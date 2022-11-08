США сделали все возможное для изолирования России в Совбезе ООН и Генассамблее ООН, - постпред США при ООН Томас-Гринфилд

Соединенные Штаты сделали все возможное, чтобы изолировать Россию в Совбезе ООН, а также в Генеральной ассамблее ООН.

Об этом заявила представитель США при ООН посол Линда Томас-Гринфилд во время брифинга в Медиацентре Украина-Укринформ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Реально ли привлечь Россию к ответственности? Да, и мы сделали все возможное, чтобы изолировать Россию в Совбезе, и мы изолировали ее в Генеральной ассамблее. И хотя у них есть право вето, им никогда не удастся ветировать наше осуждение, наши голоса. Мы имеем 141 голос, осуждающий Россию в Генассамблее, и мы имеем 143 голоса, осуждающие их аннексию", - сказала Томас-Гринфилд.

Томас-Гринфилд также подчеркнула, что Россия четко и громко услышала от мира, что то, что они делают, неприемлемо, отметив, что, хотя Россия имеет право вето, им не спрятаться за ним от осуждения.

