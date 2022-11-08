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Новости Агрессия России против Украины
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Украина должна самостоятельно управлять процессом переговоров с Россией, – постпред США при ООН Томас-Гринфилд

томас-грінфілд

Украина сама должна руководить процессом переговоров с РФ, исходя из заявленных президентом Владимиром Зеленским принципов, а США будут однозначно поддерживать такие ее дипломатические усилия.

Об этом представитель США при ООН посол Линда Томас-Гринфилд заявила во время брифинга в Медиацентре Украина-Укринформ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мне кажется, украинский президент сам за себя сказал вчера вечером, что он хочет обеспечить дипломатические пути с россиянами, но они должны уважать границы (Украины. – Ред.), они должны соблюдать Устав ООН и убрать свои войска из этой страны. Международное сообщество отстаивает Украину. Украина должна руководить этим процессом (переговоров. – Ред.), а мы однозначно поддерживаем ее усилия", - сказала Томас-Гринфилд.

Постпред США при ООН заявила, что промежуточные выборы в США не повлияют на поддержку Украины.

"Мы видели двухпартийную поддержку Украины. Президент США и дальше настроен работать над тем, чтобы эта поддержка сохранялась", - отметила постпред США при ООН.

Читайте также: США сделали все возможное для изолирования России в Совбезе ООН и Генассамблее ООН, - постпред США при ООН Томас-Гринфилд

Автор: 

ООН (4179) россия (95740) Украина (44976) Томас-Гринфилд Линда (33)


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08.11.2022 21:17 Ответить
Смерть кацапам! Путлер капут!
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08.11.2022 21:20 Ответить
Щас напишу шо-то плохое. Но на моей памяти, человек с несимпатичным фейсом, никогда не был позитивным
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08.11.2022 21:25 Ответить
Много разговоров о переговорах...
А шо орки ушли?
У них новый главный?
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08.11.2022 21:53 Ответить
Армией помогут США???
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08.11.2022 21:56 Ответить
Україн (-ка) ець, якщо під кінець дня ти нічого не зробив, щоб знищити хоча б одного кацапа, - вважай, що день було змарновано даремно
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08.11.2022 21:57 Ответить
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08.11.2022 22:05 Ответить
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08.11.2022 22:11 Ответить
 
 