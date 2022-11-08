РУС
Следственный комитет РФ приступил к расследованию причин высоких потерь российской морской пехоты на Донбассе, - Генштаб ВСУ

рф,втрати

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию, что после жалоб российских морских пехотинцев на высокие потери в них приехали следователи из СК РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "С целью расследования значительных потерь личного состава подразделений 155-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил российской федерации на территории Украины, в Донецк направлена группа представителей следственного комитета РФ".

Смотрите также: Воины 10 ОГШБр показали последствия очередной попытки прорыва рашистов. ВИДЕО

армия РФ (20316) потери (4516) Следком рф (280)
Топ комментарии
+31
неплохо было бы накрыть и этих представників слідчого комітету рф
08.11.2022 19:58 Ответить
08.11.2022 19:58 Ответить
+24
08.11.2022 19:59 Ответить
08.11.2022 19:59 Ответить
+19
головна причина-відсутність головного мозгу в частині тіла що називають голова
08.11.2022 19:57 Ответить
08.11.2022 19:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
головна причина-відсутність головного мозгу в частині тіла що називають голова
08.11.2022 19:57 Ответить
08.11.2022 19:57 Ответить
неплохо было бы накрыть и этих представників слідчого комітету рф
08.11.2022 19:58 Ответить
08.11.2022 19:58 Ответить
Ттм паче для Стугни дальність ок
08.11.2022 19:59 Ответить
08.11.2022 19:59 Ответить
Зробить і іхньому відділу високі втрати. ..
08.11.2022 20:06 Ответить
08.11.2022 20:06 Ответить
08.11.2022 19:59 Ответить
08.11.2022 19:59 Ответить
Не коменти - ШЕДЕВРИ ....."......да пошли они *****"
08.11.2022 20:02 Ответить
08.11.2022 20:02 Ответить
08.11.2022 20:00 Ответить
08.11.2022 20:00 Ответить
...і сія пучина поглотила ее, вобщим фсе умерли
08.11.2022 20:04 Ответить
08.11.2022 20:04 Ответить
08.11.2022 20:06 Ответить
08.11.2022 20:06 Ответить
А все тому що в Росії вважають що кількість краще за якість а в ******** війні найбільшу увагу приділяють якісній високоточній зброї а не кількості
08.11.2022 20:00 Ответить
08.11.2022 20:00 Ответить
-Тату, тату, я хочу пісі!
- Я теж її хочу, та де ж її взяти?
Зі зброєю так само.
08.11.2022 20:12 Ответить
08.11.2022 20:12 Ответить
мы считаем, что ты зря регистрировался
08.11.2022 20:28 Ответить
08.11.2022 20:28 Ответить
да ваш кацапский ленд-лиз уже больше штатовского...!
08.11.2022 20:35 Ответить
08.11.2022 20:35 Ответить
Хай розпочинає розслідування : вийде на @уйла!
08.11.2022 20:01 Ответить
08.11.2022 20:01 Ответить
Можу підказати.
Вони приперлись НА чужу землі, тому, природньо, переміщаються В неї.
08.11.2022 20:02 Ответить
08.11.2022 20:02 Ответить
О, так! Вони ж звикли до "на Україну", а наші ЗСУ їх вчать, що грамотно буде "в Україну"
08.11.2022 22:14 Ответить
08.11.2022 22:14 Ответить
А зависимость от прихода в армию суровикина по кличке Мясник и всеобщей мобилизации в РФ не связывают с возросшими потерями?
08.11.2022 20:06 Ответить
08.11.2022 20:06 Ответить
Мабуть, шойга піде в росход
08.11.2022 20:06 Ответить
08.11.2022 20:06 Ответить
Причина? - А нех¥й шастать!
08.11.2022 20:07 Ответить
08.11.2022 20:07 Ответить
Причина известна - ***** шастать.
08.11.2022 20:08 Ответить
08.11.2022 20:08 Ответить
Грош цена фейковым раследованиям фейковых госорганов несостоявшегося государства. Там все госорганы иммитируют ту деятельность, которой должны били бы заниматься. Лож и лицемерие будет результатом раследования. Как всегда!
08.11.2022 20:08 Ответить
08.11.2022 20:08 Ответить
Висновок: русня - ×yjня.
08.11.2022 20:10 Ответить
08.11.2022 20:10 Ответить
Висновок:

хороший кацап - дохлий кацап!!
08.11.2022 20:15 Ответить
08.11.2022 20:15 Ответить
Соловйов вже знайшов винуватих- винні мобіки не підготувались
08.11.2022 20:10 Ответить
08.11.2022 20:10 Ответить
https://t.me/gistapapapa/51761 https://t.me/gistapapapa/51761

08.11.2022 20:13 Ответить
08.11.2022 20:13 Ответить
формула простая чем больше сдохнет орков тем быстрее закончится война...
08.11.2022 20:11 Ответить
08.11.2022 20:11 Ответить
Коли кацапи завершать своє «розслідування», ми дізнаємось про такі речі, яки невідомі ані фанатам «Зоряних війн», ані «Зоряного шляху»!
Зірка смерті, фазові пістолети та іонні гармати, будуть дитячими забавками у порівнянні зі зброєю, яку українці застосували проти кацапської морської піхоти!
08.11.2022 20:11 Ответить
08.11.2022 20:11 Ответить
Хлопок
08.11.2022 20:11 Ответить
08.11.2022 20:11 Ответить
немає різниці, як здохне кацап! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...

хороший кацап - дохлий кацап!!
08.11.2022 20:14 Ответить
08.11.2022 20:14 Ответить
Вангую: винуватими будуть визнані бандерівці із ЗСУ. Їм висунуть звинувачення, оголосять підозри і розшук. 🤔
08.11.2022 20:16 Ответить
08.11.2022 20:16 Ответить
Перевіряється дуже просто. Следакам по акм і Велкам тю Україна, на передок.
08.11.2022 20:18 Ответить
08.11.2022 20:18 Ответить
Треба щоб слідчі провели слідчий експеримент на місці.
08.11.2022 20:19 Ответить
08.11.2022 20:19 Ответить
будуть карти дивитись.Телеграми читати. Вивчати історію хвороб пацієнтів. А потім вагомо скажуть, що перевірити факти не знайшлось можливим через смерть підписантів.
08.11.2022 20:19 Ответить
08.11.2022 20:19 Ответить
08.11.2022 20:24 Ответить
08.11.2022 20:24 Ответить
Нова зміна, да?)
Кацапіку, йди на ***.
08.11.2022 20:28 Ответить
08.11.2022 20:28 Ответить
Ти нажаль не вірно поставив запитання.Ось так потрібно-який нік в нього був ще годину тому і розмовляє воно українською?
08.11.2022 20:31 Ответить
08.11.2022 20:31 Ответить
Не розумію.Українською.
08.11.2022 20:40 Ответить
08.11.2022 20:40 Ответить
ну ты свинорыл здесь надолго...?
08.11.2022 20:40 Ответить
08.11.2022 20:40 Ответить
сумніваюсь, що він касап. Бо початкове запитання правильне по суті, але інша справа, що нереальне...
08.11.2022 21:59 Ответить
08.11.2022 21:59 Ответить
тут ты ошибся - это был тонкий стёб...\сейчас свиноцабаки сильно мимикрировали на Цензоре...(\
08.11.2022 22:08 Ответить
08.11.2022 22:08 Ответить
Штоооо?!! Выродки кремлевские хотят расследовать гибель своих ублюдков? Неужели, они потом еще и обвинят в этом ВСУ
08.11.2022 20:22 Ответить
08.11.2022 20:22 Ответить
я бы на месте ГШ ВСУ протороллил СК РФ и дал бы им через все СМИ свою версию больших потерь 155 бригады морской пехоты .

