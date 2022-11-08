РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6273 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
18 254 71

МИД РФ о переговорах с Киевом: С нашей стороны нет предварительных условий, кроме того, чтобы Украина проявила добрую волю

мид,рф

Как только Украина вышла из переговорного процесса с РФ, а произошло это в мае, когда на поле боя ситуация была неоднозначной, а у РФ были значительные достижения в виде захваченных территорий, Кремль заявлял о различных условиях для восстановления переговоров с официальным Киевом. Но сегодня уже не май, ситуация на поле боя давно перешла через переломный момент, ВСУ начали освобождать свои территории, поэтому Москва решила изменить свою риторику.

Теперь там не ставят перед официальным Киевом никаких условий, а только ждут "доброй воли" Украины, чтобы все же вернуться к переговорам. По крайней мере, об этом заявил заместитель главы МИД России Андрей Руденко, слова которого цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

"С нашей стороны нет предварительных условий никаких, кроме главного условия – чтобы Украина проявила добрую волю", - сказал Руденко.

Читайте: Россия может применить ядерное оружие, "когда под угрозу поставлено существование государства", - МИД РФ

Здесь следует напомнить, что президент Владимир Зеленский четко давал понять россиянам, что переговоры с ними будут возможны только тогда, когда оккупационные войска покинут все захваченные территории нашего государства. Но он объяснил и то, что дальнейший разговор также будет зависеть от того, каким образом российские оккупанты покинут нашу страну: если это будет добровольный выход, то это один тип диалога, более мягкий переход от войны к дипломатии, но если их выбьют отсюда украинские войска - это уже совсем другой тип.

Читайте: Позиция США и Украины по переговорам с Россией совпадает, - Госдепартамент

МИД РФ (1681) переговоры (5123)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+52
показать весь комментарий
08.11.2022 20:43 Ответить
+45
показать весь комментарий
08.11.2022 20:44 Ответить
+37
А этот руденко не помнит "ультиматум", который помойка выкатила НАТО в пр. году, перед вторжением? Так я напомню - русня, забирайте свои манатки и уматывайте на границы 1991 года. А потом переговоры.
показать весь комментарий
08.11.2022 20:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та нє, терористи, йдіть за кораблем
показать весь комментарий
08.11.2022 20:43 Ответить
Найкраща реакція офіційних особ України на цю заяву - це 2 слова "не вірю"
показать весь комментарий
09.11.2022 00:25 Ответить
показать весь комментарий
08.11.2022 20:43 Ответить
Зараз будуть проштовхувати типу ми вам Херсон- ви нам все що ми вже захопили.
показать весь комментарий
08.11.2022 20:43 Ответить
показать весь комментарий
08.11.2022 20:44 Ответить
Ілюстрація найдобрішої волі
показать весь комментарий
08.11.2022 20:53 Ответить
Шось ***** дуже маленький
показать весь комментарий
08.11.2022 21:41 Ответить
з боку України є і дуже багато, кацапня недорізана...
показать весь комментарий
08.11.2022 20:44 Ответить
Я щось вже призабуваю, куди там пішов "руський воєнний кораболь"?
показать весь комментарий
08.11.2022 20:45 Ответить
Україн (-ка) ець, якщо під кінець дня ти нічого не зробив, щоб знищити хоча б одного кацапа, - вважай, що день було змарновано даремно
показать весь комментарий
08.11.2022 20:45 Ответить
А этот руденко не помнит "ультиматум", который помойка выкатила НАТО в пр. году, перед вторжением? Так я напомню - русня, забирайте свои манатки и уматывайте на границы 1991 года. А потом переговоры.
показать весь комментарий
08.11.2022 20:45 Ответить
1300 року - це так приблизно і шо б далеко не заглядати...
показать весь комментарий
08.11.2022 20:49 Ответить
а з нашого боку є попередня умова для початку переговорів: вивести з України включно з Кримом всі касапські війська і передати під контроль української адміністрації всі окуповані території включно з Кримом
показать весь комментарий
08.11.2022 20:46 Ответить
Вони можуть в знак доброї волі ще з кубані вивести кацаповійсько. Кубань це Україна!!
показать весь комментарий
08.11.2022 20:53 Ответить
хіба тільки Кубань?
показать весь комментарий
08.11.2022 21:00 Ответить
Ну це я по скромному...
показать весь комментарий
08.11.2022 21:09 Ответить
нічого стидатися! Усю рфію беремо!
буде одна країна -- від Львова до Владивостоку!

