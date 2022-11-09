Рашисты ударили дронами-камикадзе по Днепру: 4 человека получили ранения, возник пожар. ФОТОрепортаж
Ночью захватчики нанесли удар дронами-камикадзе по Днепру. Ранения получили 4 человека.
Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Четверо раненых из-за ударов россиян по Днепру… Этой ночью оккупанты массированно атаковали область дронами-камикадзе. Пять баражирующих боеприпасов наша ПВО уничтожила.
Есть и попадание. В Днепре беспилотники попали в логистическое предприятие. Ранены 4 его работника. Все в больнице. Трое тяжелых.
Вражеский удар нанес сильный пожар. Горело более 3 000 квадратных метров. Пожарные пламя уже укротили. Разрушены склады предприятия", - говорится в сообщении.
По Никопольскому району российские захватчики стреляли "Градами" и тяжелой артиллерией. Пострадали две громады – Мировская и Марганецкая. Люди уцелели.
Также в Марганецкой громаде повреждены частные дома и частное предприятие.
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А потім заросло-хрипате скавулить - Байден, чо
я втрачаю бобломи не в НАТО
Ви з Дніпра?
стоят ночью под загрузку - чтобы с утра развезти по точкам ПРОДУКТЫ для нас и наших детей....