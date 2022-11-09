США сфокусированы на том, чтобы ВСУ имели все необходимое для освобождения Херсона, - Пентагон
Соединенные Штаты сфокусированы на том, чтобы Вооруженные Силы Украины продолжали иметь все необходимое для развития успеха в освобождении Херсона в условиях, когда россияне начали усиливать оборонительные фортификации на оккупированных территориях.
Об этом заявил во вторник во время пресс-конференции в Пентагоне спикер Минобороны США генерал Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы сосредоточены на том, чтобы обеспечить их (украинские силы – ред.) тем, что им нужно на поле боя прямо сейчас, чтобы добиться успеха", - отметил представитель Пентагона в ответ на просьбу прокомментировать усилия россиян под Херсоном по усилению оборонных позиций.
"Да, мы знаем о том, что россияне усиливают оборону", – отметил Райдер.
Но, несмотря на это, по его словам, ВСУ продолжают оказывать существенное давление на российские силы.
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Ви ж любите шоу ? ЗСУ гарантують вам супершоу "Жарена русня" до Різдва.
Нам своє треба робити. Та розумно робити, а не так як нинішня та дві попередніх влади.
Ну реально...
Чого ви вливаєте мені дурню у вуха ?
А ви що, цього не знали?
Якраз при Трампові його і проложили. А при Байдені на початку його каденції різали стрічку
При Байдені прокладали, але у той же час Байден дозволив стрімко розвивати сланцеве газо-нафто видобування, а потів і наклав санкції на будівництво та страхування СП-2. Так що при Байдені, котрий відразу покращив відношення з фрау Ангелою Рібентропп, котру тільки зрадник міг запросити на перемовини у Мінськ, стали активно будувати газотанкери та газові термінали зрідженого газу. А при Байдені завершили будівництво більше 100 км газогону.
I do think,
it would be clever to let Russia waste its energy at keeping Kherson City,
than enabling them to use those troops elsewhere.
Russia keeping Kherson City could be an insurance that it does not use tactical nukes all along the west bank of Dnipro river.
Populace is not living there in large numbers anymore, that needs to be liberated.
Pros liberating Kherson City:
* HIMARS could reach further south
* Dnipro banks are easier to protect, need less personnel
* Mikolajew City would get out of reach of Russian artillery
Somehow I believe, the hype that is created for Kherson City is a trap to
mislead the Russians.
I personally can not see anything of military usefullness taking Kherson City.
Russia is said to successfully mobilized
220'000 of 300'000.
50 to 80 Tsd are already in Ukraine.
When will the rest 100 Tsd arrive,
where will those go ?
When those can not go to Kherson City,
they go perhaps against Zappers Rich City.
"Все необхідне" - це Атакамси, аби розірвати логістику кацапів у глибину на весь Крим і до кордону з рашкою у Донецькій і Луганській областях...