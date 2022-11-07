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Новости Война
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И на востоке, и на юге есть районы, где ВСУ постепенно, но уверенно вытесняют врага, - Минобороны

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Украинские силы ведут активную оборону на большинстве участков фронта, но в некоторых районах ВСУ успешно вытесняют врага, в том числе и на востоке.

Об этом в эфире телемарафона сказала замминистра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По словам Маляр, сейчас ВСУ ведут активную оборону как на юге, так и на востоке.

"Конечно, динамика войны разная. Есть периоды, когда интенсивность боевых действий очень высокая, и когда мы видим мгновенное продвижение вперед и освобождение наших территорий. Бывают другие фазы войны, как это происходит сейчас, когда идет активная оборона", – отметила замминистра.

Она подчеркнула, что украинские силы "не сдают ни одного сантиметра" земли.

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При этом, по словам Маляр, сегодня есть и направления, где украинские силы постепенно вытесняют врага с занятых территорий.

"Мы вытесняем и на южном, и на восточном направлениях в некоторых регионах. Если говорить о восточном направлении, то там эпицентр боев в Донецкой области – Соледар, Бахмут и некоторые [районы] рядом. Но вместе с тем на востоке есть регионы, где мы постепенно, но уверенно вытесняем врага", – сказала Маляр.

Говорить о конкретных населенных пунктах замминистра обороны не стала и призвала дождаться информацию от Генштаба.

Автор: 

Минобороны (9365) ВСУ (6624) Маляр Анна (412)


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Топ комментарии
+13
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07.11.2022 21:44
+10
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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07.11.2022 21:52
+9
Слава ЗСУ та Генералу Залужному 🔱
путлера в тюрягу🦍☠️
Слава Україні 🔱💙💛🔱🇺🇦🇬🇧🇺🇸
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07.11.2022 21:55
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Если есть информация от Генштаба, тогда зачем в эфире нужна сама Маляр?
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07.11.2022 21:17 Ответить
Так вона і є речником Штабу. Говорить правду, наскільки можна це дозволити собі. Є ще одна,яка має право віщати Гуменюк
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07.11.2022 21:20 Ответить
Маляр есть целым заместителем министра обороны с непонятными функциями. А вот информировать о ходе боевых действий должны уполномоченные представители пресс-службы и желательно НЕ в чине генерала или полковника, а толкового и разговаривающего старлея или капитана,вполне хватит. Но никак не замы-помы-советники министров, депутаты, мэры, главы ОДА и прочие некомпетентные персонажи
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07.11.2022 21:24 Ответить
Ваша інформація хоч і залайкана,але не вірна. Вона має право і тільки вона. Не арестовичі з кулебами,навіть не резніченки,а функції Маляр говорити про бойові дії. Що вона і робить
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08.11.2022 07:24 Ответить
ну по потерям свиноцабак - эта информация від Генштабу правдива...!
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07.11.2022 21:24 Ответить
https://www.tiktok.com/@andrewrostov23/video/7162974582872247557?_r=1&u_code=e49d3ffhgeag7g&preview_pb=0&language=ru&_d=e4bll0feg83chk&share_item_id=7162974582872247557&source=h5_m&timestamp=1667827757&user_id=7153288029124412421&sec_user_id=MS4wLjABAAAAIjLo9DSO4-kxM0B89b292MOhDbm6NLsMWgYr57IvCVYXFwchHHoBovBRQR4WQvxq&utm_source=messenger&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&share_iid=7162589401913296646&share_link_id=3ad4a376-0f2a-490f-9979-b4bb8cf2fb8f&share_app_id=1233&ugbiz_name=Main&ug_btm=b2001 ВОТ ОНА ПРАВДА !!!
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07.11.2022 21:25 Ответить
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07.11.2022 21:26 Ответить
Верим что только ЗСУ освободит нашу землю и наших людей. Но есть идиоты которые верят что ***** освободит Украину с помощью переговоров. Как вы думаете, ***** хочет оставить Украину в покое и вывести свою Орду? Тогда к чему все ети разговоры о переговорах
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07.11.2022 21:27 Ответить
ну помню точно одного - Боневтик...!
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07.11.2022 21:31 Ответить
Сьогодні зранку прочитав, що ніби є витік інфи щодо плану ***** по Херсону. Так от, нібито на саміті Г-20 він привселюдно оголосить величезний "жест доброй воли" і сам оголосить, що віддає Херсон (саме тому вони там досі тримають якісні бойові сили, щоб ЗСУ його раніше до саміту не звільнили) і найцікавіше, що також зробить заяву, що рашка припиняє усі наступальні дії, ось вам Херсон, але все що захопили на лівому березі то там тепер громадяни расії і ми їх будемо захищати (це також пояснює евакуацію, тобто типу в Херсоні вже нема їх громадян і можна віддати)... І за це давайте негайно сідати за міжнародний стіл переговорів! Тобто він типу оголосить закінчення спєцобосрації і тепер це виключно оборона своїх територій, тобто рашка захищається, а всі інші агресори, якщо відсовляєтесь від переговорів... Логіка хвора, але цілком в стилі цього недофюрера. Побачимо, саміт вже дуже скоро і буде багато цікавих подій!
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07.11.2022 22:12 Ответить
Только полный идиот может поверить в такой бред. путин президентит россиян уже 22 года и за это время он НИ РАЗУ не ушел НИОТКУДА. не уйдет и на этот раз по доброй воле.
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07.11.2022 22:33 Ответить
Whaaat??? Из-под Киева, Чернигова, Сум кто-то другой ушел? С острова Змеиного? В Харьковской области и в Лимане тоже наверное все еще сидит?
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07.11.2022 22:50 Ответить
а теперь попробуй прочитать еще раз, - "не уйдет и на этот раз по доброй воле"
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07.11.2022 23:32 Ответить
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07.11.2022 21:44 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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07.11.2022 21:52 Ответить
Слава ЗСУ та Генералу Залужному 🔱
путлера в тюрягу🦍☠️
Слава Україні 🔱💙💛🔱🇺🇦🇬🇧🇺🇸
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07.11.2022 21:55 Ответить
 
 