Рашисты ударили дронами-камикадзе по Днепру: 4 человека получили ранения, возник пожар. ФОТОрепортаж

Ночью захватчики нанесли удар дронами-камикадзе по Днепру. Ранения получили 4 человека.

Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Четверо раненых из-за ударов россиян по Днепру… Этой ночью оккупанты массированно атаковали область дронами-камикадзе. Пять баражирующих боеприпасов наша ПВО уничтожила.

Есть и попадание. В Днепре беспилотники попали в логистическое предприятие. Ранены 4 его работника. Все в больнице. Трое тяжелых.

Вражеский удар нанес сильный пожар. Горело более 3 000 квадратных метров. Пожарные пламя уже укротили. Разрушены склады предприятия", - говорится в сообщении.

По Никопольскому району российские захватчики стреляли "Градами" и тяжелой артиллерией. Пострадали две громады – Мировская и Марганецкая. Люди уцелели.

Также в Марганецкой громаде повреждены частные дома и частное предприятие.

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