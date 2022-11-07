Значительные отключения в Киеве и 7 областях будут продолжаться минимум до конца недели, потом их может стать меньше, - "Укрэнерго"
Отключений электроэнергии может стать меньше со следующей недели, если не будет новых обстрелов/
Об этом заявил в понедельник вечером председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
По его словам, после пяти массированных ракетных ударов и "множества более мелких" самая сложная ситуация сложилась на северо-востоке Украины.
"Здесь есть графики плановых почасовых отключений, и, к сожалению, поверх этих графиков приходится применять дополнительные аварийные отключения, чтобы сбалансировать энергосистему", – сказал Кудрицкий в эфире единого телемарафона.
Дефицит в этих регионах превышает 1000 МВт, сказал он.
Кудрицкий прогнозирует, что значительные отключения в центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) и северном (Харьковская, Сумская, Полтавская области) регионах Украины будут продолжаться до конца этой недели.
"Надо потерпеть несколько дней, – при условии, что не будет обстрелов, – чтобы были ощутимые облегчения для потребителей, и графики отключений стали более комфортными", – сказал он.
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Зважаючи на відсутність будь-якого логічного мислення в чумаданного ідіота, вони можуть зараз програмувати залишки своїх ракет та дронів на масовий обстріл найближчими днями або наступного тижня в надії, що наші системи ППО та ПРО не впораються. Ну і, звісно, розраховують на допомогу Ірану та КНДР в поповненні запасів ракет та дронів.