У Пентагона нет подтверждений относительно получения Россией иранских баллистических ракет
У Министерства обороны США нет информации, подтверждающей передачу Ираном баллистических ракет России для их использования в войне против Украины.
Об этом заявил во вторник во время пресс-конференции спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На данный момент у нас нет никакой информации в подтверждение того, что они взаимодействуют, что Иран поставил в Россию баллистические ракеты для их применения по Украине", - отметил официальный представитель оборонного ведомства США.
По словам генерала, в Вашингтоне действительно обеспокоены, что российская сторона ищет возможности для получения таких вооружений из-за исчерпания собственного арсенала ракет. В то же время он акцентировал, что Россия и Иран целятся по гражданским людям в Украине и прилагают усилия для продолжения этого конфликта.
Райдер также заверил, что США со своей стороны продолжат тщательно следить за развитием событий.
Представитель Пентагона также подчеркнул, что Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами тесно общаются с Украиной по поводу ее оборонных потребностей, в том числе систем противовоздушной обороны.
Напомним, ранее сообщалось о планах поставки Ираном России баллистических ракет класса "земля-земля", таких как Fateh-110 и Zolfaghar, которые способны поражать цели на расстоянии 300 и 700 км соответственно.
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Если бы этот спикер сказал :
« Мы на 100% знаем и можем гарантировать , что этого небыло.»
Но так никто не говорит...