Российские военные выпустили по приграничью Сумской области 59 мин и снарядов, - Живицкий

8 ноября россияне выпустили 59 мин и снарядов по Краснопольской, Белопольской, Знобь-Новгородской, Великописаревской и Миропольской громадам.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

Краснопольская громада: в 10:20 на одно из пограничных сел военные РФ сбросили взрывчатку с беспилотника. А по другому населенному пункту громады около 14:00 россияне одновременно ударили из САУ (2 прилета) и минометов (14 прилетов). К счастью, без разрушений. По Великописаревской громаде враг лупил из минометов. Было 3 взрыва на нашей территории. Без разрушений", - говорится в сообщении.

Также российские военные обстреляли из минометов Знобь-Новгородскую и Миропольскую громады. 20 взрывов зафиксировано в окрестностях приграничного села Белопольской громады. Повреждены электроопоры. Село без света – работает аварийная бригада.

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