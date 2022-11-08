"Мы привлечем российских военных за военные преступления", - постпред США при ООН Томас-Гринфилд

Представительница США при ООН посол Линда Томас-Гринфилд заверила, что российская армия будет привлечена к ответственности за ее военные преступления.

Об этом она заявила во время брифинга в Медиацентре Украина-Укринформ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мой сигнал российским силам прост: мы привлечем вас к ответственности за ваши военные преступления. Справедливость восторжествует", - заявила Томас-Гринфилд.

Постпред США при ООН посетили криминалистическую лабораторию, где специалисты тщательно проверяют места военных преступлений и собирают необходимые доказательства, а также встретились с жертвами военных преступлений и их семьями. Она подчеркнула, что эти доказательства будут использованы должностными лицами, чтобы построить дело против тех, кто совершил такие ужасные преступления.

"Я возвращаюсь в Нью-Йорк решительно, чтобы привлечь Россию к ответственности, продолжать бороться с продовольственным кризисом, делать все возможное, чтобы Украина прошла через месяцы зимы. США будут стоять с Украиной вместе с нашими партнерами и союзниками сколько потребуется. Украина никогда не станет победой для России. Демократия победит в этой стране", – отметила Томас-Гринфилд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с представительницей США в ООН Томас-Гринфилд: "Рассказал о ситуации на фронте и ракетном терроре России"