РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11379 посетителей онлайн
Новости Война
9 654 57

Мы видим готовность Украины к переговорам, но не видим желания российской стороны идти на переговоры, – правительство ФРГ

гоффманн

В Германии придерживаются позиции, что Украина сама должна решать, когда и как ей вести переговоры с Россией.

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря федерального правительства ФРГ Кристине Гоффманн в контексте сообщений СМИ о якобы давлении на Киев со стороны США относительно переговоров с РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы также приняли к сведению эти сообщения СМИ. Но позиция правительства Германии не изменилась, она заключается в том, что Украина сама решает, когда и при каких условиях ей вступать в переговоры с россией о возможном мирном решении", - заявила Гоффманн.

Также смотрите: "Народные Байрактары" уничтожают российскую бронетехнику на фронте. ВИДЕО

Она добавила, что в Берлине "видят принципиальную готовность Украины к переговорам, но пока нам фактически не хватало желания российской стороны идти на переговоры".

По словам представительницы правительства, германское руководство находится в постоянном контакте с российской стороной.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что администрация президента США Джо Байдена неофициально просит украинские власти продемонстрировать открытость к переговорам с российской федерацией. Отмечается, что эта просьба призвана "укрепить моральное превосходство Украины в глазах международных сторонников".

Германия (6987) переговоры (4986)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+31
Какие нах переговоры? О чем переговоры? Одна черножопая обезьяна Абама и баба Меркель уже вела с ****** переговоры насчет крыма и дамбаса. Даже нобелевскую премию мира получили. Ну как вам суки мир? И где они теперь? Еще один раз переговоры и Украины не будет.
показать весь комментарий
07.11.2022 20:59
+20
Юрий Нестеренко

Мирный план

Какие, вашу мать, переговоры?!
Всю эту нечисть - вешать на столбах!
Пусть все подельники кремлевской своры
Домой вернутся в цинковых гробах!
Мучители, убийцы, мародеры,
Насильники, бандиты, подлецы -
Всей низости людской, людского сора
Собравшиеся вместе образцы!
Кого прощать? Какие коридоры?
Как праведных найти среди чертей?
Кто непричастен к грабежам? К террору?
Не прятался за женщин и детей?
Все холуи ***** и Хама-вора
Пусть захлебнутся собственной войной,
Пускай получат тот лишь мир - и скоро! -
Который заслужили: мир иной.
показать весь комментарий
07.11.2022 21:24
+18
Перемовини про що? Про репарації, видачу військових злочинців? Перемовини з ким? З терористами?
показать весь комментарий
07.11.2022 21:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Какие нах переговоры? О чем переговоры? Одна черножопая обезьяна Абама и баба Меркель уже вела с ****** переговоры насчет крыма и дамбаса. Даже нобелевскую премию мира получили. Ну как вам суки мир? И где они теперь? Еще один раз переговоры и Украины не будет.
показать весь комментарий
07.11.2022 20:59 Ответить
Прочитайте усі дані,там іде ігра дипломатії на користь України. Росію просто зітруть
показать весь комментарий
07.11.2022 21:23 Ответить
Шось ''*******'' ваша дипломатія
показать весь комментарий
08.11.2022 04:53 Ответить
Юрий Нестеренко

Мирный план

Какие, вашу мать, переговоры?!
Всю эту нечисть - вешать на столбах!
Пусть все подельники кремлевской своры
Домой вернутся в цинковых гробах!
Мучители, убийцы, мародеры,
Насильники, бандиты, подлецы -
Всей низости людской, людского сора
Собравшиеся вместе образцы!
Кого прощать? Какие коридоры?
Как праведных найти среди чертей?
Кто непричастен к грабежам? К террору?
Не прятался за женщин и детей?
Все холуи ***** и Хама-вора
Пусть захлебнутся собственной войной,
Пускай получат тот лишь мир - и скоро! -
Который заслужили: мир иной.
показать весь комментарий
07.11.2022 21:24 Ответить
ну що ж ви такі злі, вони напевно знаходилися під враженням "русского гуманізма"
показать весь комментарий
07.11.2022 21:25 Ответить
Класичним німецьким порно відтепер можна офіційно вважати %блю в очі...
показать весь комментарий
07.11.2022 23:00 Ответить
Перемовини про що? Про репарації, видачу військових злочинців? Перемовини з ким? З терористами?
показать весь комментарий
07.11.2022 21:01 Ответить
треба ще й своїх людей повернути, і тих що в полоні і тих, що депортували, ми ж не русскіє, нам всі наші громадяни дорогі.
показать весь комментарий
07.11.2022 21:27 Ответить
Ні не всі, депортовані мають пройти фільтрацію та здати іспит на знання україеської мови, москворитих не впускати, їхні бпрти повернули їх додому, то хай там ,,цтокаю та какають,, ніхто не змушуватиме говорити в Україні українською.
показать весь комментарий
07.11.2022 22:50 Ответить
ШоТам?

