США выделят $25 миллионов Украине в поддержку уязвимых слоев населения зимой, - постпред США при ООН Томас-Гринфилд
Представитель США при ООН посол Линда Томас-Гринфилд объявила о выделении дополнительных 25 млн долларов от Агентства США по международному развитию (USAID) в поддержку уязвимых слоев населения в Украине зимой.
Об этом она заявила на брифинге в Медиацентре Украина-Укринформ, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня я посетила центр для перемещенных лиц, который частично финансируют USAID, чтобы убедиться, что у людей есть еда, убежище, тепло этой зимой. Там я имела честь объявить о дополнительных 25 млн долларов от USAID в поддержку уязвимого населения в Украине во время тяжелой зимы. Эти новые средства распространятся на наше планирование и помощь для около 75 тысяч пострадавших больше всего хозяйств", - сказала она.
Томас-Гринфилд подчеркнула, что США уделяют большое внимание энергетическим потребностям Украины, заверив, что Соединенные Штаты не дадут украинцам замерзнуть или голодать из-за грубой, ненужной, незаконной и бесчеловечной войны России.
Если система ОПГ не может победить противника на поле боя, он 100% начнет терроризировать семьи противника, чтобы сломать его волю и сделать послушными. Нужно серьезно относится к скоплению русни в Беларусии. Если это вооруженное стадо хотят кинуть в Украину, то не для взятия Киева, а для террора против мирного населения с целью сломить волю наших военных и сорвать наступление.