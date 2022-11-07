Экологи Киева предлагают участки для мемориального кладбища вместо урочища "Лиса гора"

Природоохранная организация "Киевский эколого-культурный центр" (КЭКЦ) предложила пять свободных участков земли для размещения Национального военного мемориального кладбища вместо урочища "Лиса гора".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как сообщила организация на фейсбук-странице, среди соответствующих участков два участка в коммунальной собственности площадью 150 га в урочище "Доманя" и 30 га в урочище "Троицкое" на севере Троещины в столице, а также три участка в собственности государства: отведены под строительство 85 га возле кладбища "Берковцы", 29 га сельскохозяйственных земель на Оболони и 100 га земель рекреационного назначения на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ, Киев).

Ко всем участкам уже проложен подъезд, отмечено в сообщении.

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КЕКЦ отмечает, что решение правительства о размещении мемориального кладбища на Лысой горе вызвало критику со стороны киевлян из-за расположения на этой территории ландшафтного заказника и объекта историко-культурного наследия национального значения "Бабий Яр", а также регионального ландшафтного парка.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины поручил разработать детальный план территории для размещения Национального военного мемориального кладбища на территории урочища "Лиса гора". Киевский городской совет направил соответствующее поручение Департаменту градостроительства и архитектуры КГГА.

Вероятная площадь мемориального кладбища составит 140 га.