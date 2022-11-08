РУС
Новости Агрессия России против Украины
"Мы привлечем российских военных за военные преступления", - постпред США при ООН Томас-Гринфилд

Представительница США при ООН посол Линда Томас-Гринфилд заверила, что российская армия будет привлечена к ответственности за ее военные преступления.

Об этом она заявила во время брифинга в Медиацентре Украина-Укринформ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мой сигнал российским силам прост: мы привлечем вас к ответственности за ваши военные преступления. Справедливость восторжествует", - заявила Томас-Гринфилд.

Постпред США при ООН посетили криминалистическую лабораторию, где специалисты тщательно проверяют места военных преступлений и собирают необходимые доказательства, а также встретились с жертвами военных преступлений и их семьями. Она подчеркнула, что эти доказательства будут использованы должностными лицами, чтобы построить дело против тех, кто совершил такие ужасные преступления.

"Я возвращаюсь в Нью-Йорк решительно, чтобы привлечь Россию к ответственности, продолжать бороться с продовольственным кризисом, делать все возможное, чтобы Украина прошла через месяцы зимы. США будут стоять с Украиной вместе с нашими партнерами и союзниками сколько потребуется. Украина никогда не станет победой для России. Демократия победит в этой стране", – отметила Томас-Гринфилд.

ООН (4227) военные преступления (1498) Томас-Гринфилд Линда (33)
Топ комментарии
+9
Разве только военные. А депутаты госдуры, а кремлёвские пропагандоны?
08.11.2022 20:17 Ответить
+7
Дякуємо США за підтримку у боротьбі України проти терористів *****!!!
Асфальтом рашистів не закидаєш, Таран вкурсі справи!!
08.11.2022 20:18 Ответить
+7
Деяких вже притягнули і розтягнули…дики собаки.
08.11.2022 20:22 Ответить
08.11.2022 20:43 Ответить
Тю.... Це ж текст Зеленського! Суфлери переплутали...
08.11.2022 20:20 Ответить
...собаки, а далі ланцюгово - лисиці, їжаки, і всі інші учасники могилізації
08.11.2022 20:29 Ответить
До всіх доберемся! Всіх за 200 им!
08.11.2022 20:29 Ответить
Та да...хмырь мавзолейный ответит за 40 000 детей убитых только в Чечне...за Грузию,Украину, Сирию тоже ответит..за сбитые самолёты Леха Качинского 2010году,за малазинский Боинг под Донецком,а также за дома в Москве,Волгодонске, Буйнакске..взрывы в Метро Питера и Москвы ...за все ответит ...
08.11.2022 20:31 Ответить
Яка приемна дiвчина. Аби воеа мене не зхавала
08.11.2022 20:32 Ответить
товариство - зара якраз Фейгін теревенить...коротше вони в польщі утворили якусь шарагу і, уявіть, хочуть озброєних "хароших" в їх понятті кацапів пустить з території України скидать *****....молодці хлопчики - шоб увесь світ сказав, шо це громадянська війна і тепер точно х..ло має право жахнуть яо, чи я щось не так розумію?
08.11.2022 20:36 Ответить
Судить крыс путлера должна прокурора из Швейцарии Карла Дель Понте...Дама очень известная во всем Мире...в самый раз против головорезов путлера ..🦍🦍🦍
08.11.2022 20:41 Ответить
гад блес де куин...ой гад блес америка
08.11.2022 20:50 Ответить
трындеж ни о чем
08.11.2022 21:06 Ответить
Бла бла бла как и гарантии территориальной целостности Украины.
08.11.2022 21:09 Ответить
 
 