@Sho_Tam_

·

https://twitter.com/Sho_Tam_/status/1589679081229938688 1 ч

У нього не рухаються ноги і пальці рук, а він все одно працює для ЗСУ!

Вадим свідомо залишився в Україні і, тільки уявіть, знесиленими руками робить окопні свічки! Він навіть вигадав для цього спеціальний пристрій!

Ви можете підтримати Вадима фінансово: 5457 0822 2796 9701

https://twitter.com/i/status/1589679081229938688
показать весь комментарий
07.11.2022 21:03 Ответить
Зніміть рожеві окуляри.
показать весь комментарий
07.11.2022 21:03 Ответить
Это кому? Если слишком ярым "дописувачам" этого сайта - то да, нужно.
показать весь комментарий
08.11.2022 08:39 Ответить
щось останнім часом багато новин про переговори... закрадається думка,що світ не позволить нам до кінця визволити від орків свою землю... херсонську,запорізьку ще так, а ось з донецькою і луганською уже питання,а про Крим мені здається вони і не думають взагалі...
показать весь комментарий
07.11.2022 21:05 Ответить
А що Україна це не ви,а тільки зе і спонукання до чогось недоброго. Не потрібно думати,що люди дурні і не знають,що таке дати ботоксу час. Питання іде про капітуляцію рашки,про кошти в Європі тієї ж рашки на відбудову України. Там навіть закони підводять до цього. Нічого без вас уже просто НЕ можливо
показать весь комментарий
07.11.2022 21:17 Ответить
Андрій а може бути, наприклад так - приїхав Саліван персвідчитись особисто, станом на тоді-то, який настрій суспільства, владних структур щодо непохитності попередніх позицій.Може таке бути?

Крім цього метою особистого приїзду може бути і намагання х..лу показати, що мов бачите кацапи- ми намагаємся схилити, а насправді виграється таким чином час, або досягаються інші цілі.Може так бути?
Думаю, що крім зради, є багато чого, чого ми не знаємо і це природньо. Впевнений, що після такої ціни, яку ми вже сплатили, навряд чи хтось зможе нас вмовити, або змусити про щось там теревенити з терористами. Додатково: світ скільки вже втратив економічно і політично, що дарувати такі подарунки х...лу не зможе, там теж скрізь стресова ситуація, і голодні в індії та китаї, африці, на зброю витрачено десятки мільярдів, всі втомились від терориста, він їм теж - просто обрид.
показать весь комментарий
07.11.2022 21:46 Ответить
Всі ці припущення мають право на життя, є єдина заковика-ядрьона бомба в руках *****.
показать весь комментарий
08.11.2022 04:17 Ответить
Всі мої ''гарні'' припущення з 2014 дають мені право на наступати на граблі, а Вам?
показать весь комментарий
08.11.2022 04:57 Ответить
ще мудрі люди, які жили тисячі років тому, не радили мати ніяких справ , не вступати в діалог, переговори, і взагалі, не витрачати час на двбойобів.
показать весь комментарий
07.11.2022 21:13 Ответить
что то фейк какой то....Украина ни о каких переговорах не говорила.если у немчуры появилось желание по тихому слить Украину то пошли бы они вслед за русским кораблём!
показать весь комментарий
07.11.2022 21:15 Ответить
Наши готовы на переговоры с тем кто согласен вывести все свои войска с Украины. Если путлер не готов то с ним их не будет. Это я так, пишу тем кто тут сейчас зраду качать начнет
показать весь комментарий
07.11.2022 21:16 Ответить
Достаточно просто признать ***** за нелегитимного президента. Выборы 2018, выборы 2012, изменения Конституции кацапской ********* и вообще сам факт третьего срока призать как незаконные и никогда не имеющими юридической силы. Признать ***** за подонка, захватившего власть на россии в 2012-ом году и отменить любые юридические соглашения с этого года, признать их ничтожными. Сразу все вопросы будут решены. И сразу будет ясно, что с главарем военной хунты никто переговоров вести не будет, на россии нету президента как главы государства уже 10 лет, не с кем заключить мирный договор, пускай сначала изберут президента и он даст присягу народу и Конституции (старой само собой). Желающие могут вести отсчет с 1993-го года, когда Борька разгромил Верховный совет (на деле вата против ваты, там везде сплошная мразь была, одни не лучше других).

