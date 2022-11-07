Экологи Киева предлагают участки для мемориального кладбища вместо урочища "Лиса гора"
Природоохранная организация "Киевский эколого-культурный центр" (КЭКЦ) предложила пять свободных участков земли для размещения Национального военного мемориального кладбища вместо урочища "Лиса гора".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Как сообщила организация на фейсбук-странице, среди соответствующих участков два участка в коммунальной собственности площадью 150 га в урочище "Доманя" и 30 га в урочище "Троицкое" на севере Троещины в столице, а также три участка в собственности государства: отведены под строительство 85 га возле кладбища "Берковцы", 29 га сельскохозяйственных земель на Оболони и 100 га земель рекреационного назначения на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ, Киев).
Ко всем участкам уже проложен подъезд, отмечено в сообщении.
КЕКЦ отмечает, что решение правительства о размещении мемориального кладбища на Лысой горе вызвало критику со стороны киевлян из-за расположения на этой территории ландшафтного заказника и объекта историко-культурного наследия национального значения "Бабий Яр", а также регионального ландшафтного парка.
Как сообщалось, Кабинет министров Украины поручил разработать детальный план территории для размещения Национального военного мемориального кладбища на территории урочища "Лиса гора". Киевский городской совет направил соответствующее поручение Департаменту градостроительства и архитектуры КГГА.
Вероятная площадь мемориального кладбища составит 140 га.
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Сам подумай - місце, де на початку 20 століття страчували і закопували злочинців, де проходили відьомські шабаші (хай навіть це легенда, але ж вона широко відома) гідне для такого пантеону?
А кошти, що вивільнилися - направте на ЗСУ.
Зараз, коли на фронті гинуть ті, хто відстоював зелені зони - легені міста, вони зовсім знахабніли.
Під виглядом для ЗСУ, переселенців тощо нищать урочища, заповідники, мальовничі місця під забудову.
Стосовно нашої Лисухи "вже є звернення забудовника ТОВ "Екобуд-трейд"(Комарницький) на Київраду та Департамент земельних ресурсів КМДА. У зверненні - прохання на вилучення однієї із земельних ділянок, що перебувають в складі Регіонального ландшафтного парку "Урочище Лиса гора", з природо-заповідного фонду України.Йде мова про ділянку кадастровим номером 8000000000:82:415:0116 площею 0.8592 га."
Ось так знімуть охороний статус і роздерибанять на шматки.
Прошу небайдужих підтримати нашу петицію і зберегти куточок природи для нащадків. Дякую.
https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=11275
"Мария Галигузова
А можно кладбища размещать за чертой города?"
Тобто цій паскуді "Національне військове меморіальне кладовище" це просто звичайне кладовище яке потрібно перенести кудись подалі щоб не заважало.
Наприклад кудись на болота за троєщиною чи кудись подалі.
Та мабудь й меморіал Небесної Сотні заодно.
До речі Арлінгтонське кладовище знаходиться в самому серці столиці Спрлучених Штатів - поруч з Меморіалом Лінкольна та Білим домом, а не десь "за чертой города".