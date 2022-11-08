Позиция Швеции по отношению к курдам замедляет процесс вступления в НАТО, переговоры продолжатся в декабре, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что позиция Швеции по борьбе с лицами, которых она считает курдскими террористами, замедляет процесс ее вступления в НАТО и пообещал, что переговоры о членстве Швеции в Альянсе продолжатся в декабре.

Об этом сообщает финский портал телерадиовещания Yle, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как сказал Эрдоган во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров в Анкаре со шведским премьером Ульфом Кристерссоном, "Швеция соответствует критериям членства в НАТО, но в борьбе с терроризмом Швеции все равно придется умножить усилия".

По словам Эрдогана, "Швеция хочет вступить в НАТО ради собственной безопасности. Мы, с другой стороны, хотим, чтобы Швеция видела наши проблемы безопасности".

Он сказал, что хочет видеть прогресс со стороны Швеции в преддверии встречи в декабре.

Эрдоган приветствовал новую политику шведского правительства в отношении курдов, которое заявило на выходных, что оно дистанцируется от курдской вооруженной организации YPG и ее политического крыла PYD.

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Как сказал на пресс-конференции в Анкаре Кристерссон, "Швеция понимает озабоченность Турции". "Я предложил способы, с помощью которых Швеция может помочь в борьбе с угрозой, исходящей от террористических организаций", - сказал он, но не стал комментировать, выдаст ли Швеция лиц, которых Турция считает террористами.

Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу 5 июля 2022 года. Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО как только все государства Альянса ратифицируют протоколы о вступлении.

На сегодняшний день из 30 стран-членов НАТО членство Швеции и Финляндии в Альянсе пока не ратифицировали Турция и Венгрия.

Турция заблокировала процесс вступления, потребовав от двух стран объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме, а также отменить запреты на поставки оружия Анкаре.

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