1. Основная причина гибели - незаконное нахождение бригады на территории иностранного государства.
2. низкая подготовка комсостава и личного состава
3. низкое качество вооружения бригады морской пехоты
4. превосходящее по качеству, точности и убойности вооружения у оппонентов морпехов
5. Профессиональная подготовка воинов ВСУ
6. Подкрепил бы доклад фото и видео
7. Поздравил бы более 500 семей морпехов 155 бригады со значительным улучшением финансового положения.
8. Сделал бы заявление, что ВСУ старается повысить финансовое положение абсолютно всех семей РФ, представители которых незаконно находятся в Украине.
08.11.2022 20:41 Ответить
08.11.2022 20:41 Ответить
Пункт 7 как-то по особому добрый, душевный такой. По-домашнему.
08.11.2022 21:49 Ответить
08.11.2022 21:49 Ответить
А уявляєш таку картину: Виїжджає на передову автомобіль під білим прапором Виходять слідчі СК РФ і заявляють командиру в/ч ЗСУ :
"Для более полной объективности при выяснениии правильности действий командования 155 бригады нам необходимо допросить Ваших подчинённых на предмет того, как и какими огневыми средствами они воздействовали на российские войска с целью их уничтожения"
08.11.2022 21:49 Ответить
09.11.2022 03:23 Ответить
"Потому что получили п*зди...
08.11.2022 20:22 Ответить
08.11.2022 20:22 Ответить
степи України - то смерть не тіки парашним кораблям та підлодкам, а всьому, шо з морем-акіяном пов'язане ))
08.11.2022 20:30 Ответить
08.11.2022 20:30 Ответить
Главное при расследовании не выйти на самих себя))
08.11.2022 20:36 Ответить
08.11.2022 20:36 Ответить
Розтин показав, що кацап здох під час розтину.
08.11.2022 20:37 Ответить
08.11.2022 20:37 Ответить
добре діло!
і під расстрельну всіх фігурантів, включно свідків, і морську океано-степову піхоту з підрозділу кацманавтів, що шахтерo-буряти!
08.11.2022 20:40 Ответить
08.11.2022 20:40 Ответить
Только не говорите, шо это был террористический акт. Я со смеху уписяюсь.
08.11.2022 20:43 Ответить
08.11.2022 20:43 Ответить
https://twitter.com/i/status/1589751247816777728 астаткі марской пяхоти тоже писаюцца ва снє
08.11.2022 21:45 Ответить
08.11.2022 21:45 Ответить
Шо вони там казали коли збили малазійський боїнг - " Он бил тяжєлєє воздуха"?
Так от - Причина зза якої у промислових масштабах дохнуть кацапські морпєхо-підори, це те, що вони м'якші за українські кулі...
08.11.2022 21:00 Ответить
08.11.2022 21:00 Ответить
"С целью расследования значительных потерь личного состава подразделений 155-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил российской федерации на территории Украины, в Донецк направлена группа представителей следственного комитета РФ".

А чего расследовать, если вердикт заранее известен - "Виновата Зинка". Ну не ***** же со своей могилизацией.
08.11.2022 21:12 Ответить
08.11.2022 21:12 Ответить
...Свидетелем вызывается ракета HIMARS.

Свидетель опаздывает. Ах вот же он летит.....
08.11.2022 21:13 Ответить
08.11.2022 21:13 Ответить
кацапський дибілізм зашкалює... ви, мразота кремлівсько-фашистська, спробуйте краще провести розслідування, чому те морсько-піхотне лайно приперлось в Україну. звичайно по свою смерть і це закон природи.
08.11.2022 21:53 Ответить
08.11.2022 21:53 Ответить
Справжні дебіли: причина в невідповідності - тому що вони належать до "збройних сил російської федерації", але при цьому опинились "на території України"... - самі ж назвали очевидну причину, але при цьому шукати її збираються. Так само відома і першопричина - хто їх послав на смерть.
09.11.2022 04:01 Ответить
09.11.2022 04:01 Ответить
І чого їхати, бульбофюрера їм би на карті показав звідки смерть прийшла.
09.11.2022 06:36 Ответить
09.11.2022 06:36 Ответить
Что ж они ему на картинке мордочку-то заквадратили? Самое ж симпатичное
09.11.2022 07:45 Ответить
09.11.2022 07:45 Ответить
Згадав слова з пісні колишнього господи прости радника *****,- Растаргуєва: "Мы туда колесили с потехами, песни пели, снимали кино.
А когда мы обратно ехали, только молча смотрели в окно..."
17.01.2023 16:23 Ответить
17.01.2023 16:23 Ответить
 
 