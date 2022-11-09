Телефон российского офицера Юрьянова с доказательствами подготовки к вторжению в Украину нашли в Беларуси, - СМИ

В Беларуси нашли телефон заместителя командира роты по воспитательной работе 37-й отдельной мотострелковой бригады Павла Юрьянова. Эта бригада дислоцировалась в Кяхте в российском регионе Бурятия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Из переписки майора становится ясно, что подготовка к нападению на Украину проходила еще в 2021 году. Тогда Юрьянов написал жене, что больше у него не будет выходных.

Также, согласно сообщениям, становится известно, что материально-техническое обеспечение военных было организовано очень плохо. Перед отъездом в Беларусь он попросил жену купить ему теплую куртку и китайскую радиостанцию.

Вероятным местом промежуточной дислокации роты Юрьянова был Речицкий район. Он сказал жене о том, что 4 февраля будет не просто тренировка, и с того дня писал, что может больше никогда не вернуться домой.

"Осознание происходящего было серьезным стрессом, заставляющим принимать успокаивающие препараты. О том, что мужчина может оказаться на войне, видимо, знала его жена", - отмечает издание.

"В переписке замполита есть доказательства предоставления территории Беларуси для агрессии против Украины. 6 февраля в телеграмм-чате "На баррикады" были опубликованы шифры переговорной таблицы, в которых содержались названия населенных пунктов Гомельской области: полигон Борщевка, полигон Барановичи, Речица, Безуево (вероятно, Бязуев, село под Речицей, где в январе-феврале 2022 года размещался военный лагерь)", - отмечает издание.

Таким образом, чтобы добраться от воинской части, расположенной в бурятской Кяхте, до белорусско-украинской границы в Наровлянском районе, Юрьянов преодолел более шести тысяч километров.

Соцсети Юрьянова на сегодняшний день не активны: последний зафиксированный визит в сеть Вконтакте состоялся 17 февраля 2022 года, за неделю до начала войны. Останні записи, зроблені власником телефону, датовані 17 березня. В сети некрологов о гибели Юрьянова его родственники и сослуживцы не публиковали, в бурятских СМИ такие публикации также не найдены.

В одной из социальных сетей "Флагшток" спросил судьбу Юрьянова у его знакомого. Он сообщил, что Юрьянов погиб в Украине в марте 2022 года. У него остались две несовершеннолетние дочери.

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