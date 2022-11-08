РУС
Силы обороны ежедневно отбивают десятки атак и не сдают ни одного сантиметра на Донецком направлении, - Маляр

зсу

Силы обороны Украины не сдают ни одного сантиметра земли на Донецком направлении, несмотря на высокую активность российских войск.

Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В эти дни эпицентром боевых действий остается Донецкое направление и Донецкая область, и враг не оставляет своих задач выйти на рубежи области. Там на сегодняшний день активность боевых действий чрезвычайно высока, потому что днем ​​десятки атак осуществляет враг, и ВСУ, Силы обороны эти атаки отбивают. По сути, мы не сдаем ни одного сантиметра земли. Это показатель высокого мастерства Сил обороны, у врага большие потери, но, несмотря на это, они не оставляют своей задачи все-таки выйти на рубежы Донецкой области", - сказала Маляр.

По ее словам, на других направлениях тоже продолжаются боевые действия, но с несколько иной интенсивностью, на определенных направлениях ВСУ вытесняют врага.

Относительно ситуации на юге Маляр отметила, что враг пытается ввести украинских военных в заблуждение. В частности, фиксируются признаки того, что захватчики могут в перспективе покинуть отдельные территории, но также они могут укрепиться на временно захваченных территориях. По словам заместителя министра, у врага есть несколько планов и он ориентируется по ситуации.

"В ближайшее время главной целью оккупантов остается восток и намерение выйти на границы Донецкой области", - считает Маляр.

армия РФ (20316) Донецкая область (10506) Маляр Анна (412)
Топ комментарии
+8
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
08.11.2022 20:05 Ответить
+4
Ой бозєцькі бозє! Сю-сю-сю!
Цікаво, що б заспівала оця жіночка, що розкудахталася, як курка, якби їй довелося попасти на підвал до цих "Бєдних дєточок". Спитайте у виживших з Бучі, там як раз отакі молодесенькі діточки з задоволенням грабували, гвалтували і убивали. Тьху, гидота, аж нудить. Вас убивають, а ви знов зі своїм дебільним гуманізмом.
08.11.2022 20:15 Ответить
Правила форума Совет форумчан

08.11.2022 19:54 Ответить
В Бахмуті дійшли до винзаводу ,відкинули, а у Павлівці до садів. Кремінна і Сватове все ближче. Бережіть себе і Україну
08.11.2022 20:03 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
08.11.2022 20:05 Ответить
Дякую Вам за молитви. Я не вивчила,але читаю Вас постійно і молюся разом з вами. Тримайтесь і бережіть себе.
08.11.2022 20:10 Ответить
Коли уже нарешті Тарана та керівника ГШ ЗСУ (тих років) запросить ДБР чи теж СБУ для відповіді за роки особистої злочинної бездіяльності разом із заступниками, які імітували буремну бездіяльність, результати якої проявилися в загибелі Захисників України з лютого 2022 року???
Головне, щоб їх не знайшли в бані, як Кравченка чи Кирпу, з прикрим самогубством!!! Таран разом із замами має що розповісти, але вони ж ахвицуцери, тому їм, мабуть, і соромно!!!
Пильнуймо Україну!!
Слідкуймо за діями Стефанчука-Зеленського!!
08.11.2022 20:13 Ответить
При дерьмаке и не мечтайте‼️
08.11.2022 20:27 Ответить
Тому республіканці і кажуть - тотальна перевірка керівництва України на кшталк поставок зброї та устаткування.
08.11.2022 20:23 Ответить
Ви у главмародера питаєте? Нутакоє.
Біля ОП пошукайте, думаю там мінімум 20 з 49 знайдеться.
08.11.2022 20:23 Ответить
Наші воїни молодці і Герої 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
08.11.2022 20:31 Ответить
 
 