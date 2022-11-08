ВСУ уже применяют два комплекса ПВО NASAMS, переданные США, - Пентагон

Зенитно-ракетные комплексы NASAMS уже в Украине используются подразделениями Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил спикер Министерства обороны США генерал Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Пентагон подтвердил передачу Украине двух комплексов ПВО NASAMS. Впрочем, Райдер отказался уточнить, возможна ли поставка тактических ракет ATACMS.

"ВСУ уже применяют два переданных им США комплекса ПВО NASAMS, обучение личного состава прошло в Европе", - добавил спикер.

Отметим, что NASAMS – это передвижной зенитно-ракетный комплекс, который может выпустить 72 ракеты за 12 секунд. Его применяют для сбития самолетов, вертолетов и крылатых ракет в радиусе до 40 километров.

Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS (Army Tactical Missile System) предназначен для поражения точечных целей, таких как командные пункты, пусковые установки ракет, объекты ПВО, узлы связи, склады, расположенные в глубине обороны противника.

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Для запуска ракеты используется модернизированная пусковая установка РСЗО M270 и M142 HIMARS.

Кроме того, ATACMS может работать в любых погодных условиях и в любое время суток. Комплекс имеет ракету MGM-140B, которая являет собой оперативно тактическую ракету с увеличенной до 300 км дальностью полета.