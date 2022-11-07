Мы видим готовность Украины к переговорам, но не видим желания российской стороны идти на переговоры, – правительство ФРГ

В Германии придерживаются позиции, что Украина сама должна решать, когда и как ей вести переговоры с Россией.

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря федерального правительства ФРГ Кристине Гоффманн в контексте сообщений СМИ о якобы давлении на Киев со стороны США относительно переговоров с РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы также приняли к сведению эти сообщения СМИ. Но позиция правительства Германии не изменилась, она заключается в том, что Украина сама решает, когда и при каких условиях ей вступать в переговоры с россией о возможном мирном решении", - заявила Гоффманн.

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Она добавила, что в Берлине "видят принципиальную готовность Украины к переговорам, но пока нам фактически не хватало желания российской стороны идти на переговоры".

По словам представительницы правительства, германское руководство находится в постоянном контакте с российской стороной.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что администрация президента США Джо Байдена неофициально просит украинские власти продемонстрировать открытость к переговорам с российской федерацией. Отмечается, что эта просьба призвана "укрепить моральное превосходство Украины в глазах международных сторонников".