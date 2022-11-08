МИД РФ о переговорах с Киевом: С нашей стороны нет предварительных условий, кроме того, чтобы Украина проявила добрую волю

Как только Украина вышла из переговорного процесса с РФ, а произошло это в мае, когда на поле боя ситуация была неоднозначной, а у РФ были значительные достижения в виде захваченных территорий, Кремль заявлял о различных условиях для восстановления переговоров с официальным Киевом. Но сегодня уже не май, ситуация на поле боя давно перешла через переломный момент, ВСУ начали освобождать свои территории, поэтому Москва решила изменить свою риторику.

Теперь там не ставят перед официальным Киевом никаких условий, а только ждут "доброй воли" Украины, чтобы все же вернуться к переговорам. По крайней мере, об этом заявил заместитель главы МИД России Андрей Руденко, слова которого цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

"С нашей стороны нет предварительных условий никаких, кроме главного условия – чтобы Украина проявила добрую волю", - сказал Руденко.

Читайте: Россия может применить ядерное оружие, "когда под угрозу поставлено существование государства", - МИД РФ

Здесь следует напомнить, что президент Владимир Зеленский четко давал понять россиянам, что переговоры с ними будут возможны только тогда, когда оккупационные войска покинут все захваченные территории нашего государства. Но он объяснил и то, что дальнейший разговор также будет зависеть от того, каким образом российские оккупанты покинут нашу страну: если это будет добровольный выход, то это один тип диалога, более мягкий переход от войны к дипломатии, но если их выбьют отсюда украинские войска - это уже совсем другой тип.

Читайте: Позиция США и Украины по переговорам с Россией совпадает, - Госдепартамент