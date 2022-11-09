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Новости Война
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Рашисты ударили дронами-камикадзе по Днепру: 4 человека получили ранения, возник пожар. ФОТОрепортаж

Ночью захватчики нанесли удар дронами-камикадзе по Днепру. Ранения получили 4 человека.

Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Четверо раненых из-за ударов россиян по Днепру… Этой ночью оккупанты массированно атаковали область дронами-камикадзе. Пять баражирующих боеприпасов наша ПВО уничтожила.

Есть и попадание. В Днепре беспилотники попали в логистическое предприятие. Ранены 4 его работника. Все в больнице. Трое тяжелых.

Вражеский удар нанес сильный пожар. Горело более 3 000 квадратных метров. Пожарные пламя уже укротили. Разрушены склады предприятия", - говорится в сообщении.

По Никопольскому району российские захватчики стреляли "Градами" и тяжелой артиллерией. Пострадали две громады – Мировская и Марганецкая. Люди уцелели.

Также в Марганецкой громаде повреждены частные дома и частное предприятие.

Смотрите также: Россияне из "Градов" и тяжелой артиллерии обстреляли две громады на Днепропетровщине, в Никополе повреждены жилые дома, предприятия, больница, учебные заведения. ФОТОрепортаж

Рашисты ударили дронами-камикадзе по Днепру: 4 человека получили ранения, возник пожар 01
Рашисты ударили дронами-камикадзе по Днепру: 4 человека получили ранения, возник пожар 02
Рашисты ударили дронами-камикадзе по Днепру: 4 человека получили ранения, возник пожар 03
Рашисты ударили дронами-камикадзе по Днепру: 4 человека получили ранения, возник пожар 04

Днепр (4429) обстрел (27411) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (4008)


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Топ комментарии
+17
это не их разведка работает, это работают наши коллаборанты.
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09.11.2022 08:00
+8
Треба ще кілька тисяч тонн зерна ірану відправить.
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09.11.2022 07:47
+5
так як в статті про то шо треба буде купувати єлектрику в Угорщино-Орбанщини - ДТЕК продавав електрику в ЄС, бо "так було вігідно офісу президента", а вугілля теж продавали бо там шото такоє. тобто ці тварі тупо "вигідно-не-вигідно" роблять, вони Ірану ще й продадуть компоненти для ракетного палива, не бійся.
А потім заросло-хрипате скавулить - Байден, чо я втрачаю бобло ми не в НАТО
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09.11.2022 08:04
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Правила форума Совет форумчан
Треба ще кілька тисяч тонн зерна ірану відправить.
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09.11.2022 07:47 Ответить
так як в статті про то шо треба буде купувати єлектрику в Угорщино-Орбанщини - ДТЕК продавав електрику в ЄС, бо "так було вігідно офісу президента", а вугілля теж продавали бо там шото такоє. тобто ці тварі тупо "вигідно-не-вигідно" роблять, вони Ірану ще й продадуть компоненти для ракетного палива, не бійся.
А потім заросло-хрипате скавулить - Байден, чо я втрачаю бобло ми не в НАТО
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09.11.2022 08:04 Ответить
Да, только за то, что они клянутся что не поставляют в оркостан мопеды и ракеты.
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09.11.2022 12:42 Ответить
К сожалению, их разведка тоже работает.
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09.11.2022 07:52 Ответить
Если так, то зачем складировать что то в городе?
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09.11.2022 07:57 Ответить
это не их разведка работает, это работают наши коллаборанты.
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09.11.2022 08:00 Ответить
ну да, даже говнюк 12 или сколько там лет, была новость, зарабатывал тем что "сливал" где видел технику. правда там очень подозрителен отец, но говнюка не посадят, а отец весело заплатил штраф наверное и от облегчения расслабил....
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09.11.2022 08:07 Ответить
Так, працюють коллаборанти, яких в Дніпрі 'продажна тисяча'- в Дніпрі з 2016 свідомо культивувався і взрощувався 'руZzkий мир', корупція, решалово та повна зневага до Конституції, Законій, Права та української Державності. Доречі, за повідомленнями, одне з перших влучень у Дніпрі було в результаті витоку з відеокамер із мерії (поправте мене)?! 🤬🤬
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09.11.2022 08:29 Ответить
То є так,але і в Мукачево руцького достатьньо,під виглядом русинів.
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09.11.2022 09:31 Ответить
"в Дніпрі з 2016 свідомо культивувався і взрощувався 'руZzkий мир'" - в городі бузина...
Ви з Дніпра?
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09.11.2022 10:15 Ответить
Я это имел в виду: разведчики вербуют местных, а те, лучше зная местность, сливают данные.
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09.11.2022 10:14 Ответить
та никого даже вербовать не надо - они сами ищут контакты через кацапские телеги. Или вы думаете, что разведчики в темных очках ходят по Днепру и спрашивают "кто тут ждёт руzzкий мир"?
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09.11.2022 11:02 Ответить
Ну не все же местные там такие, Это же Днепр. не Донбасс. Да и не весь Донбасс ватный.
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09.11.2022 12:27 Ответить
Ищите наводчика , и прикопайте его , не треба розголосу.
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09.11.2022 08:53 Ответить
Це навідник.
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09.11.2022 09:14 Ответить
ірансько-рашистськи тварюки, щоб ви здохли всі разом..., пів ночі не спала...
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09.11.2022 09:17 Ответить
понимаете что за предприятие???
стоят ночью под загрузку - чтобы с утра развезти по точкам ПРОДУКТЫ для нас и наших детей....
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09.11.2022 09:30 Ответить
*****, я так и понял по обгорелым стеллажам....
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09.11.2022 09:59 Ответить
 
 