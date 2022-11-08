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Российские военные выпустили по приграничью Сумской области 59 мин и снарядов, - Живицкий

сумщина,область,сумська

8 ноября россияне выпустили 59 мин и снарядов по Краснопольской, Белопольской, Знобь-Новгородской, Великописаревской и Миропольской громадам.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

Краснопольская громада: в 10:20 на одно из пограничных сел военные РФ сбросили взрывчатку с беспилотника. А по другому населенному пункту громады около 14:00 россияне одновременно ударили из САУ (2 прилета) и минометов (14 прилетов). К счастью, без разрушений. По Великописаревской громаде враг лупил из минометов. Было 3 взрыва на нашей территории. Без разрушений", - говорится в сообщении.

Также российские военные обстреляли из минометов Знобь-Новгородскую и Миропольскую громады. 20 взрывов зафиксировано в окрестностях приграничного села Белопольской громады. Повреждены электроопоры. Село без света – работает аварийная бригада.

Смотрите также: Последствия вчерашних обстрелов приграничья Сумщины: повреждено фермерское хозяйство и электролинии. ФОТО

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обстрел (27411) Сумская область (3186) Живицкий Дмитрий (242)


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Задовбали - це ж міни, 82-120 мм. 4 - 7 км. Невже батареї "Градів" немає досі їм на відповідь?
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08.11.2022 21:52 Ответить
для ответа РСЗВ не годится. Собственно, они и добиваются этого, что бы показать Западу по своему рашатудей разрушенный сельмаг или церковь святого великомученика Пигидия в ихнем Гуево. Тогда и поднимется вой отдельных персонажей на Западе, что бы прекратить нам давать оружие.
А проблема трансграничных обстрелов решается другими средствами и мероприятиями, но они стоят денег. А деньги у нас пошли на важный зелемарафон, и опять таки, на дороги.
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08.11.2022 22:38 Ответить
Є резон у Вашій відповіді, зелемарафон - це позор під час війни. Два з хреном мільйярда на ******** гризел - занадто.
А по поводу "отвєтки" - скільки ж можна підставлятись?
Інколи жвавий пєндюль - лікує всі можливі обстріли.
І досить переживати про трансграничні обстріли - згадайте Зеленопілля...
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08.11.2022 22:45 Ответить
все "пендели" у нас сейчас на "внезапно" образовавшихся восточных и южных фронтах, а трансграничные обстрелы будут продолжаться, ибо зеленой власти ***** на население, обитающее в приграничной полосе в 10-15 км. Потому что для этого надо покупать дорогостоящие AN\TPQ-49 и М119 с LINAPS, формировать\обучать артрасчеты, придавать их ДПСУ, платить им немалую з\п, опять же зимняя форма ... Проще каждый вечер запилить видео для зелемарафона.
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08.11.2022 23:00 Ответить
Україн (-ка) ець, якщо під кінець дня ти нічого не зробив, щоб знищити хоча б одного кацапа, - вважай, що день було змарновано даремно

А скільки було випущено мін та снарядів по прикордонній території рашкосвинарника
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08.11.2022 22:00 Ответить
В Мелітополі партизани спалили штаб окупантів який був у церкві.
https://www.ukr.net/news/details/zaporizhzhya/94110594.html?utm_source=share&utm_medium=mobile
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08.11.2022 22:09 Ответить
Так у кожній громаді досі правлять попи Масковскага патріархату!
Же не манж па сіс жур - к єдрєням в рашку!
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08.11.2022 22:47 Ответить
 
 