РУС
Новости
1 237 16

В Украины достаточно газа и угля на зиму, и она продолжает пополнять запасы, - Шмыгаль

шмигаль

Украина по состоянию на 8 ноября накопила 14,6 млрд кубометров газа. Также на складах ТЭС и ТЭЦ находится 1,5 млн тонн угля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил во время заседания правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Укринформ.

"Закачка газа в наши газохранилища также продолжается. Относительно мягкая осень и экономия энергоресурсов все еще позволяет нам закачивать больше газа, чем мы его отбираем из газохранилищ. По состоянию на сегодняшний день в запасах у нас есть 14,6 млрд кубических метров газа. 98% этого ресурса – это украинский газ, и 2% принадлежит нерезидентам", - отметил глава правительства.

Шмыгаль добавил, что на складах ТЭС и ТЭЦ находится 1,5 млн тонн угля, что почти вдвое больше, чем необходимые гарантированные запасы.

"Поэтому ресурсов накоплено достаточно, и ключевым вызовом остаются именно умышленные повреждения энергетической инфраструктуры Россией", - резюмировал премьер-министр.

Читайте также: Ситуация сейчас далека от того, чтобы объявлять эвакуацию в Киеве, - Шмигаль

Газ (10251) уголь (1002) отопительный сезон (532) Теплокоммунэнерго (91) Шмыгаль Денис (2817)
Топ комментарии
Україн (-ка) ець, якщо під кінець дня ти нічого не зробив, щоб знищити хоча б одного кацапа, - вважай, що день було змарновано даремно
показать весь комментарий
08.11.2022 18:30 Ответить
Шмигаль, тебе вже просилося - не репіж оце гоніво - всім нормальним громадянам УСЕ ясно, зима буде, як завжди важка, проблеми будуть...працювати треба....узбагойся. Бо таке враження, шо фьо - кацапів вигнали, репарації попливли, ні хлинули - нема кому обліковувать, склади й бази забиті туваром на 7 місяців, профіцит, інфляція 0,1 в міс і т.д. іт.п...банки там, ну ти поняв
показать весь комментарий
08.11.2022 18:37 Ответить
переживем зиму, и орков разобьём, пусть не так быстро как вещают с Банковой, но победа будет однозначно за нами
показать весь комментарий
01.12.2022 16:37 Ответить
Не, ну панику нагонять то же не надо. Хорошо, если мы реально подготовлены и есть хотя бы шанс пережить зиму в тепле. А проблемы буду, понятное дело. Просто важно понимать, что мы к ним готовы
показать весь комментарий
01.12.2022 18:09 Ответить
А коли було легко.
показать весь комментарий
08.11.2022 18:37 Ответить
Стосовно закупівлі газу зараз хтось бреше, - або шмигаль, або зеркаль. Де, цуко, побачити реальні цифри? Коли діло доходить до енергоресурсів, - всі брешуть.
Ми не знаємо навіть про свій видобуток газу. Ми, я маю на увазі - чиновники профільного міністерства.
показать весь комментарий
08.11.2022 18:40 Ответить
Що хотіти у влади у військовий час, коли кожну мирну зиму для них несподівано випадає сніг і проривають труби.
Відмініть хоча б мита на генратори, домовтися з Китаєм на прямі їх поставки, закупіть водовози, щипачі гусєй блін.
показать весь комментарий
08.11.2022 18:48 Ответить
Дело не в пошлинах, а в барыгах. Цена выросла в 10 раз ни разу не из-за пошлин, а из-за того, что некоторые решили по-быстрому срубить бабла
показать весь комментарий
01.12.2022 18:10 Ответить
Роттердам+. За такое Пороха на куски рвали
показать весь комментарий
08.11.2022 18:55 Ответить
Ну, ок, худо-бідно пройдемо цю зиму. А що на наступний сезон? Звідки газ візьмуть?
показать весь комментарий
08.11.2022 19:17 Ответить
переможемо орків, а там я впевнений партнери нам допоможуть й в цьому питанні, ми тепер серйозний гравець на міжнародній арені
показать весь комментарий
01.12.2022 16:43 Ответить
Україна не закінчується поза Банкової!
показать весь комментарий
08.11.2022 20:41 Ответить
а в прошлом году еще, нельзя было покрыть всю потребность страны в газе собственной добычей, а оказывается можно... население Украины потребляет 8 млрд куб. м природного газа в год, предприятия теплокоммунэнерго (ТКЭ) - еще 7−8 млрд куб м
показать весь комментарий
01.12.2022 16:34 Ответить
не замерзнемо й без світла побудемо аби тільки наші воїни перемагали орків, тому всі зусилля на армію
показать весь комментарий
01.12.2022 16:42 Ответить
Главное, чтоб не как в прошлом году, когда говорили, что достаточно, а потом всё резко начало заканчиваться. В этом году нужно готовиться к зиме идеально и только так. Хватает проблем и так. Потому надеюсь, что в этом году исполнительные органы власти со всей серьёзностью отнесутся к своей работе. Это безопасность страны!
показать весь комментарий
01.12.2022 18:07 Ответить
зрозуміло одне: в місті в квартирі вижити набагато складніше, ніж десь в приватному будиночку, хай і старому, в селі. і мати треба самі різні джерела обігріву...
показать весь комментарий
02.12.2022 12:17 Ответить
 
 