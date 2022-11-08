МИД РФ о переговорах с Киевом: С нашей стороны нет предварительных условий, кроме того, чтобы Украина проявила добрую волю
Как только Украина вышла из переговорного процесса с РФ, а произошло это в мае, когда на поле боя ситуация была неоднозначной, а у РФ были значительные достижения в виде захваченных территорий, Кремль заявлял о различных условиях для восстановления переговоров с официальным Киевом. Но сегодня уже не май, ситуация на поле боя давно перешла через переломный момент, ВСУ начали освобождать свои территории, поэтому Москва решила изменить свою риторику.
Теперь там не ставят перед официальным Киевом никаких условий, а только ждут "доброй воли" Украины, чтобы все же вернуться к переговорам. По крайней мере, об этом заявил заместитель главы МИД России Андрей Руденко, слова которого цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.
"С нашей стороны нет предварительных условий никаких, кроме главного условия – чтобы Украина проявила добрую волю", - сказал Руденко.
Здесь следует напомнить, что президент Владимир Зеленский четко давал понять россиянам, что переговоры с ними будут возможны только тогда, когда оккупационные войска покинут все захваченные территории нашего государства. Но он объяснил и то, что дальнейший разговор также будет зависеть от того, каким образом российские оккупанты покинут нашу страну: если это будет добровольный выход, то это один тип диалога, более мягкий переход от войны к дипломатии, но если их выбьют отсюда украинские войска - это уже совсем другой тип.
буде одна країна -- від Львова до Владивостоку!
Десь я таке вже чув.
Це звісно жарт, але якщо серйозно - з цим керівництвом раші перемовини неможливі, бо всі домовленості раша порушить вже через пару років. На перемовини можливо варто йти з таким керівництвом, яке б влаштовувало Україну та Захід і тільки після передачі рашею ЯЗ Штатам. Звісно з інспекцію до і після всіх ядерних об'єктів.
І тоді ведемо переговори про розмір контрибуцій, репарацій і компенсацій за втрачене Україною майно, за громадян України, які отримали травми або ж загинули; а також про порядок сплати згаданого.
дурень буде той, хто повірить рашистам. Їм зараз конче потрібна пауза для посилення.
Чому Україна має вчинити інакше?!
Алеж Абрахамію,як головного переговорника по указу зезидента не скасовано.
Війська свої РФ не відводить, з ЗАЕС забиратися не бажає, на сході веде наступ, постійно б'є по енергоструктурі, а Небензя в ООН озвучує треш за трешем, звинувачуючи Україну у всьому що можна від ядрьоної бомби до комарів-геїв убивць з відкритого космосу. Тобто від хворої ідеї або підкорення або знищення України не відмовляється .
Про що можна в такій ситуації розмовляти? Обсудити чи пофарбувати танки в рожевий чи в помаранчевий?
І ,як вони ставили умови в березні (без перерви бойових дій),Україна погджувалась на це тоді і зараз.
Україна хотіла перемовин до війни, щоб цьому запобігти. Раші було насрать. Україна хотіла перемовин під час війни, щоб її скінчити. Раші було насрать. Україна попередила на весь світ, що після референдумів перемовин не буде. Раші було насрать.
Тепер, коли це треба раші - Україна повинна бігти перечіпатися, щоб з ними порозмовляти. Про що, якщо всі рашівські пропозиції закінчуються там, де Україна каже "забирайтеся з нашої землі"?
Всі це бачать і чують.
А якщо хтось, хто, як ви кажете, звинувачує Україну у відсутності бажання розмовляти, і той хтось не бачив того бажання весь час, коли Україна справді хотіла розмовляти, а бачить тільки тоді, коли Україна не робить це по першому проханню оркостану - то 100% той хтось - явно проплачена кремлем шмата. і в цьому випадку їх, як і рашу, влаштують тільки ті перемовини, де Україна дозволить забрати ще кілька областей та підпише якийсь ганебний папірець.
А підписувати той папірець чи ні - повинні вже вирішувати українці. Забагато людей загинуло, щоб давати це в руки Агрохімії чи ще якійсь Арахнофобії.
Петро Порошенко, який сьогодні привіз для трьох бригад у прифронтові райони Миколаївської області вантажівки для перевезення артилерійських снарядів, генератори, медичне обладнання і сотню буржуйок, заявив, що Збройні Сили України є найкращими дипломатами і переговорниками з ******.
«Нам треба робити потужні дипломатичні зусилля. І найкращим дипломатом, найефективнішим, найдосвідченішим є Збройні Сили України. Ось вони так проведуть переговори, що цьому кату, цьому нелюду, цьому вбивці не буде куди діватися. І я як колишній міністр закордонних справ, як п'ятий Президент України маю сказати: українці твердо покладаються на «дипломатичні зусилля» Збройних Сил України», - наголошує Порошенко.
Итак. МИД РФ заявил об отсутствии предварительных условий для переговоров с Украиной. Замглавы МИД РФ Руденко: У России нет предварительных условий для переговоров с Украиной.
Почему мы шли к этому и почему исчезли российские условия о денацификации, демилитаризации, внеблоковом статусе и другие? Потому что Россия (даже такая неадекватная) осознает, что дело движется к поражению и время работает против России.
Это значит, что военная помощь Запада Украине работает феноменально. Это значит, что санкции потихоньку делают свое дело. Это значит, что инициативой в войне владеет Украина и ее тактика о постепенной коррозии армии РФ работает. Это значит, что Россия хочет удержать то, что можно еще удержать (по их мнению).
Что дальше? Что должна делать Украина? Украина должна сказать, что: сначала вывод войск - затем переговоры, но в принципе мы приветствуем желание России к переговорам без предварительных условий. И продолжать свое дело.
Пан Денис вже так довго в Польщі, що вже забув українську?
А в нас вимоги щоб вони виперлись з нашої території і заплатили за знищене ними в декількакратному розмірі.
"несолено хлебавший"
"не важно кто напротив, важно кто рядом" No matter who's in front. Matter who is next.
тяжело будет Мордору сломанными руками. собирать выбитые зубы