Десь я таке вже чув.
показать весь комментарий
09.11.2022 03:42 Ответить
Там кажуть чим більше на схід тим брудніше. Хто усьо то прибиратиме?
показать весь комментарий
09.11.2022 07:33 Ответить
Так, без обговорення кубанського питання, а також московського питання (варто нагадати, що москву засновувала Київська Русь- тобто Україна) не варто ці перемовини й починати.
Це звісно жарт, але якщо серйозно - з цим керівництвом раші перемовини неможливі, бо всі домовленості раша порушить вже через пару років. На перемовини можливо варто йти з таким керівництвом, яке б влаштовувало Україну та Захід і тільки після передачі рашею ЯЗ Штатам. Звісно з інспекцію до і після всіх ядерних об'єктів.
показать весь комментарий
09.11.2022 00:19 Ответить
Забули репарації у розмірі в 2-чі більші за подіяну шкоду.
показать весь комментарий
08.11.2022 22:02 Ответить
Есть одно правило выживания в етом мире- Никогда не делай того что хочет от тебя твой враг. Потому как враг одержим только одной идеей- уничтожить тебя.
показать весь комментарий
08.11.2022 20:47 Ответить
А з нашого боку є попередня умова для початку переговорів: вивести з України включно з Кримом всі касапські війська і передати під контроль української адміністрації всі окуповані території включно з Кримом.
І тоді ведемо переговори про розмір контрибуцій, репарацій і компенсацій за втрачене Україною майно, за громадян України, які отримали травми або ж загинули; а також про порядок сплати згаданого.
показать весь комментарий
08.11.2022 20:49 Ответить
Специ від жестів доброї волі кацапи. Україна та Світ не мають права не добити рашу. Бо відживе і знову попре. Треба добивати.
показать весь комментарий
08.11.2022 20:49 Ответить
Кацапня йде ***** за кордони 1991 року. Крим-це Україна. Не "НА", а "В" Україні. Не "кієвскій рєжім", а УКРАЇНА...Як тобі таке для початку, манька захєрова? Разом з твоїми хазяїнами...
показать весь комментарий
08.11.2022 20:50 Ответить
Руській ваєний карабль - іди *****!!
показать весь комментарий
08.11.2022 20:52 Ответить
ЗСУ кожен день проявляють добру волю до орків
показать весь комментарий
08.11.2022 20:53 Ответить
ой как ми заговорілі, х вам
показать весь комментарий
08.11.2022 20:57 Ответить
Заёрзали суки.
показать весь комментарий
08.11.2022 20:57 Ответить
заерзали, сто пудов
показать весь комментарий
08.11.2022 21:12 Ответить
Наша воля- переговоры во Владивостоке. С кацапами на маленьком плоту. И шоб под Лозу. Ибо срепно.
показать весь комментарий
08.11.2022 21:02 Ответить
Та ця тварюка змінила риторику як вовк перед дверима хати сімох козенят, аби відкрили двері.
дурень буде той, хто повірить рашистам. Їм зараз конче потрібна пауза для посилення.
показать весь комментарий
08.11.2022 21:06 Ответить
А чому обов'язково пауза?!! РФ починали переговори не перериваючи бойові дії!
Чому Україна має вчинити інакше?!
показать весь комментарий
08.11.2022 21:12 Ответить
Звичайно, але побачите, що вони будуть добиватись "пєрєстать стрєлять", якщо тільки наші погодяться на переговори.
показать весь комментарий
08.11.2022 21:21 Ответить
З АБрахамією на чолі - можливо все!
