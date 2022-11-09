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США сфокусированы на том, чтобы ВСУ имели все необходимое для освобождения Херсона, - Пентагон

пентагон

Соединенные Штаты сфокусированы на том, чтобы Вооруженные Силы Украины продолжали иметь все необходимое для развития успеха в освобождении Херсона в условиях, когда россияне начали усиливать оборонительные фортификации на оккупированных территориях.

Об этом заявил во вторник во время пресс-конференции в Пентагоне спикер Минобороны США генерал Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы сосредоточены на том, чтобы обеспечить их (украинские силы – ред.) тем, что им нужно на поле боя прямо сейчас, чтобы добиться успеха", - отметил представитель Пентагона в ответ на просьбу прокомментировать усилия россиян под Херсоном по усилению оборонных позиций.

"Да, мы знаем о том, что россияне усиливают оборону", – отметил Райдер.

Но, несмотря на это, по его словам, ВСУ продолжают оказывать существенное давление на российские силы.

Также читайте: Рашисты имеют несколько планов действий относительно Херсона, отступление - один из них, - Минобороны

США (26901) Херсон (2844)


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Топ комментарии
+7
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09.11.2022 00:12
+7
Парочка томагавков и касапы обхезанные до ростова бежать будут... пусть вон притула купит томагавк на чёрном рынке...
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09.11.2022 00:13
+6
Визволення України! Не тільки Херсона!😉
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09.11.2022 00:43
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09.11.2022 00:03 Ответить
что ты предлагаешь...?
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09.11.2022 00:20 Ответить
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09.11.2022 00:12 Ответить
Парочка томагавков и касапы обхезанные до ростова бежать будут... пусть вон притула купит томагавк на чёрном рынке...
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09.11.2022 00:13 Ответить
притула может только бабло на карман собрать((
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09.11.2022 13:42 Ответить
Може йому проще взяти у своєї дружини? Кажуть її родина накрала стільки, що стала однією з найбагатших у Україні, та тісно пов'язана з ригами...
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09.11.2022 13:56 Ответить
Опять джавелинов подкинете и хаммеров? Ну-ну...
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09.11.2022 00:15 Ответить
Звіздато-полосаті,дайте нам ,будь ласка,зброю-багато і різної.
Ви ж любите шоу ? ЗСУ гарантують вам супершоу "Жарена русня" до Різдва.
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09.11.2022 00:23 Ответить
Визволення України! Не тільки Херсона!😉
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09.11.2022 00:43 Ответить
Будуть Херсон обстрілювати з лівого берега Дніпра, треба Мелітополь звільняти.
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09.11.2022 06:30 Ответить
Грецькі новини передають. що за попередніми данними республіканці набирають більше 70 %
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09.11.2022 00:50 Ответить
Республіканці вже були і нічим хорошим не вирізнялись
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09.11.2022 08:49 Ответить
Ну при них Північний потік-2 не добудовували. Це при демократах добудували і як експерти попереджували, то путлер відразу і вчинив широкомасштабне вторгнення...
Нам своє треба робити. Та розумно робити, а не так як нинішня та дві попередніх влади.
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09.11.2022 13:59 Ответить
Ви хоч подивіться історію будівництва. По роках видно при кому його відбудували.
Ну реально...
Чого ви вливаєте мені дурню у вуха ?
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09.11.2022 20:38 Ответить
Та я точно знаю, що при Трампі його не будували - будівництво було відновлено майже відразу після інаугурації Байдена.

А ви що, цього не знали?
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09.11.2022 22:55 Ответить
Ви в кущах з біноклем сиділи ?
Якраз при Трампові його і проложили. А при Байдені на початку його каденції різали стрічку
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10.11.2022 08:23 Ответить
Не так.
При Байдені прокладали, але у той же час Байден дозволив стрімко розвивати сланцеве газо-нафто видобування, а потів і наклав санкції на будівництво та страхування СП-2. Так що при Байдені, котрий відразу покращив відношення з фрау Ангелою Рібентропп, котру тільки зрадник міг запросити на перемовини у Мінськ, стали активно будувати газотанкери та газові термінали зрідженого газу. А при Байдені завершили будівництво більше 100 км газогону.
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10.11.2022 10:18 Ответить
Kherson City or Kherson Oblast ?

I do think,
it would be clever to let Russia waste its energy at keeping Kherson City,
than enabling them to use those troops elsewhere.

Russia keeping Kherson City could be an insurance that it does not use tactical nukes all along the west bank of Dnipro river.

Populace is not living there in large numbers anymore, that needs to be liberated.

Pros liberating Kherson City:
* HIMARS could reach further south
* Dnipro banks are easier to protect, need less personnel
* Mikolajew City would get out of reach of Russian artillery

Somehow I believe, the hype that is created for Kherson City is a trap to
mislead the Russians.

I personally can not see anything of military usefullness taking Kherson City.

Russia is said to successfully mobilized
220'000 of 300'000.

50 to 80 Tsd are already in Ukraine.

When will the rest 100 Tsd arrive,
where will those go ?

When those can not go to Kherson City,
they go perhaps against Zappers Rich City.
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09.11.2022 01:10 Ответить
Фокус якийсь у них розмитий і аналітика слабенька, якийсь позор
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09.11.2022 05:41 Ответить
А Крым и Лугандон, а Запорожская область.
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09.11.2022 05:50 Ответить
Трохи ******* шановний Генерал!
"Все необхідне" - це Атакамси, аби розірвати логістику кацапів у глибину на весь Крим і до кордону з рашкою у Донецькій і Луганській областях...
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09.11.2022 08:43 Ответить
БТР розробленні для військової поліції США та бронекатери - це точно необхідно для визволення Херсону?
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09.11.2022 10:15 Ответить
цікаво, а що купив наш улюблений преЗедент?
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09.11.2022 11:33 Ответить
У цьому й послання від Байдена, що далі за Херсон ЗСУ наступати не слід.
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09.11.2022 11:40 Ответить
Послания ему напрямую в уши заносят, а не через СМИ
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09.11.2022 13:44 Ответить
А МАРІУПІЛЬ, МЕЛІТОПІЛЬ, ДОНЕЦЬК, ЛУГАНСЬК, СЕВАСТОПОЛЬ ⁉️
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09.11.2022 12:10 Ответить
Российские транспортные самолеты доставили в Иран трофейное натовское оружие. Израильский портал Debka сообщает о том, что с прибытием в секретаря Совета национальной безопасности России Николая Патрушева в Тегеран, Москва начала передавать Ирану западные системы вооружения, захваченные российской армией на Украине, и 150 миллионов долларов наличными. Это является платой за поставленные Москве беспилотники-камикадзе Шахед. Западные разведывательные источники сообщают, что три российских военных самолета, приземлившихся в аэропортах Тегерана и Мехрабада, привезли с собой системы вооружений и ящики с наличными. Грузы включали два типа противотанковых ракет западного производства и зенитные ракеты: противотанковые ракеты NLAW британского производства. Противотанковая ракета Javelin и зенитная ракета Stinger американского производства. Разведывательные источники сообщают, что КСИР создал группу, которая будет копировать западные технологии этих систем оружия, чтобы производить их в Иране.
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09.11.2022 14:39 Ответить
 
 