Новая волна мобилизации в Украине будет зависеть от ситуации на фронте, - Минобороны

Надо быть готовым ко всем вариантам развития событий.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Она напомнила, что были заявления Генерального штаба о том, что по состоянию на сегодняшний день хватает тех людей, которые мобилизированы.

"Но в этом вопросе все будет зависеть от событий войны. Такое может быть, что будут дополнительно нужны люди, а может быть такого. Это все зависит от ситуации на фронте", - отметила Маляр.

При этом подчеркнула, что можно предполагать разные сценарии, и "мы должны быть готовы ко всем вариантам развития событий".

