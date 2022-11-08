РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12206 посетителей онлайн
Новости Война
1 790 10

У Пентагона нет подтверждений относительно получения Россией иранских баллистических ракет

ракети,іран

У Министерства обороны США нет информации, подтверждающей передачу Ираном баллистических ракет России для их использования в войне против Украины.

Об этом заявил во вторник во время пресс-конференции спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На данный момент у нас нет никакой информации в подтверждение того, что они взаимодействуют, что Иран поставил в Россию баллистические ракеты для их применения по Украине", - отметил официальный представитель оборонного ведомства США.

По словам генерала, в Вашингтоне действительно обеспокоены, что российская сторона ищет возможности для получения таких вооружений из-за исчерпания собственного арсенала ракет. В то же время он акцентировал, что Россия и Иран целятся по гражданским людям в Украине и прилагают усилия для продолжения этого конфликта.

Райдер также заверил, что США со своей стороны продолжат тщательно следить за развитием событий.

Читайте также: Украине известно, что Иран будет поставлять РФ баллистические ракеты. Это новая угроза, - ГУР

Представитель Пентагона также подчеркнул, что Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами тесно общаются с Украиной по поводу ее оборонных потребностей, в том числе систем противовоздушной обороны.

Напомним, ранее сообщалось о планах поставки Ираном России баллистических ракет класса "земля-земля", таких как Fateh-110 и Zolfaghar, которые способны поражать цели на расстоянии 300 и 700 км соответственно.

Автор: 

Иран (1813) ракеты (3578) США (26901)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
Дуже сподіваюсь, що підтвердження та якісь дії ви запровадите ДО того, як те "підтвердження" прилетить в українське місто, містечко чи село.
показать весь комментарий
08.11.2022 22:24
+4
когда из поставят, будет поздно. Ждуны.....
показать весь комментарий
08.11.2022 22:30
+4
Сьогодні не має, а завтра - невідомо
показать весь комментарий
08.11.2022 22:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дуже сподіваюсь, що підтвердження та якісь дії ви запровадите ДО того, як те "підтвердження" прилетить в українське місто, містечко чи село.
показать весь комментарий
08.11.2022 22:24 Ответить
угу, неохото, щоб підтвердження звіздануло
показать весь комментарий
08.11.2022 22:31 Ответить
Але ж дуже важливо нагнати страху, щоб бистріше пєпєгаворы і мір в глазах
показать весь комментарий
08.11.2022 22:34 Ответить
когда из поставят, будет поздно. Ждуны.....
показать весь комментарий
08.11.2022 22:30 Ответить
Сьогодні не має, а завтра - невідомо
показать весь комментарий
08.11.2022 22:36 Ответить
"Нет подтверждения» это совсем не значит, что их нет в природе.

Если бы этот спикер сказал :
« Мы на 100% знаем и можем гарантировать , что этого небыло.»

Но так никто не говорит...
показать весь комментарий
08.11.2022 22:37 Ответить
ну так скажіть у голос рашистам, якщо чурки дадуть ракети, то ми теж дамо томагавки і усьо
показать весь комментарий
08.11.2022 22:54 Ответить
Краще б вже мовчали тоді були би подібними на спецслужбу наддержави.
показать весь комментарий
08.11.2022 23:14 Ответить
Мне такие заявления очень похоже на " проплаченные" из вне под НАТО.
показать весь комментарий
09.11.2022 03:49 Ответить
Чиновникам в Пентагоне надо срочно провериться на косоглазие.
показать весь комментарий
09.11.2022 05:35 Ответить
 
 