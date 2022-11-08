РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6273 посетителя онлайн
Новости
925 8

Не может быть эффективной климатической политики без мира на земле, - Зеленский в ООН

зеленський

Не может быть эффективной климатической политики без мира на Земле.

Об этом Президент Владимир Зеленский заявил, выступая на конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграмм главы государства.

"Не может быть эффективной климатической политики без мира на земле. Подчеркнул это во время Конференции ООН по вопросам изменения климата COP27. Нужно жестко остановить тех, кто своей безумной и незаконной войной разрушает возможность для мира в единстве работать ради общей цели", - сказал Зеленский.

По его словам, россия должна спрятать свои пушки и ракеты, чтобы мир мог наконец-то услышать, что все страны вместе действительно могут сделать для спасения от климатической катастрофы.

Также читайте: Россия срывает планетарные усилия по предотвращению климатической катастрофы, - Дуда

Зеленский Владимир (21582) климат (164) ООН (4227)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ежели нет телефона--немажлива позвонить..от так
показать весь комментарий
08.11.2022 20:12 Ответить
Зе потрібно обовьязково їхати на саммит G20
Зустрічі з лідерами хорошо би повести без довгих кацапських ушей.

Раша робить все , щоб Зе не поїхав на самміт через своїх агентів в світі і в Україні ( Ермака)
показать весь комментарий
08.11.2022 20:17 Ответить
Так він тому і не їде що нікому там не цікавий і звісно будуть запитувати про корупцію.
показать весь комментарий
09.11.2022 06:13 Ответить
Такі дебіли як ***** тягнуть все людство до загибелі...
показать весь комментарий
08.11.2022 20:17 Ответить
показать весь комментарий
08.11.2022 20:23 Ответить
Майдан в Иране закончился...
Парламент проголосовал за казнь 14 000 людей протестовавших не только в Тегеране,а по всей стране...
показать весь комментарий
08.11.2022 20:24 Ответить
ипать він філософ-напевно свіжий кокс підвезли!
показать весь комментарий
08.11.2022 20:33 Ответить
какая речь! председателя ООН с лёгкостью в болтовне заменит
показать весь комментарий
08.11.2022 21:09 Ответить
 
 