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Новости Война
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Оккупанты за сутки обстреляли более 35 населенных пунктов Украины, в Беларуси создаются подразделения операторов ударных БПЛА, - Генштаб ВСУ

рф,окупанти,рашисти

Начались двести пятьдесят девятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Об этом говорится в сводке Генштаба, информирует Цензор.НЕТ.

"Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны по отдельным направлениям. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка и Новоселовское Луганской области и Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Веселое, Клещеевка, Майорск, Новомихайловка, Опытное, Павловка, Первомайское, Соледар и Яковлевка на Донетчине.

Враг производит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку.

Читайте: Россияне продолжают прибегать к мародерству и уничтожению гражданской инфраструктуры оккупированной Херсонщины, - Генштаб ВСУ

Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и домам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных и 32 авиационных удара, совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ударам российских оккупантова подверглись районы более 35 населенных пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Продолжается формирование русско-белорусской группировки войск на территории республики Беларусь. По предварительной информации, военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады вооруженных сил республики Беларусь в качестве "братской" помощи закупили для нужд личного состава 15-го мотострелкового полка 2-й мотострелковой дивизии вооруженных сил российской федерации до 100 комплектов индивидуальных аптечек, разгрузочных жилетов и другой экипировки.

В составе пограничных войск республики Беларусь создаются подразделения операторов ударных БПЛА.

Правоохранительные органы республики Беларусь ужесточили меры по поиску, выявлению и задержанию граждан с проукраинской позицией или критикуют власть или так называемую специальную военную операцию Российской Федерации в Украине.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Поповка Сумской области;

на Слобожанском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Амбарное, Бударки, Ольховатка, Гоптовка, Двуркчное, Землянки, Милово и Старица Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях – по артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Берестово, Крахмальное и Чернещина Харьковской области; Макеевка, Невское, Новоселовское, Площанка и Стельмаховка Луганской области и Терны и Ямпольевка Донецкой области;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Железное, Клищеевка, Майорск, Опытное, Северное и Соледар Донецкой области;

на Авдеевском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Нетайлово, Новомихайловка, Опытное и Первомайское Донецкой области;

Также читайте: Российские оккупанты ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, - Генштаб ВСУ

на Новопавловском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Владимировка, Времовка, Угледар, Никольское, Нескучное, Павловка, Пречистовка и Шевченко Донецкой области;

на Запорожском направлении – из разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Степное и Волшебное Запорожской области.

На Южнобугском направлении обстреляны районы более 30 населенных пунктов, что рядом с линией столкновения. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Новая Каменка и Белогорка Херсонской области.

По уточненной информации подтверждено поражение подразделений противника на временно занятой территории Запорожской области. 6 ноября уничтожены 15 единиц военной техники разного типа, ранены и убиты до полутора сотен оккупантов.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 18 ударов. Под поражение попали 4 взводных опорных пункта, 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 позиции средств противовоздушной обороны противника.

За прошедшие сутки Силы обороны Украины в разных направлениях сбили 5 БпЛА "Ланцет" и 4 - "Орлан". А наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления и 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов", - говорится в сообщении.

Смотрите: Рашисты ударили дронами-камикадзе по Днепру: 4 человека получили ранения, возник пожар. ФОТОрепортаж

Генштаб ВС (6350)


