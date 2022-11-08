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ВСУ уже применяют два комплекса ПВО NASAMS, переданные США, - Пентагон

nasams

Зенитно-ракетные комплексы NASAMS уже в Украине используются подразделениями Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил спикер Министерства обороны США генерал Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Пентагон подтвердил передачу Украине двух комплексов ПВО NASAMS. Впрочем, Райдер отказался уточнить, возможна ли поставка тактических ракет ATACMS.

"ВСУ уже применяют два переданных им США комплекса ПВО NASAMS, обучение личного состава прошло в Европе", - добавил спикер.

Отметим, что NASAMS – это передвижной зенитно-ракетный комплекс, который может выпустить 72 ракеты за 12 секунд. Его применяют для сбития самолетов, вертолетов и крылатых ракет в радиусе до 40 километров.

Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS (Army Tactical Missile System) предназначен для поражения точечных целей, таких как командные пункты, пусковые установки ракет, объекты ПВО, узлы связи, склады, расположенные в глубине обороны противника.

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Для запуска ракеты используется модернизированная пусковая установка РСЗО M270 и M142 HIMARS.

Кроме того, ATACMS может работать в любых погодных условиях и в любое время суток. Комплекс имеет ракету MGM-140B, которая являет собой оперативно тактическую ракету с увеличенной до 300 км дальностью полета.

Автор: 

ПВО (2785) Пентагон (1464) США (26901)


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Топ комментарии
+10
Дякую США!

п.с. А до чого тут про ATACMS?!
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08.11.2022 21:05
+10
Москаляку на *****
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08.11.2022 21:18
+9
Проговорились про нові ніштяки, сподіваюсь
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08.11.2022 21:10
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Дякую США!

п.с. А до чого тут про ATACMS?!
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08.11.2022 21:05 Ответить
Проговорились про нові ніштяки, сподіваюсь
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08.11.2022 21:10 Ответить
Я тоже не понял, какая связь между ПВО и дальнобойной артиллерией.
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08.11.2022 21:48 Ответить
Москаляку на *****
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08.11.2022 21:18 Ответить
Україн (-ка) ець, якщо під кінець дня ти нічого не зробив, щоб знищити хоча б одного кацапа, - вважай, що день було змарновано даремно
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08.11.2022 21:56 Ответить
АТАКМС - вот что нам очень нужно... рашисты очень много складов оттянули на 100-120-150 км и там запасы и боеприпасы на зиму, накрыть их = устроить коллапс их армии.
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08.11.2022 21:59 Ответить
72 ракеты за 12 секунд - значит в одном комплексе 12 пусковых установок!
Это гуд.
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08.11.2022 22:17 Ответить
Это отличная новость, сократится урон для Украины, но полностью проблему русского ракетного терроризма может решить только уничтожение Каспийской флотилии и стратегической авиации в Саратовской области. Так что ждём от союзников поставки дальневосточных партизан.
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08.11.2022 22:28 Ответить
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08.11.2022 22:29 Ответить
Так швидко?
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08.11.2022 22:36 Ответить
А чому не написали координати, де комплекси будуть стояти?

Нахіба ото ляпать тими дурними язиками, що завозиться і скільки.
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08.11.2022 22:46 Ответить
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08.11.2022 23:31 Ответить
Звичайно, зелень і представники Антонова ще ті "патріоти", але не порівнюйте Румунію, яка в НАТО і Україну. Нам вони такі літаки навіть за гроші не продадуть. Потрібне рішення вашингтонського обкому, а там дуже бояться розгнівати *****, тому про такі літаки нам лишається тільки мріяти.
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09.11.2022 10:09 Ответить
 
 