Ждем системы NASAMS, они могут серьезно усилить нашу систему ПВО, - Воздушные силы

Украина в ближайшее время ожидает поставку норвежских комплексов NASAMS. Они могут серьезно усилить украинскую противовоздушную оборону.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

По его словам, командование усугубляет конкретные направления, в частности, на юге страны. Пока там продолжаются интенсивные боевые действия.

"Ожидаем, конечно, еще NASAMS. Уже Ллойд Остин (министр обороны США. - Ред.) озвучил, что в ближайшее время, в начале ноября, будут поступать системы NASAMS, которые могут серьезно усилить нашу систему ПВО", - сказал Игнат.

Впрочем, вопрос остается в количестве норвежских комплексов, прибывающих в Украину.

Судячи зі слів міністра,зброя уже в Україні, тепер тільки розташувати її.
08.11.2022 18:31 Ответить
Summit (OLCF-4) ..уже нашёл оптимальное расположение
08.11.2022 18:37 Ответить
Україн (-ка) ець, якщо під кінець дня ти нічого не зробив, щоб знищити хоча б одного кацапа, - вважай, що день було змарновано даремно
08.11.2022 18:31 Ответить
Вчора ж з усіх прасок лунало, що вже насамс приїхав. Чи знову гра на випередки, хто перший з політиків пропіариться на радісній новині
08.11.2022 19:42 Ответить
Нам нужно ПРо!балистические ракети могут уничтожить все ПВО вместе с Ирисами и Насамсами, скорость падения ракети с висоти плюс скорость двигателя увеличивает ее в три раза, так что как то так
08.11.2022 19:50 Ответить
Низький уклін Захисникам України!!
Правильно, скажемо гоп, коли задіємо ці системи‼️🇺🇦⚔️❤️✊✌️‼️🇺🇦⚔️❤️
08.11.2022 20:20 Ответить
 
 