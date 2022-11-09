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США ждут два ужасных года в случае потери демократами большинства в Конгрессе, - Байден

байден

Президент США Джо Байден дал мрачный прогноз для Соединенных Штатов, если демократы лишатся контроля в обеих палатах конгресса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если мы потеряем Палату представителей и Сенат, это будут ужасные два года, – сказал он перед выборами, выступая в Чикаго. – Хорошая новость в том, что у меня будет ручка для наложения вето".

Байден, однако, признал, что его программа не нашла поддержки у американской общественности, которая согласно опросам преимущественно негативно относится к направлению развития страны.

"Мы приняли так много хороших вещей. Они были настолько хорошими, что люди еще не осознали, насколько они хороши", – добавил американский лидер.

Читайте: В случае победы республиканцы потребуют от Украины большей подотчетности по поставкам оружия, - лидер партии Маккарти

Байден Джо (2792) выборы (24744) Конгресс США (1238) США (26901)


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Топ комментарии
+11
ПС: в Філадельфії та Піттсбурзі народ взагалі за овоча голосує. Добре що хоч не за собаку або кота. В сенсі - серьозно. Чувак після інсульту реально не може розмовляти. Просто ніяк, язик його фізично не слухається.
Так що не картайте себе за Безуглу або ж Колю Катлєту - нарід всюди відрізняється +/-.
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09.11.2022 06:34
+9
"Хороші речі", це він так вважає, напустити в країну пару десятків мільйонів латиносів і дати їм громадянство США.
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09.11.2022 06:44
+8
А навіщо він в Чікаго виступав? Там і так 66% за D голосують.
Взагалі, поки що схоже що ніяких змін вибори не принесуть. Від слова зовсім. Ну ніяк нарід не може пов'язати два надрукованих трильони з 8% річної інфляції. Два чеки по 1400 доларів отримали - ОООО!!!! За це нарід любить як за кульок гречки від Льоні-Космоса. А те що через інфляцію з пересічної сім'ї тихою сапою витікли 4000 - це все жадібні капіталісти винні.
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09.11.2022 06:26
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Правила форума Совет форумчан
Про "хороші речі"- це потужно.)
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09.11.2022 06:16 Ответить
Можно было и иначе: были сделаны «какие-то ошибки», но никто не знает какие.
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09.11.2022 06:26 Ответить
"Хороші речі", це він так вважає, напустити в країну пару десятків мільйонів латиносів і дати їм громадянство США.
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09.11.2022 06:44 Ответить
От якраз латиноси D трохи прокинули цього разу. Бо немає людей, більш налаштованих проти нових нелегалів ніж уже легалізовані іммігранти. Пряма конкуренція на ринку малокваліфікованої робочої сили і нічого особистого. :-/
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09.11.2022 06:51 Ответить
І зобов'язати дівчат роздіватись перед всякими збоченцями та дивитись як вони "причандалами" перед ними трясуть в шкільних роздягальнях.
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09.11.2022 08:01 Ответить
Є таке діло.
Правда, палку трохи перегнули у цій сфері і тепер школярі глузують з пі***ів просто з почуття підліткової непокори.
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09.11.2022 08:17 Ответить
Я и моя молодая команда что-то делаем, что-то очень очень хорошее (с)
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09.11.2022 08:07 Ответить
А навіщо він в Чікаго виступав? Там і так 66% за D голосують.
Взагалі, поки що схоже що ніяких змін вибори не принесуть. Від слова зовсім. Ну ніяк нарід не може пов'язати два надрукованих трильони з 8% річної інфляції. Два чеки по 1400 доларів отримали - ОООО!!!! За це нарід любить як за кульок гречки від Льоні-Космоса. А те що через інфляцію з пересічної сім'ї тихою сапою витікли 4000 - це все жадібні капіталісти винні.
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09.11.2022 06:26 Ответить
ПС: в Філадельфії та Піттсбурзі народ взагалі за овоча голосує. Добре що хоч не за собаку або кота. В сенсі - серьозно. Чувак після інсульту реально не може розмовляти. Просто ніяк, язик його фізично не слухається.
Так що не картайте себе за Безуглу або ж Колю Катлєту - нарід всюди відрізняється +/-.
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09.11.2022 06:34 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=xbRnxHkkXq8 Говорить он может, но видимо на бытовые темы и с некоторым "залипанием"
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09.11.2022 10:08 Ответить
Это называется - всем на зло.. у нас тоже такие деятели присутствуют...
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09.11.2022 06:44 Ответить
ні я всерозумію але треба було не робити дурні з закритям нафтопроводів не піднімати податки і не розтягувати допомогу Україні на вести порядок з криміналом
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09.11.2022 06:49 Ответить
Що для вас дурня то для інших "прогрес." Правда, вони не уточнюють куди сами.
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09.11.2022 06:52 Ответить
Ми прийняли так багато хороших речей. Вони були настільки хорошими, що люди ще не усвідомили, наскільки вони хороші", - додав американський лідер. Джерело:

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09.11.2022 06:56 Ответить
Наприклад, переписали 400.000.000.000 боргу набраного студентами гендерної проблематики і латинської мови на дурнів що вчили математику, та медицину, а також тих хто в університет не ходив, пішов вкалувавати зразу після школи. І вони ну ніяк не хочуть зрозуміти, що то є для них добро.
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09.11.2022 07:14 Ответить
Таке можливо? як?
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09.11.2022 07:23 Ответить
Просто. Св. Джо підписав розпорядження і гроші ваші стали наші.

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/08/24/fact-sheet-president-biden-announces-student-loan-relief-for-borrowers-who-need-it-most/
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09.11.2022 07:29 Ответить
Ахаха..... спитала людина, або жінка, під ТАКИМ прапорцем.....
ну, можливо блин І НЕ ТАКЕ!!!!
шо президент не списує, а просто всіх годує шашличками бо не нападуть, потім кричить бо напали, а потім губить бритву і весело питає в Байдена чо ми не в НАТО.

таке можливо? як?
Як-як, копитом по голові.
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09.11.2022 08:33 Ответить
Колись не було такої істерії з гендерами.Якось подуріли з цим всім.
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09.11.2022 07:30 Ответить
Не зрозумів, сюди набігли Трампісти?
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09.11.2022 07:04 Ответить
та да, атака ботів. ну або ідіотів.
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09.11.2022 09:06 Ответить
Вангую в Атланті, Cobb and Gwynnett county, зараз буде зроблено вкид.
Всі навколишні каунтіз (райони) вже порахували де 99%, де 89% голосів, а в Cobb 72%, Gwynett тільки 61%. Зважаючи що розрив між кандидатами мізерний, а в тих районах голосів з 400000 - прорахувати скільки саме треба вкинути так щоб неможливо було статистично довести факт вкиду - справа техніки.
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09.11.2022 07:10 Ответить
ПС - забув ще DeKalb, те теж Атланта, самісінька чорнота. Теж 200.000 тис, 72% порахованих.
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09.11.2022 07:17 Ответить
О, уже вкинули. Сенат пішов до демократів, +1 місце. Все, розходимося, кіна не буде.
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09.11.2022 07:20 Ответить
Чого ти ниєш? Красниє перемагають. Чи тобі відразу Трампа на трон треба?
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09.11.2022 07:51 Ответить
Я не нию, я констатую факт. І за Трампа я ніколи не голосував, тільки за Клінтон. Бо ім'я Манафорта мені сказало все що треба було знати.
Але коли бачу профі, то вважаю за потрібне віддати належне.
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09.11.2022 07:56 Ответить
Це можливо? Вкид бюлетенів в країні тотального відеоспостереження, електронних реєстрів у хмарних сервісах, стеження за переміщенням через GPS смартфона?
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09.11.2022 08:07 Ответить
У вас дивне уявлення про Америку, особливо про місця концентрації чорної гопоти, що поколіннями не вважає необхідним працювати. От вам два ресурси для розуміння с ким ми маємо справу.

