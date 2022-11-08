РУС
19 583 50

Новая волна мобилизации в Украине будет зависеть от ситуации на фронте, - Минобороны

зброя,зсу

Надо быть готовым ко всем вариантам развития событий.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Она напомнила, что были заявления Генерального штаба о том, что по состоянию на сегодняшний день хватает тех людей, которые мобилизированы.

"Но в этом вопросе все будет зависеть от событий войны. Такое может быть, что будут дополнительно нужны люди, а может быть такого. Это все зависит от ситуации на фронте", - отметила Маляр.

При этом подчеркнула, что можно предполагать разные сценарии, и "мы должны быть готовы ко всем вариантам развития событий".

Топ комментарии
+20
а может стоить желающих сейчас обучать кое каким навыкам не полностю выривая из жизни. Понадобятся- вот они, не понадобится, не велика потеря.
08.11.2022 18:32 Ответить
+18
Павлік, без образ - а сам то ти де зараз "робиш щось корисне?"
Я, наприклад, зараз в окопі десь в полях Херсонщини. За вісім місяців ні одного кацапа не знищив (а взагалі вже другий раз на війні, спочатку в 2015-16 тепер от з 25лютого).
В свої 40+.
То може я даремно прожив ці роки?
Бо з окопа ситуацію про "даремно прожитий день" я бачу інакше.
08.11.2022 18:38 Ответить
+12
Брат не може вести активні бойові дії по фізичному стані. Але не комісують, резерв. Сусід пройшов навчання в Англії, тепер їде до нас,наступний рівень Армію готують до якісної Армії, де людина на першому місці, її життя. Боріться і перемагайте. Бережіть людей
08.11.2022 18:26 Ответить
Ммасло масляное,вода мокрая.
08.11.2022 18:17 Ответить
А молокія молоко.

https://www.youtube.com/watch?v=c9939frklNA
08.11.2022 18:28 Ответить
08.11.2022 18:32 Ответить
Який коментар, така й відповідь.
08.11.2022 18:35 Ответить
////
Міністр оборони України Олексій Резніков іронічно відреагував на заяви постпреда росії при ООН василія небензі, який сказав, що Україна застосовує "дрони з зараженими комарами" на полі бою.
Як передає Укрінформ, про це йдеться в дописі міністра, опублікованому в https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1589921503885537280 Твіттері .
"В Україні оголошено часткову мобілізацію, в рамках якої планується призвати близько 300 тис. комарів", - написав, іронізуючи, Резніков.
Він також додав, що цей проєкт матиме робочу назву «Москіти проти московитів».
08.11.2022 18:18 Ответить
Так зараз мобілізація триває чи ні?
08.11.2022 18:22 Ответить
08.11.2022 18:23 Ответить
Меня брать нельзя. Я сразу говорю: Дайте мне винтовку, один патрон и покажите - где Мацква. Больше ничиво ниспрашивают. Для дебилов сообщаю -мародеров ловлю в Харькове
08.11.2022 18:25 Ответить
што?
08.11.2022 18:31 Ответить
Не так.

Шта?
08.11.2022 18:35 Ответить
Суицидник. Поэтому и не берут
08.11.2022 18:38 Ответить
Сам ты суицидник. Я профи
08.11.2022 18:42 Ответить
Могу, канешно, но токо в милитари полис. В других подразделениях от меня будет мало толку
08.11.2022 18:41 Ответить
Полная ясность.
08.11.2022 18:25 Ответить
Купуйте а наших компаній ударні дрони які вже працють на фронті і ніякої мобілізації не потрібно, якщо , таке враження що там одні сраколизи
08.11.2022 18:25 Ответить
Брат не може вести активні бойові дії по фізичному стані. Але не комісують, резерв. Сусід пройшов навчання в Англії, тепер їде до нас,наступний рівень Армію готують до якісної Армії, де людина на першому місці, її життя. Боріться і перемагайте. Бережіть людей
08.11.2022 18:26 Ответить
"Сусід пройшов навчання в Англії, тепер їде до нас"

