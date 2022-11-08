Новая волна мобилизации в Украине будет зависеть от ситуации на фронте, - Минобороны
Надо быть готовым ко всем вариантам развития событий.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Она напомнила, что были заявления Генерального штаба о том, что по состоянию на сегодняшний день хватает тех людей, которые мобилизированы.
"Но в этом вопросе все будет зависеть от событий войны. Такое может быть, что будут дополнительно нужны люди, а может быть такого. Это все зависит от ситуации на фронте", - отметила Маляр.
При этом подчеркнула, что можно предполагать разные сценарии, и "мы должны быть готовы ко всем вариантам развития событий".
https://www.youtube.com/watch?v=c9939frklNA
Міністр оборони України Олексій Резніков іронічно відреагував на заяви постпреда росії при ООН василія небензі, який сказав, що Україна застосовує "дрони з зараженими комарами" на полі бою.
Як передає Укрінформ, про це йдеться в дописі міністра, опублікованому в https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1589921503885537280 Твіттері .
"В Україні оголошено часткову мобілізацію, в рамках якої планується призвати близько 300 тис. комарів", - написав, іронізуючи, Резніков.
Він також додав, що цей проєкт матиме робочу назву «Москіти проти московитів».
Шта?
У Німеччину?
Я, наприклад, зараз в окопі десь в полях Херсонщини. За вісім місяців ні одного кацапа не знищив (а взагалі вже другий раз на війні, спочатку в 2015-16 тепер от з 25лютого).
В свої 40+.
То може я даремно прожив ці роки?
Бо з окопа ситуацію про "даремно прожитий день" я бачу інакше.
а то повернетеся додому- і розповісти буде нема чого
Тут им можно впарить всё, что хочешь, при наличии внутреннего куража.
and using artillery does not need that many troops, as it would need to
"Free Crimea until Summer" ,
"Free Crimea after capture of Kherson City",
.....
Oh, Russians learned something after
Kharkiew state loss:
They are building rear defence lines.
Воєнкоматам потрібно знати про мобресурси - хто хворий, про всі категорії.
І про мобресурс автотранспорту.
Не тоді, коли двохголова курка клюне.
Сам комісований к чортовій матері зовсім, - прошусь - ні, не настала твоя черга..