Украина обратилась в США с просьбой начать поставки систем C-RAM для борьбы с иранскими дронами, - Стефанчук
Украина обратилась в США с просьбой о передаче систем C-RAM, которые помогут бойцам ВСУ сбивать иранские дроны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News. Об этом говорится в письме спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука в Конгресс США.
В своем письме Стефанчук заявил о необходимости начала поставок Украине высокомобильных систем противовоздушной обороны C-RAM, поскольку они помогут защитить "важные объекты и особенно важные электростанции".
Отметим, что в C-RAM встроен радар для отслеживания угроз. Также система оборудована большой скорострельной пушкой. C-RAM может совершать около 4 500 выстрелов в минуту.
В ABC News рассказывают, что в Минобороны США отказались раскрывать содержание списка вооружения, которое планируют поставлять Украине, но спикер Пентагона Гаррон Гарн отметил, что поддержка США сосредотачивается на оборудовании, которое является актуальным для войны в Украине.
"Мы круглосуточно работаем над выполнением первоочередных запросов Украины на оборонную помощь, доставляя оружие из складов США, когда оно есть", - подчеркнул спикер.
Напомним, ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что в Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide.
Для мопедів поки й цього за глаза вистачить!
Тільки й чути "Дай"
Може самим ЗЄльним спробувати щось зробити?
Наші інженера замутили такий радар, що бачив пориви вітру - довелось знижувати чутливість.
Українська модернізація Стріли-10 від Луча - дальність 10 км, наводка по лазеру
Де все це?
Під асвальтом!
500 міліонів долярів на "Мрії" цікавіше попиляти
Верховна Рада відхилила проєкт постанови №5380 "Про Звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA)".
Документ підтримали 24 народних депутати за мінімально необхідних 226 на позачерговому засіданні ВР 8 вересня, передає кореспондент Укрінформу, а тепер .після 8 ми місяців руйнації України і десьтки имсяч вбитих українців спохватився за тим.за чим вже мабуть давніше.звернувся Залужний
І тим більше заявляти що є дешевші в роботі це нонсенс. Нам ніхто не продасть лазерну версію c-ram. А всі ракетні комплекси крім того що мають на порядок, наголошую на порядок меншу ефективність ще й до того мають дуже велику вартість ракет до них (починаючи від 100к $ за одиницю, а середня від пари мільйонів та більше). В той час як C-RAM може збити тисячу цілей, ракетний комплекс випустить 8 ракет і вмре бо ракет більше немає.
Єдиний недолік C-RAM це дальність роботи, тобто радіус. Але це військове ПРО, для абсолютного прикриття військових на марші та військових об'єктів, а не щоб збивати літаки за сотні км.
Ставиш такий C-RAM на вежу біля ТЕЦ і ржеш з противника, нехай він запускає зараз більше сотні крилатих ракет чи дронів по одній ТЕЦ але всіх їх буде знищено.
P.S. Правда для захисту від балістичних ракет треба нормальне висотне ПРО THAAD те яке йде після Петріот і про яке у нас майже ніхто не знає. Але THAAD не може бути заміною C-RAM бо вони проти різних типів цілей.
Вони не є якоюсь далекобійною зброє що може настрашити рф. І саме головне вони не є чимось високотехнологічним. Якщо нам хотіли дати Бородавочників то причин не давати Центуріонів немає.