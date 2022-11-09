США сфокусированы на том, чтобы ВСУ имели все необходимое для освобождения Херсона, - Пентагон

Соединенные Штаты сфокусированы на том, чтобы Вооруженные Силы Украины продолжали иметь все необходимое для развития успеха в освобождении Херсона в условиях, когда россияне начали усиливать оборонительные фортификации на оккупированных территориях.

Об этом заявил во вторник во время пресс-конференции в Пентагоне спикер Минобороны США генерал Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы сосредоточены на том, чтобы обеспечить их (украинские силы – ред.) тем, что им нужно на поле боя прямо сейчас, чтобы добиться успеха", - отметил представитель Пентагона в ответ на просьбу прокомментировать усилия россиян под Херсоном по усилению оборонных позиций.

"Да, мы знаем о том, что россияне усиливают оборону", – отметил Райдер.

Но, несмотря на это, по его словам, ВСУ продолжают оказывать существенное давление на российские силы.

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