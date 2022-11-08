РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6268 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
6 506 34

Украина обратилась в США с просьбой начать поставки систем C-RAM для борьбы с иранскими дронами, - Стефанчук

дрони,герань,іранські

Украина обратилась в США с просьбой о передаче систем C-RAM, которые помогут бойцам ВСУ сбивать иранские дроны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News. Об этом говорится в письме спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука в Конгресс США.

В своем письме Стефанчук заявил о необходимости начала поставок Украине высокомобильных систем противовоздушной обороны C-RAM, поскольку они помогут защитить "важные объекты и особенно важные электростанции".

Отметим, что в C-RAM встроен радар для отслеживания угроз. Также система оборудована большой скорострельной пушкой. C-RAM может совершать около 4 500 выстрелов в минуту.

В ABC News рассказывают, что в Минобороны США отказались раскрывать содержание списка вооружения, которое планируют поставлять Украине, но спикер Пентагона Гаррон Гарн отметил, что поддержка США сосредотачивается на оборудовании, которое является актуальным для войны в Украине.

"Мы круглосуточно работаем над выполнением первоочередных запросов Украины на оборонную помощь, доставляя оружие из складов США, когда оно есть", - подчеркнул спикер.

Напомним, ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что в Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide.

Автор: 

ПВО (3025) США (27716) Стефанчук Руслан (676) дроны (4442)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
показать весь комментарий
08.11.2022 18:58 Ответить
+10
Особливо гарно "збиває" бабло
показать весь комментарий
08.11.2022 19:02 Ответить
+9
Це супер
показать весь комментарий
08.11.2022 18:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це супер
показать весь комментарий
08.11.2022 18:41 Ответить
Свої Шилки та С-60 вже всі "підняли"?

Для мопедів поки й цього за глаза вистачить!

Тільки й чути "Дай"
Може самим ЗЄльним спробувати щось зробити?
показать весь комментарий
08.11.2022 19:06 Ответить
Там вже якісь більш розвинуті мопеди на горізонті. Ніякі ППО зайвим не буває.
показать весь комментарий
08.11.2022 19:14 Ответить
Українська модернізація шилки "Рокач".
Наші інженера замутили такий радар, що бачив пориви вітру - довелось знижувати чутливість.
Українська модернізація Стріли-10 від Луча - дальність 10 км, наводка по лазеру

Де все це?
Під асвальтом!
500 міліонів долярів на "Мрії" цікавіше попиляти
показать весь комментарий
08.11.2022 19:24 Ответить
Тепер треба щє THAAD проти балістичних.
показать весь комментарий
08.11.2022 18:42 Ответить
А що робити з тими ракетами, котрі напевно полетять нам на голови? Бо засобів боротьби з тими балістичними ********* ні у кого в світі немає. Чи є?
показать весь комментарий
08.11.2022 18:44 Ответить
Може лазерні ?
показать весь комментарий
08.11.2022 18:52 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/THAAD
показать весь комментарий
08.11.2022 18:57 Ответить
Є, але скажемо так, з тих декількох що існують, у реальному бою першу балістичну ракету знищив поки що тільки THAAD у Еміратах, десь у січні цього року.
показать весь комментарий
08.11.2022 19:16 Ответить
Боюсь нам їх ніхто не продасть. Занадто вони круті. Якби нам вже постачали петріоти тоді можна було б мріяти про ці комплекси, а так може вдасться випросити хоча б C-ram.
показать весь комментарий
08.11.2022 19:33 Ответить
Стефанчук вас всех слопает
показать весь комментарий
08.11.2022 18:52 Ответить
Якось так все дається запізніло,коли потрощать зовсім все.
показать весь комментарий
08.11.2022 18:52 Ответить
Трощилка у москаля на все не відросла.
показать весь комментарий
08.11.2022 19:17 Ответить
Відібємся від супостата .
показать весь комментарий
08.11.2022 18:54 Ответить
показать весь комментарий
08.11.2022 18:58 Ответить
Особливо гарно "збиває" бабло
показать весь комментарий
08.11.2022 19:02 Ответить
показать весь комментарий
08.11.2022 19:19 Ответить
бубі б вже вирішитись якось, чи ти звертаєшся з проханням на дуже важливу і потрібну прямо зараз допомогу, чи плюеш в ту сторону - бо обидві дії разом це гарно в кавєєні і сватах, а в політиці не дуже чомусь...
показать весь комментарий
08.11.2022 19:01 Ответить
спікер ,свого часу агітував,а може що і більше.як агітував,х/з що би де3,14здати ВЗРади не голосували за звернення ВРади України до конгресу США..про надання Україні статусуосновного союзника поза НАТО-

