Оккупанты за сутки обстреляли более 35 населенных пунктов Украины, в Беларуси создаются подразделения операторов ударных БПЛА, - Генштаб ВСУ

Начались двести пятьдесят девятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Об этом говорится в сводке Генштаба, информирует Цензор.НЕТ.

"Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны по отдельным направлениям. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка и Новоселовское Луганской области и Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Веселое, Клещеевка, Майорск, Новомихайловка, Опытное, Павловка, Первомайское, Соледар и Яковлевка на Донетчине.

Враг производит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку.

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Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и домам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных и 32 авиационных удара, совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ударам российских оккупантова подверглись районы более 35 населенных пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Продолжается формирование русско-белорусской группировки войск на территории республики Беларусь. По предварительной информации, военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады вооруженных сил республики Беларусь в качестве "братской" помощи закупили для нужд личного состава 15-го мотострелкового полка 2-й мотострелковой дивизии вооруженных сил российской федерации до 100 комплектов индивидуальных аптечек, разгрузочных жилетов и другой экипировки.

В составе пограничных войск республики Беларусь создаются подразделения операторов ударных БПЛА.

Правоохранительные органы республики Беларусь ужесточили меры по поиску, выявлению и задержанию граждан с проукраинской позицией или критикуют власть или так называемую специальную военную операцию Российской Федерации в Украине.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Поповка Сумской области;

на Слобожанском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Амбарное, Бударки, Ольховатка, Гоптовка, Двуркчное, Землянки, Милово и Старица Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях – по артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Берестово, Крахмальное и Чернещина Харьковской области; Макеевка, Невское, Новоселовское, Площанка и Стельмаховка Луганской области и Терны и Ямпольевка Донецкой области;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Железное, Клищеевка, Майорск, Опытное, Северное и Соледар Донецкой области;

на Авдеевском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Нетайлово, Новомихайловка, Опытное и Первомайское Донецкой области;

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на Новопавловском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Владимировка, Времовка, Угледар, Никольское, Нескучное, Павловка, Пречистовка и Шевченко Донецкой области;

на Запорожском направлении – из разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Степное и Волшебное Запорожской области.

На Южнобугском направлении обстреляны районы более 30 населенных пунктов, что рядом с линией столкновения. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Новая Каменка и Белогорка Херсонской области.

По уточненной информации подтверждено поражение подразделений противника на временно занятой территории Запорожской области. 6 ноября уничтожены 15 единиц военной техники разного типа, ранены и убиты до полутора сотен оккупантов.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 18 ударов. Под поражение попали 4 взводных опорных пункта, 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 позиции средств противовоздушной обороны противника.

За прошедшие сутки Силы обороны Украины в разных направлениях сбили 5 БпЛА "Ланцет" и 4 - "Орлан". А наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления и 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов", - говорится в сообщении.

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