И само требование полного отвода войск и вооружений от нашей границы - вполне законное и обоснованное. Чтобы мы видели, что это переговоры, а не стратегическая перегруппировка, разведка и прочие выгодные кацапам маневры. Все вооружения должны быть отведены на дальность поражения. Хоть один бомбардировщик кацапов на *********** или в Ростове - переговоров не будет. Все просто.
показать весь комментарий
07.11.2022 21:18 Ответить
показать весь комментарий
07.11.2022 21:20 Ответить
Треба глибше в очко хутіну зазирнути! Може, побачите!
показать весь комментарий
07.11.2022 21:22 Ответить
"Россия всегда предлагает переговоры, когда ей тяжело, когда планы рушатся, чтобы выиграть время, подтянуть силы, исправить ошибки, найти слабое место, а потом с новой силой ударить!"
Джохар Дудаев.
показать весь комментарий
07.11.2022 21:22 Ответить
Знову переговори 🤬
І "готовність української сторони" до них 🤦
WTF?!?!
показать весь комментарий
07.11.2022 21:25 Ответить
Конкретніше, пані! Хто саме та сторона і до яких саме перемовин? Ми можемо поговорити з (уйлом про те, щоб німецькі землі віддати срусії. Коли починаємо?
показать весь комментарий
07.11.2022 21:27 Ответить
Над пуйлом уже и замы пресс-секретарей издеваться начали? 😂
показать весь комментарий
07.11.2022 21:30 Ответить
це така тактика, балачки про переговори, а тим часом видкидати ворога за межі України
показать весь комментарий
07.11.2022 21:34 Ответить
"зміцнити моральну перевагу України в очах її міжнародних прихильників"... я не можу розшифрувати цю фразу.
показать весь комментарий
07.11.2022 21:47 Ответить
Треба Горбачова відкопати, він великим спеціалістом був з бюрократичних фраз.
показать весь комментарий
07.11.2022 21:58 Ответить
***** пошли,со своими переговорами. Когда ваш Берлин ********* кацапы,вот потом и говорить будете с ними.
показать весь комментарий
07.11.2022 21:58 Ответить
Крысам путлера любой ценой нужны переговоры для закрепления на оккупированных частях Херсонской и Запорожской области,а также для обучения ЧМОбиков до весны...,а там опять ...Киев за два дня...,РабZeя опять встала с кален🦍..и прочие пропагандонские нарративы...от курицы🐔 ********** и Сикелева с Салавьиным помётом...🐓
😛Крысы есть крысы🦍
показать весь комментарий
07.11.2022 22:04 Ответить
Вы просто не знали что готовы к переговорам, но правительство ФРГ оповестило вас об этом, теперь вы знаете.
показать весь комментарий
07.11.2022 22:21 Ответить
Не треба нас підготавлювать до якихсь переговорів. Наш Президент, за якого я не голосував, чітко зказав: ніяких перемовин, поки русня не щезне з нашої землі. Навіть закон якийсь прийняли. Так що перегаворщики усі, навіть з Папой Римським - - ідіть у дупу. Це моя відповідь.
показать весь комментарий
07.11.2022 22:35 Ответить
подібне, що Байда давно договорився з куйлом про Україну.Поки що виглядає як змова, згідно котрої варто
розпорошити український народ по цілому світі і як найбільше знищити тих, хто залишився в Україні руками рашистського вбивці, котрого вся світова спільнота на чолі із США не хоче поставити на місце, маючи для цього всі можливості
показать весь комментарий
07.11.2022 22:35 Ответить
О, вже з Америки, кацап гімно накидує
показать весь комментарий
08.11.2022 05:00 Ответить
Хамство не тільки Тебе видає, а й одурманює мозги,не даючи їм реально оцінювати , результатом чого є вже майже 8 ми місячне винищення українського народу і руйнування її інфраструктури, мільйони біженців, і т.д.Коли б США дали куйлу зрозуміти,що цього не варто більше робити так,як це вони зробили свого часу в Грузії, зупинивши рашистські війска за 38 км від столиці-Тбілісі (в іншому випадку вони були б знищені),то все було би інакше від слова "зовсім".Ти тільки подумай(хоча це важко).чому в Чорному морі безпеку"зернового коридору" має гарантувати рашист?Невже Чорне море вже визнано російським?Чому прикриття зерновозів З українським хлібом не роблять кораблі НАТО,адже в Чорному морі є не тельки рашист,а й Румунія,Турція,Болгарія країни НАТО.?Чому рашист спокійно винищує українську інфраструктуру ?Мабуть тому,що знає,що у відповідь нічого не прилетить,і знає про це він не від таких як ми.Краще не плюватися на працюючий вентилятор,лайном хамства .Цілком можливо, що Ти родичка американської Спартц ,котра добивалася для України "ленд-лізу" і відаєш багато чого такого, що простим людям не видно і не чути?Тоді інший"кампот"
