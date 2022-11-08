Не может быть эффективной климатической политики без мира на земле, - Зеленский в ООН

Не может быть эффективной климатической политики без мира на Земле.

Об этом Президент Владимир Зеленский заявил, выступая на конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграмм главы государства.

"Не может быть эффективной климатической политики без мира на земле. Подчеркнул это во время Конференции ООН по вопросам изменения климата COP27. Нужно жестко остановить тех, кто своей безумной и незаконной войной разрушает возможность для мира в единстве работать ради общей цели", - сказал Зеленский.

По его словам, россия должна спрятать свои пушки и ракеты, чтобы мир мог наконец-то услышать, что все страны вместе действительно могут сделать для спасения от климатической катастрофы.

Также читайте: Россия срывает планетарные усилия по предотвращению климатической катастрофы, - Дуда