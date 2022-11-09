США ждут два ужасных года в случае потери демократами большинства в Конгрессе, - Байден

Президент США Джо Байден дал мрачный прогноз для Соединенных Штатов, если демократы лишатся контроля в обеих палатах конгресса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если мы потеряем Палату представителей и Сенат, это будут ужасные два года, – сказал он перед выборами, выступая в Чикаго. – Хорошая новость в том, что у меня будет ручка для наложения вето".

Байден, однако, признал, что его программа не нашла поддержки у американской общественности, которая согласно опросам преимущественно негативно относится к направлению развития страны.

"Мы приняли так много хороших вещей. Они были настолько хорошими, что люди еще не осознали, насколько они хороши", – добавил американский лидер.

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