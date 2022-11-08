Российские военные выпустили по приграничью Сумской области 59 мин и снарядов, - Живицкий
8 ноября россияне выпустили 59 мин и снарядов по Краснопольской, Белопольской, Знобь-Новгородской, Великописаревской и Миропольской громадам.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.
Краснопольская громада: в 10:20 на одно из пограничных сел военные РФ сбросили взрывчатку с беспилотника. А по другому населенному пункту громады около 14:00 россияне одновременно ударили из САУ (2 прилета) и минометов (14 прилетов). К счастью, без разрушений. По Великописаревской громаде враг лупил из минометов. Было 3 взрыва на нашей территории. Без разрушений", - говорится в сообщении.
Также российские военные обстреляли из минометов Знобь-Новгородскую и Миропольскую громады. 20 взрывов зафиксировано в окрестностях приграничного села Белопольской громады. Повреждены электроопоры. Село без света – работает аварийная бригада.
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А проблема трансграничных обстрелов решается другими средствами и мероприятиями, но они стоят денег. А деньги у нас пошли на важный зелемарафон, и опять таки, на дороги.
А по поводу "отвєтки" - скільки ж можна підставлятись?
Інколи жвавий пєндюль - лікує всі можливі обстріли.
І досить переживати про трансграничні обстріли - згадайте Зеленопілля...
А скільки було випущено мін та снарядів по прикордонній території рашкосвинарника
https://www.ukr.net/news/details/zaporizhzhya/94110594.html?utm_source=share&utm_medium=mobile
Же не манж па сіс жур - к єдрєням в рашку!