Величайшему лидеру побирушек мотаться под ногами у серьёзных стран и клянчить у всего мира в долг до 5 поколения будущих украинцев ?

Пиарщики х**вы!
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08.11.2022 06:45 Ответить
Ну да...Великий маркетинг великого строительства бездарно неспасённого великого самолёта... чтоб к досрочным выборам на нём взлететьза штурвалом ?

А так - по-мелочам, , б**, стугны-нептуны-ольхи нельзя было давно начать клепать в "тайном месте"?!

Надо - вместо этого - как Величайшему лидеру побирушек мотаться под ногами у серьёзных стран и клянчить у всего мира в долг до 5 поколения будущих украинцев ?

Пиарщики х**вы!
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08.11.2022 06:47 Ответить
завжди потрібно думати про майбутнє. Війна закінчиться нежданно як і почалася. Так що не потрібно розгонити пару. Може і фермерам замість сіяти, всі кошти витратити на дрони
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08.11.2022 07:12 Ответить
Я хочу спросить от кого ипо каком указанию Антонов (командир) пригнал Мрию 225 в Гостомель за два дня до военой агресий россий в Украину ....? Как другие самалеты уже порковались в Лейпциге .
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08.11.2022 07:31 Ответить
Зачем нам гражданский самолет в военное время? так еще и небо закрыто.... Одна Мрия эквивалент - 10 000 тыщ дронам Камикадзе вот в википедии пишет что один Дрон-Камикадзе Шахид 136 стоит ДО 50 000 тыщ доларов.
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08.11.2022 07:48 Ответить
ANTONOV AN-225 MRIYA FOR P3D4.4-5

FLYFREESTD для тех, кто летает в авиасимуляторах реального полета, студия сделала модель Мрии, для Prepar3D, вполне интересная модель, правда навигация там GNS ка, но вполне все летабельно и инетесно, есть ощущение что летишь на огромном самолёте, но будут модель ещё доделывать и будет отличный продукт.
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08.11.2022 10:11 Ответить
Минуточку!
"Стоимость строительства оценивается в 500 млн. евро. "
Деньги платит КТО?
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08.11.2022 10:59 Ответить
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