показать весь комментарий
09.11.2022 07:35 Ответить
Можна і перемовини,без перерви бойових дій,як бажали расєяне.
Алеж Абрахамію,як головного переговорника по указу зезидента не скасовано.
показать весь комментарий
08.11.2022 21:09 Ответить
Але про що розмовляти?
Війська свої РФ не відводить, з ЗАЕС забиратися не бажає, на сході веде наступ, постійно б'є по енергоструктурі, а Небензя в ООН озвучує треш за трешем, звинувачуючи Україну у всьому що можна від ядрьоної бомби до комарів-геїв убивць з відкритого космосу. Тобто від хворої ідеї або підкорення або знищення України не відмовляється .
Про що можна в такій ситуації розмовляти? Обсудити чи пофарбувати танки в рожевий чи в помаранчевий?
показать весь комментарий
09.11.2022 06:01 Ответить
Важливий сам процес! Щоб світ побачив,що раша не хоче домовлятися не на своїх умовах. Бо зараз звинувачують Україну,що вона не хоче РОЗМОВЛЯТИ.
І ,як вони ставили умови в березні (без перерви бойових дій),Україна погджувалась на це тоді і зараз.
показать весь комментарий
09.11.2022 07:44 Ответить
Хто Україну в цьому звинувачує?
Україна хотіла перемовин до війни, щоб цьому запобігти. Раші було насрать. Україна хотіла перемовин під час війни, щоб її скінчити. Раші було насрать. Україна попередила на весь світ, що після референдумів перемовин не буде. Раші було насрать.
Тепер, коли це треба раші - Україна повинна бігти перечіпатися, щоб з ними порозмовляти. Про що, якщо всі рашівські пропозиції закінчуються там, де Україна каже "забирайтеся з нашої землі"?
Всі це бачать і чують.
А якщо хтось, хто, як ви кажете, звинувачує Україну у відсутності бажання розмовляти, і той хтось не бачив того бажання весь час, коли Україна справді хотіла розмовляти, а бачить тільки тоді, коли Україна не робить це по першому проханню оркостану - то 100% той хтось - явно проплачена кремлем шмата. і в цьому випадку їх, як і рашу, влаштують тільки ті перемовини, де Україна дозволить забрати ще кілька областей та підпише якийсь ганебний папірець.
А підписувати той папірець чи ні - повинні вже вирішувати українці. Забагато людей загинуло, щоб давати це в руки Агрохімії чи ще якійсь Арахнофобії.
показать весь комментарий
09.11.2022 11:42 Ответить
Це ви поясніть деяким політикам США,Канади,пивденої америки,Індії,Азії,Китаю і навіть Африки та Австралії.
показать весь комментарий
09.11.2022 20:34 Ответить
P.S. Осбливо поясніть Папі(який римський)!
показать весь комментарий
09.11.2022 20:35 Ответить
А с нашего есть - безусловный возврат к границам на 01.01.2014, возврат всех наших граждан (бывших и нынешних, кто хочет возвращаться и кто нет, сами разберёмся) +голова путина на тарелке.
показать весь комментарий
08.11.2022 21:11 Ответить
Пішли кацапи на хрін! Кацапи не мають право на життя!!!
показать весь комментарий
08.11.2022 21:17 Ответить
Rus PNH
показать весь комментарий
08.11.2022 21:31 Ответить
https://eurosolidarity.org/2022/11/08/pokladayemosya-na-zsu-poroshenko-na-mykolayivshhyni-rozpoviv-hto-najkrashhe-vede-peregovory-z-putinym/ Порошенко на Миколаївщині розповів, хто найкраще веде переговори з ******

