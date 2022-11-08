Следственный комитет РФ приступил к расследованию причин высоких потерь российской морской пехоты на Донбассе, - Генштаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию, что после жалоб российских морских пехотинцев на высокие потери в них приехали следователи из СК РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "С целью расследования значительных потерь личного состава подразделений 155-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил российской федерации на территории Украины, в Донецк направлена группа представителей следственного комитета РФ".

