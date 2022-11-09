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Новости Война
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9 ноября по всей Украине будут действовать графики почасовых плановых отключений, - Укрэнерго

укренерго

9 ноября по всей Украине будут действовать графики почасовых плановых отключений электроэнергии.

Об этом сообщили в Укрэнерго, передает Цензор.НЕТ.

Максимум стабилизационных ограничений Диспетчерский центр Укрэнерго прогнозирует в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях.

Аварийные ограничения потребления пока не предусматриваются.

Отмечается, что ограничения потребителей позволяют снизить нагрузку на сети, обеспечить балансировку энергосистемы и избежать дополнительных аварий.

Читайте: Значительные отключения в Киеве и 7 областях будут продолжаться минимум до конца недели, потом их может стать меньше, - "Укрэнерго"

энергетика (2565) Тарифы на электроэнергию (2171) Укрэнерго (659)


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Капец касапы бестолковую фигню придумали... все должны жить в гавне, без света, без связи - прям как на путинляндии... а воевать оказалось совсем не умеют..
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09.11.2022 00:10 Ответить
одни и те же области
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09.11.2022 00:11 Ответить
Де справедливість в відключеннях? Де Хмельницький, Чернівці, Закарпаття, Одещина, Миколаїв?
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09.11.2022 10:03 Ответить
рвется там где тонко.
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09.11.2022 10:49 Ответить
енту сэкономленную энергию надо направить на утилизацию хищной зверьковой расеи . а чЁЁ ?
расея вместе с русскими лищнехромосомными должна быть утилизирована во благо ЦИВИЛИЗАЦИИ.
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09.11.2022 10:18 Ответить
 
 