Верховна Рада відхилила проєкт постанови №5380 "Про Звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA)".

Документ підтримали 24 народних депутати за мінімально необхідних 226 на позачерговому засіданні ВР 8 вересня, передає кореспондент Укрінформу, а тепер .після 8 ми місяців руйнації України і десьтки имсяч вбитих українців спохватився за тим.за чим вже мабуть давніше.звернувся Залужний
показать весь комментарий
08.11.2022 19:08 Ответить
Чого це воно вилізло? Хіба у нього світло є?
показать весь комментарий
08.11.2022 19:09 Ответить
А при чому тут це товстосраке опудало?
показать весь комментарий
08.11.2022 19:14 Ответить
система Centurion C-RAM - "Осиний рій" , дійсно цікава ..., але надто дорога...- е і інші види та системи які ефективні та набагато дешевшвші що в ціні як система та і в витратних БК...
показать весь комментарий
08.11.2022 19:15 Ответить
Не існує ефективніших комплексів!

І тим більше заявляти що є дешевші в роботі це нонсенс. Нам ніхто не продасть лазерну версію c-ram. А всі ракетні комплекси крім того що мають на порядок, наголошую на порядок меншу ефективність ще й до того мають дуже велику вартість ракет до них (починаючи від 100к $ за одиницю, а середня від пари мільйонів та більше). В той час як C-RAM може збити тисячу цілей, ракетний комплекс випустить 8 ракет і вмре бо ракет більше немає.

Єдиний недолік C-RAM це дальність роботи, тобто радіус. Але це військове ПРО, для абсолютного прикриття військових на марші та військових об'єктів, а не щоб збивати літаки за сотні км.

Ставиш такий C-RAM на вежу біля ТЕЦ і ржеш з противника, нехай він запускає зараз більше сотні крилатих ракет чи дронів по одній ТЕЦ але всіх їх буде знищено.

P.S. Правда для захисту від балістичних ракет треба нормальне висотне ПРО THAAD те яке йде після Петріот і про яке у нас майже ніхто не знає. Але THAAD не може бути заміною C-RAM бо вони проти різних типів цілей.
показать весь комментарий
08.11.2022 19:31 Ответить
А гіпнотизерці враз відвалили бабла на чотириста таких ракет. А дохтур наук просить а кампашку, всі просять то і я прошу.
показать весь комментарий
08.11.2022 20:08 Ответить
показать весь комментарий
08.11.2022 19:15 Ответить
Це треба було ще весною.
показать весь комментарий
08.11.2022 19:16 Ответить
Весною 2014 року.
показать весь комментарий
08.11.2022 19:18 Ответить
Тоді нам навіть інженерне пз не продавали...
показать весь комментарий
08.11.2022 19:34 Ответить
Тоді було зарано, а вот на "майськіє" під шашличок то вже в самий раз 😕
показать весь комментарий
08.11.2022 19:27 Ответить
показать весь комментарий
08.11.2022 19:30 Ответить
нифига не дадут такого
показать весь комментарий
08.11.2022 20:12 Ответить
Чому? Їх багато. Вони їх вже списують бо є вже робочі лазерні.

Вони не є якоюсь далекобійною зброє що може настрашити рф. І саме головне вони не є чимось високотехнологічним. Якщо нам хотіли дати Бородавочників то причин не давати Центуріонів немає.
показать весь комментарий
08.11.2022 23:12 Ответить
показать весь комментарий
08.11.2022 21:06 Ответить
 
 