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Топ комментарии
+5
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09.11.2022 07:32
+3
Іблоруси - вбивці і окупанти. Яка різниця що там у них прописано на папері?
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09.11.2022 08:29
+2
Якщо у прикордонних військах створюються підрозділи операторів ударних БПЛА, то це не "прикордонні війська" Їх функція - контроль за кордоном та вжиття заходів до запобігання його порушенню У випадку збройного нападу - стримування ворога до підходу та розвертання збройних сил "Ударні" БПЛА - зброя наступальна в першу чергу
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09.11.2022 07:09
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Правила форума Совет форумчан
Якщо у прикордонних військах створюються підрозділи операторів ударних БПЛА, то це не "прикордонні війська" Їх функція - контроль за кордоном та вжиття заходів до запобігання його порушенню У випадку збройного нападу - стримування ворога до підходу та розвертання збройних сил "Ударні" БПЛА - зброя наступальна в першу чергу
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09.11.2022 07:09 Ответить
Іблоруси - вбивці і окупанти. Яка різниця що там у них прописано на папері?
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09.11.2022 08:29 Ответить
З "лозунгами" - на мітинг А я оперую фактами!
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09.11.2022 08:51 Ответить
фактами типу "Іблорусь на нас не нападе, нам офіційно це Лукашенко пообіцяв"?
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09.11.2022 15:24 Ответить
Назви мені хоч один населений пункт України, який був окупований саме підрозділами білоруської армії в період з 24 лютого і по сьогоднішній день! Назви мені, в якому місці України білоруські військовослужбовці вбивали українців (про білорусів у російській формі мову вести не будемо - раз не носять білоруської форми і знаків розпізнання - мова про регулярні війська не ведеться)
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09.11.2022 15:32 Ответить
Якщо не ліньки, з цього місця конкретніше - тобто ти вважаєш, шо бульбани взагалі "ні прічом"??? (безпілотники, підрозділи, непІздрозділи, військовослужбовці, вбивали, не вбивали)
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09.11.2022 15:45 Ответить
Розумієш, у чому справа: я звик до того, що кожне слово несе у собі чітке смислове навантаження: Набираємо у Гуглі "окупант, тлумачення" Отримуємо:

ОКУПА́НТ, а, чол. Той, хто бере (брав) участь в окупації; загарбник. Страшний він [Дніпро] у чорну бурю.. Це добре відчули окупанти, що хотіли загарбати нашу землю і потопити наше щастя (Максим Рильський, III, 1956, 26); Стара жінка пригнала до нас на цей бік Дніпра корови з далекого колгоспу, щоб їх там не захопили окупанти (Юрій Яновський, II, 1954, 77).

http://sum.in.ua/p/5/686/1 Словник української мови: в 11 томах. - Том 5, 1974. - Стор. 686.

От я й задав питання, яку саме територію окупували білоруси
Так - білоруси були на нашій території Пройшли по трасі до Михайло-Коцюбинського А потім повернулися додому Не стріляли, не заходили в населені пункти, не копали окопи Навіть з траси не сходили! То про яку "окупацію" чи "окупантів" може вестись мова?
Білоруси - активні "посібники окупантів" Але не вони самі А це - різні речі
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09.11.2022 16:11 Ответить
Я подумав, що ти просто...В мене навіть нема слів, та ще й з урахуванням останнього абзацу...Тобто - ти розумієш, що то таке - "молчаливое согласие, надання своєї території для бомбардування, озброєння за рахунок своїх ресурсів" і не окупант.А не окупант же, значить нічого страшного, да? Головне терміни?
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09.11.2022 16:20 Ответить
У мене питання: ти маєш бажання "язиком почесать", чи реально притягти білорусів до відповідальності? Якщо перше - то це не зі мною говорить треба Якщо друге - то тоді треба користуваться юридичними термінами, де оцінюються конкретні дії та їх наслідки, а не "мітинговий вереск з броньовика"
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09.11.2022 16:37 Ответить
А у мене питання не про "почесать" (бо маю в сім"ї загиблих на полі бою) і не про юристів, які в таких випадках не потрібні - бо не потрібно доводити, що тебе прийшли вбивати...і не важливо - хто гірший окупант в твоїх поняттях, чи його посібник (помічничок такий собі). Це все.
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09.11.2022 16:45 Ответить
Так - білоруси були на нашій території Пройшли по трасі до Михайло-Коцюбинського А потім повернулися додому Не стріляли, не заходили в населені пункти, не копали окопи Навіть з траси не сходили! - Різні речі... То ворог відкритий, а то закамуфльований під "ні прічьом". Спасибі, що вони брали участь у прориві державного кордону і не стріляли, які ж хароші... Тобто з підтишка...Так?
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09.11.2022 16:39 Ответить
Ясно! Думать тобі - ліньки Твоя справа Легше "навісить "ярлик"
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09.11.2022 16:43 Ответить
Не ярлики, не перекручуй...і не ліньки. аеродроми в Ліді для літачків з ракетками і мовчання зазомбованих бульбанів і твій юридичний прихисточок такий собі...
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09.11.2022 16:47 Ответить
Саме "ярликами" ти і займаєшся А в судах "ярлики" - не докази
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09.11.2022 16:59 Ответить
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09.11.2022 07:32 Ответить
Зелені ворюги і мерзотники !
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09.11.2022 11:48 Ответить
malo navorovav sho na mashinu ne vystachylo?
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09.11.2022 12:58 Ответить
 
 