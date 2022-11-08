США выделят $25 миллионов Украине в поддержку уязвимых слоев населения зимой, - постпред США при ООН Томас-Гринфилд

Представитель США при ООН посол Линда Томас-Гринфилд объявила о выделении дополнительных 25 млн долларов от Агентства США по международному развитию (USAID) в поддержку уязвимых слоев населения в Украине зимой.

Об этом она заявила на брифинге в Медиацентре Украина-Укринформ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я посетила центр для перемещенных лиц, который частично финансируют USAID, чтобы убедиться, что у людей есть еда, убежище, тепло этой зимой. Там я имела честь объявить о дополнительных 25 млн долларов от USAID в поддержку уязвимого населения в Украине во время тяжелой зимы. Эти новые средства распространятся на наше планирование и помощь для около 75 тысяч пострадавших больше всего хозяйств", - сказала она.

Томас-Гринфилд подчеркнула, что США уделяют большое внимание энергетическим потребностям Украины, заверив, что Соединенные Штаты не дадут украинцам замерзнуть или голодать из-за грубой, ненужной, незаконной и бесчеловечной войны России.

