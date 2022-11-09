9 ноября по всей Украине будут действовать графики почасовых плановых отключений, - Укрэнерго
9 ноября по всей Украине будут действовать графики почасовых плановых отключений электроэнергии.
Об этом сообщили в Укрэнерго, передает Цензор.НЕТ.
Максимум стабилизационных ограничений Диспетчерский центр Укрэнерго прогнозирует в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях.
Аварийные ограничения потребления пока не предусматриваются.
Отмечается, что ограничения потребителей позволяют снизить нагрузку на сети, обеспечить балансировку энергосистемы и избежать дополнительных аварий.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
расея вместе с русскими лищнехромосомными должна быть утилизирована во благо ЦИВИЛИЗАЦИИ.