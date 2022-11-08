Следственный комитет РФ приступил к расследованию причин высоких потерь российской морской пехоты на Донбассе, - Генштаб ВСУ
Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию, что после жалоб российских морских пехотинцев на высокие потери в них приехали следователи из СК РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "С целью расследования значительных потерь личного состава подразделений 155-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил российской федерации на территории Украины, в Донецк направлена группа представителей следственного комитета РФ".
Топ комментарии
+31 Deodar Revolution
показать весь комментарий08.11.2022 19:58 Ответить Ссылка
+24 Перехватчик
показать весь комментарий08.11.2022 19:59 Ответить Ссылка
+19 Alex Sav #513490
показать весь комментарий08.11.2022 19:57 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Я теж її хочу, та де ж її взяти?
Зі зброєю так само.
Вони приперлись НА чужу землі, тому, природньо, переміщаються В неї.
хороший кацап - дохлий кацап!!
Зірка смерті, фазові пістолети та іонні гармати, будуть дитячими забавками у порівнянні зі зброєю, яку українці застосували проти кацапської морської піхоти!
хороший кацап - дохлий кацап!!
Кацапіку, йди на ***.
1. Основная причина гибели - незаконное нахождение бригады на территории иностранного государства.
2. низкая подготовка комсостава и личного состава
3. низкое качество вооружения бригады морской пехоты
4. превосходящее по качеству, точности и убойности вооружения у оппонентов морпехов
5. Профессиональная подготовка воинов ВСУ
6. Подкрепил бы доклад фото и видео
7. Поздравил бы более 500 семей морпехов 155 бригады со значительным улучшением финансового положения.
8. Сделал бы заявление, что ВСУ старается повысить финансовое положение абсолютно всех семей РФ, представители которых незаконно находятся в Украине.
"Для более полной объективности при выяснениии правильности действий командования 155 бригады нам необходимо допросить Ваших подчинённых на предмет того, как и какими огневыми средствами они воздействовали на российские войска с целью их уничтожения"
і під расстрельну всіх фігурантів, включно свідків, і морську океано-степову піхоту з підрозділу кацманавтів, що шахтерo-буряти!
Так от - Причина зза якої у промислових масштабах дохнуть кацапські морпєхо-підори, це те, що вони м'якші за українські кулі...
А чего расследовать, если вердикт заранее известен - "Виновата Зинка". Ну не ***** же со своей могилизацией.
Свидетель опаздывает. Ах вот же он летит.....
А когда мы обратно ехали, только молча смотрели в окно..."