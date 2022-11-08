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Позиция Швеции по отношению к курдам замедляет процесс вступления в НАТО, переговоры продолжатся в декабре, - Эрдоган

нато,швеція

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что позиция Швеции по борьбе с лицами, которых она считает курдскими террористами, замедляет процесс ее вступления в НАТО и пообещал, что переговоры о членстве Швеции в Альянсе продолжатся в декабре.

Об этом сообщает финский портал телерадиовещания Yle, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как сказал Эрдоган во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров в Анкаре со шведским премьером Ульфом Кристерссоном, "Швеция соответствует критериям членства в НАТО, но в борьбе с терроризмом Швеции все равно придется умножить усилия".

По словам Эрдогана, "Швеция хочет вступить в НАТО ради собственной безопасности. Мы, с другой стороны, хотим, чтобы Швеция видела наши проблемы безопасности".

Он сказал, что хочет видеть прогресс со стороны Швеции в преддверии встречи в декабре.

Эрдоган приветствовал новую политику шведского правительства в отношении курдов, которое заявило на выходных, что оно дистанцируется от курдской вооруженной организации YPG и ее политического крыла PYD.

Читайте также: Швеция откажется от поддержки курдов ради вступления в НАТО, - Reuters

Как сказал на пресс-конференции в Анкаре Кристерссон, "Швеция понимает озабоченность Турции". "Я предложил способы, с помощью которых Швеция может помочь в борьбе с угрозой, исходящей от террористических организаций", - сказал он, но не стал комментировать, выдаст ли Швеция лиц, которых Турция считает террористами.

Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу 5 июля 2022 года. Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО как только все государства Альянса ратифицируют протоколы о вступлении.

На сегодняшний день из 30 стран-членов НАТО членство Швеции и Финляндии в Альянсе пока не ратифицировали Турция и Венгрия.

Турция заблокировала процесс вступления, потребовав от двух стран объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме, а также отменить запреты на поставки оружия Анкаре.

Читайте также: Венгрия ратифицирует заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО до конца года, - министр Гуйяш

Автор: 

НАТО (10008) членство в НАТО (1516) Швеция (1005) Эрдоган Реджеп Тайип (896)


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Топ комментарии
+5
туреччина - такий же диктаторський авторитарний режим, як і касапія. Злочинів хіба що менше. Але і до такого ердоган докотиться.
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08.11.2022 21:31
+5
якби в турків імперія не свербіла, то все було б добре. кожен народ має право жити у своїй країні.
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08.11.2022 21:38
+3
Процес вступу почався а Ердоган не вічний.
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08.11.2022 21:30
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Процес вступу почався а Ердоган не вічний.
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08.11.2022 21:30 Ответить
Не заважило б вчинити Кардігану курдську дугу...
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08.11.2022 21:31 Ответить
туреччина - такий же диктаторський авторитарний режим, як і касапія. Злочинів хіба що менше. Але і до такого ердоган докотиться.
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08.11.2022 21:31 Ответить
Чесно кажучи - курди для Турції, це як нарив на сраці. Що донбас для України.
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08.11.2022 21:35 Ответить
якби в турків імперія не свербіла, то все було б добре. кожен народ має право жити у своїй країні.
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08.11.2022 21:38 Ответить
Свербить у турків - Ви праві.
Крим для них - теж фетиш. Мріють повернути.
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08.11.2022 21:46 Ответить
Тобто турки мають віддати свою суверенну і законну територію курдам?
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17.03.2023 21:36 Ответить
Курди є нація, що має свою мову, культуру та теріторію тому їх не можна порівнювати з Донбасом. Скорше більш коректно порівнювати Турцію з Росією.
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08.11.2022 22:16 Ответить
ердоган хоче погеноцидити курдів. Дивує мовчанка інших цивілізованних країн НАТО щодо позиції латентного гітлера ердогана.
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08.11.2022 21:36 Ответить
Ой как все запущено)))) Курдская РП признана террористической организацией и в США и в ряде стран ЕС. При чем тут геноцид? Турция требует выдачи 54 человек, которые скрываются в Швеции.
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08.11.2022 22:11 Ответить
корупціонери/мафіозі?
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08.11.2022 23:46 Ответить
Экстремисты-сепаратисты.
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08.11.2022 23:58 Ответить
Хто це визначив?
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09.11.2022 00:10 Ответить
Сотрудники следственных органов. Или Вы считаете, что из десятков тысяч (если не больше) курдов в Швеции турки путем тыка выбрали 54?
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09.11.2022 00:16 Ответить
почему курдам нельзя иметь свое государство? каждый народ имеет право жить в своем доме.
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09.11.2022 01:25 Ответить
Интересное кино.... А почему за счет земель Турции? Есть же курдская автономия в Ираке. Вот пусть и добиваются через ООН статуса государства. Кто против?
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09.11.2022 18:14 Ответить
Что значит "за счет Турции"? А почему земли на которых живут курды принадлежат Турции? Только лишь потому, что те ранее захватили их? Тогда Курдская РП это справедливое народно освободительное движение. В идеале, эти вопросы нужно решать путем переговоров и сойтись на автономии. Но для этого туркам нужно избавится от имперской болезни.
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09.11.2022 20:56 Ответить
Могу только посоветовать исправить пробелы и подучить историю. А территориальные претензии как по автономии, так и по созданию государства адресовать Ираку и Сирии.
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10.11.2022 12:19 Ответить
пропетляет ли швеция?
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08.11.2022 21:45 Ответить
Швеція вправі вислати 300 тисяч ослойобів з країни. І скрутити пердогану велику дулю.
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08.11.2022 21:47 Ответить
Та країна, зброєю якої майже половина НАТО користується- може й не звертати уваги на потуги новоявленого султана.
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08.11.2022 21:49 Ответить
выслать курдов?? так они этого и хотят
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08.11.2022 21:55 Ответить
А чому Швеція приймає терористів злочинців з рпк у себе комуністи терористи вільно гуляють швецією
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17.03.2023 21:38 Ответить
Швеція також може заявити, що позиція Туреччини уповільнює вступ Швеції до НАТО. Позиція Туречинни безвідповідальна, бо такими діями вона не укріплює НАТО
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08.11.2022 21:52 Ответить
Ой, ота вже європейська чесність.

Ви ж маєте справу з азіатом, а там не кинеш лоха, не поїдеш.

Пообіцяйте йому все, що хоче, а як вступите - скажете, що опозиція погрожує турбуленцією в країні і - відмовитесь. Все чин чином - через проблеми внутрішньої безпеки.

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08.11.2022 22:39 Ответить
Erdogan hujlo 2
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08.11.2022 22:42 Ответить
 
 