У Німеччину?
08.11.2022 18:34 Ответить
Про VPN ніколи нічого не чули? ))
08.11.2022 18:44 Ответить
Навіщо українцю через впн заходити на український сайт? Я на кацапські лише під впн заходжу, щоб кацапів потролити
08.11.2022 18:46 Ответить
Просто тому, що ліньки його то ставити, то знімати )
08.11.2022 20:12 Ответить
а ти спробуй зайти на цензор через ВПН
08.11.2022 18:48 Ответить
через впн ще у капчі запитує - покажіть левів, покажіть котів, покажіть хароших русских
08.11.2022 19:57 Ответить
😂😆
08.11.2022 21:50 Ответить
"хароших" - тобто "мертвих"? Аж самому захотілося Через впн зайти перевірити)
08.11.2022 23:58 Ответить
тут була нещодавно капча з харошими русскими пошукай на сайті не можу знайти 😬
09.11.2022 01:59 Ответить
Заходив, різниця в тому, що потрібно вводити довбану капчу.
08.11.2022 20:13 Ответить
Я тут так давно, що багато хто знає,що сусід по селу мами, а їде таки в Німеччину. Уже подзвонив і сказав,щоб не передавали горілку,бо не можна, потім скаже,що хлопцям привезти. Збираємо сумку. І так,сказав,що забезпечення повне.
08.11.2022 19:56 Ответить
Україн (-ка) ець, якщо під кінець дня ти нічого не зробив, щоб знищити хоча б одного кацапа, - вважай, що день було змарновано даремно
08.11.2022 18:28 Ответить
Павлік, без образ - а сам то ти де зараз "робиш щось корисне?"
Я, наприклад, зараз в окопі десь в полях Херсонщини. За вісім місяців ні одного кацапа не знищив (а взагалі вже другий раз на війні, спочатку в 2015-16 тепер от з 25лютого).
В свої 40+.
То може я даремно прожив ці роки?
Бо з окопа ситуацію про "даремно прожитий день" я бачу інакше.
08.11.2022 18:38 Ответить
якщо вважати на той факт,що зараз у війні задіяно близько 1 млн людей,і то на передовій тисяч 200 від сили,і серед цих 200 тисяч не кожен вбиває в день кацапа,а по статистиці в середньому їх подихає близько 250 в день, то одним словом прктично всі по суті українці по логіці Павліка Морозова тратять свій день впусту
08.11.2022 18:44 Ответить
бажаємо вам нарешті вполювати кацапа!!!

а то повернетеся додому- і розповісти буде нема чого
08.11.2022 21:12 Ответить
Здоровья тебе и удачи! Пусть хранит тебя твой ангел!
09.11.2022 05:54 Ответить
Випустіть мене за кордон, і я там знищу більше кацапів, ніж на полі бою )
08.11.2022 18:40 Ответить
а может стоить желающих сейчас обучать кое каким навыкам не полностю выривая из жизни. Понадобятся- вот они, не понадобится, не велика потеря.
08.11.2022 18:32 Ответить
В Израиле давно так. Регулярно собираются на полигонах пострелять. И 5 млн готовы к бою с первого дня.
08.11.2022 18:56 Ответить
А для чого цих мобіків тримати? Потрібно організувати "екстракцію" цихмобіків в Венгрію, а там хай вони здаються, або воюють з НАТО
08.11.2022 20:00 Ответить
в ВСУ сейчас 800+ тысяч личного состава и еще 200-300 тысяч в других силовых структурах, мало чтобы чмобиков держать?
08.11.2022 22:02 Ответить
Може пора поліцаїв на нуль відправити, бо не зрозуміло, чим вони взагалі під час війни займаються - здоровенні мордякі у тилу, роз'їжджають на позашляховиках, а люди збирають на вживані автівки для військових.
08.11.2022 20:29 Ответить
А владу від народу хто буде боронити ?
08.11.2022 20:44 Ответить
Они, какбэ, психологи, смотрят, какбэ, на реакцию, качнёт тебя или нет?
Тут им можно впарить всё, что хочешь, при наличии внутреннего куража.
09.11.2022 05:58 Ответить
Вони зразу ж розбіжуться. А якщо серйозно то солдатам потрібна ротація , потрібно давати їм відпочинок. Це тим хто на нулі.
09.11.2022 05:20 Ответить
Of course, holding the lines,
and using artillery does not need that many troops, as it would need to
"Free Crimea until Summer" ,
"Free Crimea after capture of Kherson City",
.....

Oh, Russians learned something after
Kharkiew state loss:
They are building rear defence lines.
08.11.2022 20:52 Ответить
08.11.2022 21:47 Ответить
Нужно наперед проводить мобилизацию. Нужно добавлять войска, а не смотреть убьют или не убьют на фронте солдат. Нужно увеличивать всеми ресурсами. Максимальные ресурсы сокрушают врага. И на перед нужно обучать и вооружать! Быстрее нужно делать все! Затяжная война не выгодна Украине, если война на территории Украины.
09.11.2022 00:04 Ответить
Що за фігня - може потрібно, може й ні?
Воєнкоматам потрібно знати про мобресурси - хто хворий, про всі категорії.
І про мобресурс автотранспорту.
Не тоді, коли двохголова курка клюне.
Сам комісований к чортовій матері зовсім, - прошусь - ні, не настала твоя черга..
09.11.2022 01:13 Ответить
 
 