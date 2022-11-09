США ждут два ужасных года в случае потери демократами большинства в Конгрессе, - Байден
Президент США Джо Байден дал мрачный прогноз для Соединенных Штатов, если демократы лишатся контроля в обеих палатах конгресса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Если мы потеряем Палату представителей и Сенат, это будут ужасные два года, – сказал он перед выборами, выступая в Чикаго. – Хорошая новость в том, что у меня будет ручка для наложения вето".
Байден, однако, признал, что его программа не нашла поддержки у американской общественности, которая согласно опросам преимущественно негативно относится к направлению развития страны.
"Мы приняли так много хороших вещей. Они были настолько хорошими, что люди еще не осознали, насколько они хороши", – добавил американский лидер.
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Правда, палку трохи перегнули у цій сфері і тепер школярі глузують з пі***ів просто з почуття підліткової непокори.
Взагалі, поки що схоже що ніяких змін вибори не принесуть. Від слова зовсім. Ну ніяк нарід не може пов'язати два надрукованих трильони з 8% річної інфляції. Два чеки по 1400 доларів отримали - ОООО!!!! За це нарід любить як за кульок гречки від Льоні-Космоса. А те що через інфляцію з пересічної сім'ї тихою сапою витікли 4000 - це все жадібні капіталісти винні.
Так що не картайте себе за Безуглу або ж Колю Катлєту - нарід всюди відрізняється +/-.
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/08/24/fact-sheet-president-biden-announces-student-loan-relief-for-borrowers-who-need-it-most/
ну, можливо блин І НЕ ТАКЕ!!!!
шо президент не списує, а просто всіх годує шашличками бо не нападуть, потім кричить бо напали, а потім губить бритву і весело питає в Байдена чо ми не в НАТО.
таке можливо? як?
Як-як, копитом по голові.
Всі навколишні каунтіз (райони) вже порахували де 99%, де 89% голосів, а в Cobb 72%, Gwynett тільки 61%. Зважаючи що розрив між кандидатами мізерний, а в тих районах голосів з 400000 - прорахувати скільки саме треба вкинути так щоб неможливо було статистично довести факт вкиду - справа техніки.
Але коли бачу профі, то вважаю за потрібне віддати належне.
https://heyjackass.com/
https://cwbchicago.com/
1. Не селитися у місцях де чорні складають більше 2 (двох) відсотків населення.
2. Не селитися у місцях що знаходяться ближче ніж 10 (десять) миль від місць компактного проживання чорних.
Тоді ваші шанси перетнутися з чорними знижуються до прийнятного рівня, і контингент тих з якими ви таки перетнетеся буде цілком культурним і цивілізованим.
зі: чорний це не образа, це ідентифікація. А от за негра можна і відхопити. Це так, для вашого блага якщо забредете у наші краї.
схоже так воно і буде
погано те що з більшістю у сенаті Байден буде своїх судей пропихувати
пс - рекомендую тим хто не спить - інтерактивна мапа https://www.wsj.com/
От вам і пояснення чому наркоман, серійний сімейний насильник та просто бандит Джордж Флойд був похований у труні з чистого золота.
То нічо шо вкиди можна довести і тоді - шкандаль, нє?
Рептилоїди з масонами вкрай одуріли - зненавиділи Трампа і цю...., якась там у них є що вірить чуть не в інопланетян і шо пожежі в лісах роблять іудеї. Жирік рано здох, а то би здох зараз, від сміху.
а чо ж 911 не згадують, га? там теж теорія, до речі.... ну я читав розбір і то шо навіть тупо - ніколи і ні разу не розм.ягчіть стальні балки горіння палива... тьху, а шо за споруду номер 8 чи шо там - взагалі сказали шо дизпаливо..... млять зруйнувало стальну конструкцію!
пісін в принципі виглядає з сахаром рязанським як правдоборець, правдолюборуб.
чо, не сказали бо Буш був тоді?
масони мля, а самі то хто?
я просто вже не кажу про піруети літаків шо їх ледве закінчивші льотні курси араби так би здійснили як ти на боліді би наклав Шумахеру диму з вихлопної на гонках. На фініші, будучи першим, а не то шо би він тебе обганяв что раз.