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Новости Война
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Значительные отключения в Киеве и 7 областях будут продолжаться минимум до конца недели, потом их может стать меньше, - "Укрэнерго"

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Отключений электроэнергии может стать меньше со следующей недели, если не будет новых обстрелов/

Об этом заявил в понедельник вечером председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По его словам, после пяти массированных ракетных ударов и "множества более мелких" самая сложная ситуация сложилась на северо-востоке Украины.

"Здесь есть графики плановых почасовых отключений, и, к сожалению, поверх этих графиков приходится применять дополнительные аварийные отключения, чтобы сбалансировать энергосистему", – сказал Кудрицкий в эфире единого телемарафона.

Дефицит в этих регионах превышает 1000 МВт, сказал он.

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Кудрицкий прогнозирует, что значительные отключения в центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) и северном (Харьковская, Сумская, Полтавская области) регионах Украины будут продолжаться до конца этой недели.

"Надо потерпеть несколько дней, – при условии, что не будет обстрелов, – чтобы были ощутимые облегчения для потребителей, и графики отключений стали более комфортными", – сказал он.

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Тарифы на электроэнергию (2170) Укрэнерго (659) Кудрицкий Владимир (76)


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Як казав Вінні-Пух: "Це ж-ж-ж-ж-ж не просто так!". Я маю на увазі відсутність обстрілу всієї території України рашистами сьогодні.
Зважаючи на відсутність будь-якого логічного мислення в чумаданного ідіота, вони можуть зараз програмувати залишки своїх ракет та дронів на масовий обстріл найближчими днями або наступного тижня в надії, що наші системи ППО та ПРО не впораються. Ну і, звісно, розраховують на допомогу Ірану та КНДР в поповненні запасів ракет та дронів.
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07.11.2022 22:21 Ответить
Так сегодня только понедельник !
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07.11.2022 22:25 Ответить
Какие графики? Даёшь свет круглый день как во Львове и Одессе. Надоели уже. Киев что в отдельной энергосистеме находиться?
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07.11.2022 22:32 Ответить
Добре, хоч тривоги не було, бо без ліфту з 20- го поверху з старою бабусею і дитиною «терміново спуститися в укриття і берегти себе»- це щось із області фантастики…
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07.11.2022 23:35 Ответить
Якщо знову не прилетить дронами або ракетами. Роздуплились би вже про якийсь захист думати, бо так можна ремонтувати з ракетами навипередки не дуже довго(
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07.11.2022 23:44 Ответить
любой прилёт в лес спишут, что в инфраструктуру, разве не понятно. гниды зелёные на другое не способны.
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08.11.2022 07:45 Ответить
 
 