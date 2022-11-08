Ждем системы NASAMS, они могут серьезно усилить нашу систему ПВО, - Воздушные силы

Украина в ближайшее время ожидает поставку норвежских комплексов NASAMS. Они могут серьезно усилить украинскую противовоздушную оборону.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

По его словам, командование усугубляет конкретные направления, в частности, на юге страны. Пока там продолжаются интенсивные боевые действия.

"Ожидаем, конечно, еще NASAMS. Уже Ллойд Остин (министр обороны США. - Ред.) озвучил, что в ближайшее время, в начале ноября, будут поступать системы NASAMS, которые могут серьезно усилить нашу систему ПВО", - сказал Игнат.

Впрочем, вопрос остается в количестве норвежских комплексов, прибывающих в Украину.