Петро Порошенко, який сьогодні привіз для трьох бригад у прифронтові райони Миколаївської області вантажівки для перевезення артилерійських снарядів, генератори, медичне обладнання і сотню буржуйок, заявив, що Збройні Сили України є найкращими дипломатами і переговорниками з ******.
«Нам треба робити потужні дипломатичні зусилля. І найкращим дипломатом, найефективнішим, найдосвідченішим є Збройні Сили України. Ось вони так проведуть переговори, що цьому кату, цьому нелюду, цьому вбивці не буде куди діватися. І я як колишній міністр закордонних справ, як п'ятий Президент України маю сказати: українці твердо покладаються на «дипломатичні зусилля» Збройних Сил України», - наголошує Порошенко.
показать весь комментарий
08.11.2022 21:40 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/eto-vpervye-i-eto-vazhno/ Олег Пономарь :
Итак. МИД РФ заявил об отсутствии предварительных условий для переговоров с Украиной. Замглавы МИД РФ Руденко: У России нет предварительных условий для переговоров с Украиной.
Почему мы шли к этому и почему исчезли российские условия о денацификации, демилитаризации, внеблоковом статусе и другие? Потому что Россия (даже такая неадекватная) осознает, что дело движется к поражению и время работает против России.
Это значит, что военная помощь Запада Украине работает феноменально. Это значит, что санкции потихоньку делают свое дело. Это значит, что инициативой в войне владеет Украина и ее тактика о постепенной коррозии армии РФ работает. Это значит, что Россия хочет удержать то, что можно еще удержать (по их мнению).
Что дальше? Что должна делать Украина? Украина должна сказать, что: сначала вывод войск - затем переговоры, но в принципе мы приветствуем желание России к переговорам без предварительных условий. И продолжать свое дело.
показать весь комментарий
08.11.2022 21:52 Ответить
Це вже було сказано тридцять разів, Пономар трохи запізнився зі своєю спробою хайпонути.
показать весь комментарий
08.11.2022 21:57 Ответить
Вони тягнуть час. Військова ініціатива зараз поки що у нас. Поки ми будемо перемовлятися вони переозброяться, перегрупуються, підучать своїх чмобиків та звільнених з колоній вагнерівців, покращить становище на міжнародній арені, відмовлять наших партнерівнам допомагати, а далі... див. Другу чеченську війну.
показать весь комментарий
08.11.2022 22:42 Ответить
А 10 місяців тому оця мразь кацапська ультиматуми НАТО ставила!!!
показать весь комментарий
08.11.2022 22:00 Ответить
Sperdalaj ruzka kurwa w ***** ***** szmata!
показать весь комментарий
08.11.2022 22:06 Ответить
"Spierdalaj", "j*****"
Пан Денис вже так довго в Польщі, що вже забув українську?
показать весь комментарий
09.11.2022 06:10 Ответить
"Добра воля" у розумінні кацапів - це відступати та тікати з поля бою, кидаючи техніку, знаряддя і поранених. Це те, що кацапня прагне, щоб робили українці "раді міра ва фсьом мірє. А стадо "уміратварітєльних" пап робить вигляд, що не розуміє
показать весь комментарий
08.11.2022 22:07 Ответить
кац предлагает сдаться добровольно
показать весь комментарий
08.11.2022 22:21 Ответить
показать весь комментарий
08.11.2022 22:22 Ответить
Кацапи ідіть на х*р.
показать весь комментарий
08.11.2022 22:24 Ответить
Рашка іде на великий члєн Ган-дон-дона кадирова
показать весь комментарий
08.11.2022 22:27 Ответить
Вывод войск за границы по состоянию на 1991 год и можно будет обсудить возмещение ущерба нанесенного населению Украины. Только так. Все остальное это капитуляция...
показать весь комментарий
08.11.2022 22:34 Ответить
МЗС РФ про перемовини з Києвом: З нашого боку немає попередніх умов крім того, аби Україна проявила добру волю і СПАЛИЛА ТА ЗАМІНУВАЛА УСЮ ПІДОРОСІЮ ВІД БЄЛГОРОДА АЖ ДО УРАЛЬСЬКИХ ГІР, ВІД РОСТОВА АЖ ДО АРХАНГЕЛЬСЬКА...!!! АМІНЬ...!!!
показать весь комментарий
08.11.2022 22:44 Ответить
На развалинах мАсквы, Украина будет вести переговоры. Может и шаг доброй воли какой тогда и будет.
показать весь комментарий
08.11.2022 23:11 Ответить
i pivo na červonnoj plošči bude po 2 grivny
показать весь комментарий
08.11.2022 23:58 Ответить
Ті умови, що у них були попередніми вони виставлять з перших хвилин коли почнуться переговори. Вони вкрай хитрі, але читаємі.
показать весь комментарий
08.11.2022 23:20 Ответить
Для початку переговорів необхідно щоб було про що говорити. Якщо в них нема попередніх вимог для початку переговорів, то нехай об'являть які вимоги вони будуть висувати на початку переговорів. Підозрюю, що вимоги які вони збираються висувати нам нецікаво обговорювати.
А в нас вимоги щоб вони виперлись з нашої території і заплатили за знищене ними в декількакратному розмірі.
показать весь комментарий
08.11.2022 23:48 Ответить
показать весь комментарий
09.11.2022 00:03 Ответить
Спекуляции на термине "добрая воля". Если бы у них была добрая воля они бы не нападали на нас.
показать весь комментарий
09.11.2022 00:05 Ответить
Зміцнення позицій або легітимізація режиму, який ні перед чим не зупиняється, щоб утримати владу, є безвідповідальною. Режим, який більше не має ніякої легітимності зі своїм народом, не може бути визнаний міжнародною спільнотою як партнер по дипломатичним переговорам.
показать весь комментарий
09.11.2022 00:21 Ответить
Собаки гавкають, а караван іде.
показать весь комментарий
09.11.2022 03:46 Ответить
Після вмовлянь всього світу та агресії вимагати Доброї Волі - такого ніколи не буде.
показать весь комментарий
09.11.2022 04:08 Ответить
Взывать агрессору и военному преступнику к доброй воле жертвы это верх цинизма.
показать весь комментарий
09.11.2022 05:39 Ответить
называется

"несолено хлебавший"

"не важно кто напротив, важно кто рядом" No matter who's in front. Matter who is next.

тяжело будет Мордору сломанными руками. собирать выбитые зубы
показать весь комментарий
09.11.2022 06:21 Ответить
Кацапня валите в очко, вот наши умови
показать весь комментарий
09.11.2022 07:33 Ответить
Руденко - имечко плохое
показать весь комментарий
09.11.2022 08:12 Ответить
 
 