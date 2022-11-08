В Украины достаточно газа и угля на зиму, и она продолжает пополнять запасы, - Шмыгаль

Украина по состоянию на 8 ноября накопила 14,6 млрд кубометров газа. Также на складах ТЭС и ТЭЦ находится 1,5 млн тонн угля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил во время заседания правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Укринформ.

"Закачка газа в наши газохранилища также продолжается. Относительно мягкая осень и экономия энергоресурсов все еще позволяет нам закачивать больше газа, чем мы его отбираем из газохранилищ. По состоянию на сегодняшний день в запасах у нас есть 14,6 млрд кубических метров газа. 98% этого ресурса – это украинский газ, и 2% принадлежит нерезидентам", - отметил глава правительства.

Шмыгаль добавил, что на складах ТЭС и ТЭЦ находится 1,5 млн тонн угля, что почти вдвое больше, чем необходимые гарантированные запасы.

"Поэтому ресурсов накоплено достаточно, и ключевым вызовом остаются именно умышленные повреждения энергетической инфраструктуры Россией", - резюмировал премьер-министр.