https://heyjackass.com/

https://cwbchicago.com/
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09.11.2022 08:10 Ответить
как вы живете в сша с такими высказыванями про негров? Вас еще там не прикокнули?
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09.11.2022 22:40 Ответить
Є два золотих правила для спокійного життя:
1. Не селитися у місцях де чорні складають більше 2 (двох) відсотків населення.
2. Не селитися у місцях що знаходяться ближче ніж 10 (десять) миль від місць компактного проживання чорних.
Тоді ваші шанси перетнутися з чорними знижуються до прийнятного рівня, і контингент тих з якими ви таки перетнетеся буде цілком культурним і цивілізованим.
зі: чорний це не образа, це ідентифікація. А от за негра можна і відхопити. Це так, для вашого блага якщо забредете у наші краї.
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10.11.2022 00:10 Ответить
Це на Байдена чекають два жахливих роки.
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09.11.2022 07:21 Ответить
Байден буде ОК, все уже схоплено.
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09.11.2022 07:24 Ответить
найкраще було б якби на наступні два роки деми з респами заблокували один одного і не приймали ніяких рішень і президенту не давали
схоже так воно і буде
погано те що з більшістю у сенаті Байден буде своїх судей пропихувати
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09.11.2022 08:51 Ответить
у Байдена є ручка, якою він підписав ленд-ліз
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09.11.2022 07:23 Ответить
Який штучно блокується адміністрацією Бідона
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09.11.2022 08:01 Ответить
Переможцем сьогоднійшніх змагань з хитрозадості проголошується Delaware country, PA. 30% відсодків порахованих на даний момент, в той час як у сусідніх районах - за 80. Треба казати що це - чорнота Філадельфійська чи самі здогадаєтесь?
пс - рекомендую тим хто не спить - інтерактивна мапа https://www.wsj.com/
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09.11.2022 07:40 Ответить
усю ніч будуть малюаати бюлетені і зранку вкинуть як два роки тому
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09.11.2022 08:56 Ответить
Уже.
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09.11.2022 09:03 Ответить
Резюмуючи - сьогодні ми бачили електоральний майстерклас - як, вкинувши менш ніж 20 тис. голосів, утримати керування країною в 330 млн.
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09.11.2022 07:53 Ответить
Характерно, що вкиди не відбуваються в університетських центрах, де за D з великою перевагою голосують білі та азіати. Всі вкиди тільки в місцях концентрації чорноти.
От вам і пояснення чому наркоман, серійний сімейний насильник та просто бандит Джордж Флойд був похований у труні з чистого золота.
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09.11.2022 08:04 Ответить
Ківалова взяли на роботу?
То нічо шо вкиди можна довести і тоді - шкандаль, нє?
Рептилоїди з масонами вкрай одуріли - зненавиділи Трампа і цю...., якась там у них є що вірить чуть не в інопланетян і шо пожежі в лісах роблять іудеї. Жирік рано здох, а то би здох зараз, від сміху.
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09.11.2022 08:56 Ответить
Ківалов - лох на самокаті у порівнянні з Чікагською Машиною, що виникла ще за часів масової етнічної європейської іміграції у 19му сторіччі. Першим продуктом якої був Антон Сермак, виходець з Чехії, мер Чікаго, а останнім відомий вам Барак Хусейнович Обама (хай ніколи не спустіє його тюбетейка.)
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09.11.2022 09:07 Ответить
ну за тюбетейку, то Швець казав шо фріки от як ця, забув як, завжди згадують шо він таємний акбарівець.
а чо ж 911 не згадують, га? там теж теорія, до речі.... ну я читав розбір і то шо навіть тупо - ніколи і ні разу не розм.ягчіть стальні балки горіння палива... тьху, а шо за споруду номер 8 чи шо там - взагалі сказали шо дизпаливо..... млять зруйнувало стальну конструкцію!
пісін в принципі виглядає з сахаром рязанським як правдоборець, правдолюборуб.
чо, не сказали бо Буш був тоді?
масони мля, а самі то хто?
я просто вже не кажу про піруети літаків шо їх ледве закінчивші льотні курси араби так би здійснили як ти на боліді би наклав Шумахеру диму з вихлопної на гонках. На фініші, будучи першим, а не то шо би він тебе обганяв что раз.
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09.11.2022 09:30 Ответить
Республиканцы ещё не выиграли а уже давят на перемирие с рашкой. Как выиграют так вообще ультиматумы будут ставить. Республиканцев уровня Маккейна уже походу нет. Остались трамписты. Похоже война заморозится до последующих выборов, парашка закрепится на оккупированных землях. Это все очень печально. Очень хочу ошибаться во всём этом.
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09.11.2022 10:16 Ответить
А следующих выборов может и не быть, будет фальсификация. Трамписты вместе с кремлем вынесли опыт прошлой ошибки, и в этот раз будут действовать намного жестче. Лично я в этом уверена.
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09.11.2022 10:22 Ответить
Тобто републіканці - прибічники "миру" і задобрювання кацапів, демократи - яструби війни, а Джон Маккейн такий собі "демократ в республіканській шкірі"?
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09.11.2022 15:50 Ответить
Кожен має свої думки і аргументи, але якщо демократи втратять контроль, то це буде набагато гірше, ніж натякнув Байден. При тому, що рудий чуб ще не на нарах, то він з пуйлом разом з усією шоблою фанів (які зараз сидять тихенько як миші під віником) піднімуть голови і разпушать хвости та візьмуться за своє. Про допомогу Україні можна буде забути, це поки вони говорять, що все буде без змін, але майте на увазі чого варті слова рашки і всіх прибічників кремля.
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09.11.2022 10:17 Ответить
Вообще-то если республиканцы выиграют они собираются отстранить Байдена из-за его деменции.
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09.11.2022 10:30 Ответить
Вообще-то для отстранения надо подавляющее большинство в сенате. Это так, тебе на заметку.
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09.11.2022 11:21 Ответить
Вообще-то я не думаю что они на это пойдут. Республиканцам нужно чтобы к президентским выборам демократы окончательно себя дискредитировали. А кто сделает это лучше чем Байден, которому становится все хуже.
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09.11.2022 11:27 Ответить
Неплохой вброс, господин личный доктор Байдена, но нет, на украинском ресурсе такое не зайдет.
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09.11.2022 11:55 Ответить
 
 