РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6273 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 270 11

США выделят $25 миллионов Украине в поддержку уязвимых слоев населения зимой, - постпред США при ООН Томас-Гринфилд

томас-грінфілд

Представитель США при ООН посол Линда Томас-Гринфилд объявила о выделении дополнительных 25 млн долларов от Агентства США по международному развитию (USAID) в поддержку уязвимых слоев населения в Украине зимой.

Об этом она заявила на брифинге в Медиацентре Украина-Укринформ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я посетила центр для перемещенных лиц, который частично финансируют USAID, чтобы убедиться, что у людей есть еда, убежище, тепло этой зимой. Там я имела честь объявить о дополнительных 25 млн долларов от USAID в поддержку уязвимого населения в Украине во время тяжелой зимы. Эти новые средства распространятся на наше планирование и помощь для около 75 тысяч пострадавших больше всего хозяйств", - сказала она.

Томас-Гринфилд подчеркнула, что США уделяют большое внимание энергетическим потребностям Украины, заверив, что Соединенные Штаты не дадут украинцам замерзнуть или голодать из-за грубой, ненужной, незаконной и бесчеловечной войны России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы привлечем российских военных за военные преступления", - постпред США при ООН Томас-Гринфилд

ООН (4227) помощь (8061) Томас-Гринфилд Линда (33)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Найбільш вразливі верстви населення у нас, це "кварталісти", он як опухли від голоду по Європам, "офісні", та "слуги" народу. Бідують, аж страшно, щоб не передохли.
показать весь комментарий
08.11.2022 20:37 Ответить
+6
....я знаю ці вразливі верстви: рабочіє сосни Слуг,пейсоносці,і публіка типу Єрмака,Мосейчук ,Бєні тощо...
показать весь комментарий
08.11.2022 20:55 Ответить
+5
Дєрьмак з тіМошонкой вже потирають руки, а серлєщь скаже що вони не могли виділити ці гроші українцям - бо оон могли б визнати стороною конфлікту. Мерзотники.
показать весь комментарий
08.11.2022 20:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Найбільш вразливі верстви населення у нас, це "кварталісти", он як опухли від голоду по Європам, "офісні", та "слуги" народу. Бідують, аж страшно, щоб не передохли.
показать весь комментарий
08.11.2022 20:37 Ответить
Дєрьмак з тіМошонкой вже потирають руки, а серлєщь скаже що вони не могли виділити ці гроші українцям - бо оон могли б визнати стороною конфлікту. Мерзотники.
показать весь комментарий
08.11.2022 20:39 Ответить
Це ж все і є "вразливі верстви населення". А ви не знали? Особливо лещенко страждає від відсутності нового штучного х#я.
показать весь комментарий
08.11.2022 20:43 Ответить
ДЯКУЭМО!
показать весь комментарий
08.11.2022 20:41 Ответить
Штья?
показать весь комментарий
08.11.2022 20:44 Ответить
Многие рассматривают власть бункерного нациста, как государственную структуру власти и такое отношение к путнской ОПГ большая ошибка так как относится к ним и понимать их нужно как ОПГ.

Если система ОПГ не может победить противника на поле боя, он 100% начнет терроризировать семьи противника, чтобы сломать его волю и сделать послушными. Нужно серьезно относится к скоплению русни в Беларусии. Если это вооруженное стадо хотят кинуть в Украину, то не для взятия Киева, а для террора против мирного населения с целью сломить волю наших военных и сорвать наступление.
показать весь комментарий
08.11.2022 20:46 Ответить
....я знаю ці вразливі верстви: рабочіє сосни Слуг,пейсоносці,і публіка типу Єрмака,Мосейчук ,Бєні тощо...
показать весь комментарий
08.11.2022 20:55 Ответить
Аж 25. Чо сі.
показать весь комментарий
08.11.2022 21:00 Ответить
А че так мало.
показать весь комментарий
08.11.2022 21:28 Ответить
Знову Zeкоманда розкраде цю допомогу, так само як раніше вона розікрала гуманітарку?!
показать весь комментарий
08.11.2022 21:42 Ответить
ГРОЩІ ? ГРОЩІ МИ ЛЮБИМО
показать весь комментарий
08.11.2022 23:14 Ответить
 
 