9 ноября по всей Украине будут действовать графики почасовых плановых отключений, - Укрэнерго

9 ноября по всей Украине будут действовать графики почасовых плановых отключений электроэнергии.

Об этом сообщили в Укрэнерго, передает Цензор.НЕТ.

Максимум стабилизационных ограничений Диспетчерский центр Укрэнерго прогнозирует в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях.

Аварийные ограничения потребления пока не предусматриваются.

Отмечается, что ограничения потребителей позволяют снизить нагрузку на сети, обеспечить балансировку энергосистемы и избежать дополнительных аварий.

Читайте: Значительные отключения в Киеве и 7 областях будут продолжаться минимум до конца недели, потом их может стать меньше, - "Укрэнерго"