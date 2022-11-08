Силы обороны ежедневно отбивают десятки атак и не сдают ни одного сантиметра на Донецком направлении, - Маляр
Силы обороны Украины не сдают ни одного сантиметра земли на Донецком направлении, несмотря на высокую активность российских войск.
Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В эти дни эпицентром боевых действий остается Донецкое направление и Донецкая область, и враг не оставляет своих задач выйти на рубежи области. Там на сегодняшний день активность боевых действий чрезвычайно высока, потому что днем десятки атак осуществляет враг, и ВСУ, Силы обороны эти атаки отбивают. По сути, мы не сдаем ни одного сантиметра земли. Это показатель высокого мастерства Сил обороны, у врага большие потери, но, несмотря на это, они не оставляют своей задачи все-таки выйти на рубежы Донецкой области", - сказала Маляр.
По ее словам, на других направлениях тоже продолжаются боевые действия, но с несколько иной интенсивностью, на определенных направлениях ВСУ вытесняют врага.
Относительно ситуации на юге Маляр отметила, что враг пытается ввести украинских военных в заблуждение. В частности, фиксируются признаки того, что захватчики могут в перспективе покинуть отдельные территории, но также они могут укрепиться на временно захваченных территориях. По словам заместителя министра, у врага есть несколько планов и он ориентируется по ситуации.
"В ближайшее время главной целью оккупантов остается восток и намерение выйти на границы Донецкой области", - считает Маляр.
Цікаво, що б заспівала оця жіночка, що розкудахталася, як курка, якби їй довелося попасти на підвал до цих "Бєдних дєточок". Спитайте у виживших з Бучі, там як раз отакі молодесенькі діточки з задоволенням грабували, гвалтували і убивали. Тьху, гидота, аж нудить. Вас убивають, а ви знов зі своїм дебільним гуманізмом.
Головне, щоб їх не знайшли в бані, як Кравченка чи Кирпу, з прикрим самогубством!!! Таран разом із замами має що розповісти, але вони ж ахвицуцери, тому їм, мабуть, і соромно!!!
Пильнуймо Україну!!
Слідкуймо за діями Стефанчука-Зеленського!!
Біля ОП пошукайте, думаю там мінімум 20 з 49 знайдеться.