У Пентагона нет подтверждений относительно получения Россией иранских баллистических ракет

У Министерства обороны США нет информации, подтверждающей передачу Ираном баллистических ракет России для их использования в войне против Украины.

Об этом заявил во вторник во время пресс-конференции спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На данный момент у нас нет никакой информации в подтверждение того, что они взаимодействуют, что Иран поставил в Россию баллистические ракеты для их применения по Украине", - отметил официальный представитель оборонного ведомства США.

По словам генерала, в Вашингтоне действительно обеспокоены, что российская сторона ищет возможности для получения таких вооружений из-за исчерпания собственного арсенала ракет. В то же время он акцентировал, что Россия и Иран целятся по гражданским людям в Украине и прилагают усилия для продолжения этого конфликта.

Райдер также заверил, что США со своей стороны продолжат тщательно следить за развитием событий.

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Представитель Пентагона также подчеркнул, что Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами тесно общаются с Украиной по поводу ее оборонных потребностей, в том числе систем противовоздушной обороны.

Напомним, ранее сообщалось о планах поставки Ираном России баллистических ракет класса "земля-земля", таких как Fateh-110 и Zolfaghar, которые способны поражать цели на расстоянии 300 и 700 км соответственно.