"Антонов" объявил о строительстве второго Ан-225 "Мрія": работы ведутся в тайном месте, - СМИ
Генеральный директор ГП "Антонов" Евгений Гаврилов заявил, что Украина приступила к строительству второго самолета Ан-225 "Мрія" вместо того, что был уничтожен россиянами во время боевых действий в Гостомеле.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bild.
"Работы ведутся в секретном месте. Второй Ан-225 будет снабжен как новыми деталями, так и частями пострадавшего самолета", - рассказал Гаврилов.
По его словам, вторая "Мрія" готова уже на 30%.
Стоимость строительства оценивается в 500 млн. евро.
Собрать деньги поможет международный аэропорт Лейпциг/Галле, где временно базируется авиакомпания "Антонова" и куда часто летал Ан-225.
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+51 Валерий Коломиец #502756
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+46 Робин #508568
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+40 Alex Kalinin
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Радянський носій одноразового "шаттла".
Что на ней перевозить, если для "Русланов" надо долго искать заказы ?
Большинство грузов перевозят грузовые "Боинги-747".
Лозунги, кліше, популізм - скільки завгодно, а от з обгрунтуванням, є певні проблеми.
500 - 170 = интерес тех, кто лоббирует данный проект.
Во время войны за такое надо расстреливать.
Друга справа, що це просто ідиотизм.
Бо третя "Мрія" точно нікому не буде потрібна
(хіба що, гроші відмити).
Киїів на межі блекауту. ДТЕК тупо все просрав за 30 років.
А вони для піару вирішили цю дуру побудувати.
И да, кто вам сказал что строить будут вот прямо сейчас, начало работы не значит начало строительства. Но кому я обьясняю.
Чи легкі літаки винищувачі проти мопедів та крилатих ракет?
Кретинізм та крадійство із розстрілом! 👿
Мартин Лютер Кінг
"Я просрав Мрію"
В. ЗЄля
Ось і будує корвет за 500 лімонів та
Мрію за 500 лімонів
А так - по-мелочам, , бл*ь, стугны-нептуны-ольхи нельзя было давно начать клепать в "тайном месте"?!
Надо - вместо этого - как Величайшему лидеру побирушек мотаться под ногами у серьёзных стран и клянчить у всего мира в долг до 5 поколения будущих украинцев ?
Пиарщики х**вы!
А так - по-мелочам, , б**, стугны-нептуны-ольхи нельзя было давно начать клепать в "тайном месте"?!
Надо - вместо этого - как Величайшему лидеру побирушек мотаться под ногами у серьёзных стран и клянчить у всего мира в долг до 5 поколения будущих украинцев ?
Пиарщики х**вы!
FLYFREESTD для тех, кто летает в авиасимуляторах реального полета, студия сделала модель Мрии, для Prepar3D, вполне интересная модель, правда навигация там GNS ка, но вполне все летабельно и инетесно, есть ощущение что летишь на огромном самолёте, но будут модель ещё доделывать и будет отличный продукт.
"Стоимость строительства оценивается в 500 млн. евро. "
Деньги платит КТО?