показать весь комментарий
08.11.2022 10:08 Ответить
Моя відповідь Вам стосується виключно того, що через декілька годин ваш такого ж штибу комент був з австрійським прапором, і не бот же Ви?
показать весь комментарий
08.11.2022 13:43 Ответить
У ФРН зір та слух значно покращився!!! Висновки , сподіваємось, теж!!!!
показать весь комментарий
07.11.2022 22:54 Ответить
Задовбали вже своїми перемовинами ...
показать весь комментарий
07.11.2022 22:57 Ответить
Цікаво це за яких дегенератів ЄС і Америка тримає Україну як що думають що після всіх кровавих бєспрєдєлов кацапів в Україні, ми хочемо про щось домовлятися з ними.
Маніяка треба заарештувати і віддати під суд, які з серійним вбивцею можуть бути перемовини.
Навіть як що Кацапія взірве 5 ядерних тактичних зарядів в Україні, це тільки прискорить ії кінець і ненависть до неї і всіх росіян в Україні тільки збільшиться.
показать весь комментарий
08.11.2022 01:45 Ответить
Замочіть свого фюрера в кремлівському сортирі, виведіть орду за кордон 1991 року, так як заморожених російських грошей недостатньо для відбудови України - це єдине питання для обговорення - скільки орда повинна доплатити за розруху.
показать весь комментарий
08.11.2022 03:16 Ответить
Якщо подивитися на розмір і рівень збитків Україні, то отримаєте близько трильйона доларів.
показать весь комментарий
08.11.2022 03:31 Ответить
Московія клянчить перемовини, значить все вірно робимо. Потрібно йти до кінця.
показать весь комментарий
08.11.2022 07:21 Ответить
Як їм хочеться, щоб війна закінчилася. Як завгодно, аби швидше.
показать весь комментарий
08.11.2022 07:30 Ответить
..бред и абсурд,как можно говорить с бункерным быдлом.. Полная ликвидация болот мацковии
показать весь комментарий
08.11.2022 08:24 Ответить
Перемовини почнуться коли у нас будуть ракети, які знищать пару аєродромів з Тєсами і нафтобазами, як кажуть зуб за зуб, а поки кацапи цього не відчують їм до опожопи
показать весь комментарий
08.11.2022 08:57 Ответить
Яких премовин ви бажаєте і на яких умовах? Перемовини призведуть до заморозки війни на цих лінях де проходить фронт а також до припинення допомоги союзників. А далі що, знову кацапи перегрупують та підтягнуть поповнення у своє військо і почнуть знову нас вбивати та захоплювати наші землі?
Краще хай усі союзники об'еднуються у військову коаліцію та висивувають вимоги до безумної бензоколонки на кшталт відведення військ та припинення військових дій. А у разі незгоди бензоколонки відкривають другий фронт, та оперативно за якусь неділю розносять окупанта в хлам на нашій території, та примушують до миру.
показать весь комментарий
08.11.2022 09:05 Ответить
Хватит предавать Украину и навязывать Украине условия Путина. Ни каких переговоров с Путиным, только капитуляция России на условиях Украины и ее союзников.
показать весь комментарий
08.11.2022 09:13 Ответить
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 77 170 осіб (+710 за добу), дякую збройним силам України. Путін терпить крах. Тому з'явилось багато всяких переговірників, які хочуть спасти Путіна і його режим. Ні яких переговорів не може бути, тільки капітуляція Росії на умовах України і її справжніх союзників
показать весь комментарий
08.11.2022 09:29 Ответить
Война не может длиться бесконечно....
показать весь комментарий
08.11.2022 10:25 Ответить
Афганцам розкажете, тай Ізраєлю можна
показать весь комментарий
08.11.2022 13:45 Ответить
Ты не путай войну с террористическими атаками непонятных группировок. Если бы государство Пластина начала войну с Израилем - он сравнял бы её с землёй за 24 часа.
показать весь комментарий
09.11.2022 10:02 Ответить
Офіційно в нас теж не війна, принаймі кацапія так каже, і якщо дуже хочеться миру загляньте знаєте кому і куди. І не тикайте мені, хам трамвайний
показать весь комментарий
09.11.2022 20:41 Ответить
Тыв не путай реальность с написанным на доске объявлений...
показать весь комментарий
10.11.2022 09:28 Ответить
 
 