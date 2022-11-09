Телефон российского офицера Юрьянова с доказательствами подготовки к вторжению в Украину нашли в Беларуси, - СМИ
В Беларуси нашли телефон заместителя командира роты по воспитательной работе 37-й отдельной мотострелковой бригады Павла Юрьянова. Эта бригада дислоцировалась в Кяхте в российском регионе Бурятия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Из переписки майора становится ясно, что подготовка к нападению на Украину проходила еще в 2021 году. Тогда Юрьянов написал жене, что больше у него не будет выходных.
Также, согласно сообщениям, становится известно, что материально-техническое обеспечение военных было организовано очень плохо. Перед отъездом в Беларусь он попросил жену купить ему теплую куртку и китайскую радиостанцию.
Вероятным местом промежуточной дислокации роты Юрьянова был Речицкий район. Он сказал жене о том, что 4 февраля будет не просто тренировка, и с того дня писал, что может больше никогда не вернуться домой.
"Осознание происходящего было серьезным стрессом, заставляющим принимать успокаивающие препараты. О том, что мужчина может оказаться на войне, видимо, знала его жена", - отмечает издание.
"В переписке замполита есть доказательства предоставления территории Беларуси для агрессии против Украины. 6 февраля в телеграмм-чате "На баррикады" были опубликованы шифры переговорной таблицы, в которых содержались названия населенных пунктов Гомельской области: полигон Борщевка, полигон Барановичи, Речица, Безуево (вероятно, Бязуев, село под Речицей, где в январе-феврале 2022 года размещался военный лагерь)", - отмечает издание.
Таким образом, чтобы добраться от воинской части, расположенной в бурятской Кяхте, до белорусско-украинской границы в Наровлянском районе, Юрьянов преодолел более шести тысяч километров.
Соцсети Юрьянова на сегодняшний день не активны: последний зафиксированный визит в сеть Вконтакте состоялся 17 февраля 2022 года, за неделю до начала войны. Останні записи, зроблені власником телефону, датовані 17 березня. В сети некрологов о гибели Юрьянова его родственники и сослуживцы не публиковали, в бурятских СМИ такие публикации также не найдены.
В одной из социальных сетей "Флагшток" спросил судьбу Юрьянова у его знакомого. Он сообщил, что Юрьянов погиб в Украине в марте 2022 года. У него остались две несовершеннолетние дочери.
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Монголи ж з бурятами на Куршській косі баранів пасуть!
"А. Скальковський надає перелік куренів та походження їхніх назв:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%89%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%8C#cite_note-%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-7 [7]
Полтавський, Канівський, Уманський, Іркліївський, Калніболоцький, Корсунський, Переяславський, Менський, Батуринський, Кирилівський й обидва Стеблівські були вперше сформовані вихідцями із відповідних регіонів;
Тимашівський, Щербинівський, Сергіївський, Титарівський - отримали назви від прізвищ перших курінних отаманів;
Джерелівський, Мишастівський - за місцем дислокації.
Слідуючи за А. Скальковським і його послідовниками розглянемо версії походження назви Кущівського куреня. Перше, що спадає на думку - від прізвища курінного https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD отамана Куща. Якщо це так, то переконливо обґрунтувати вказане припущення досить складно. З Кущівським куренем пов'язано декілька гучних імен не тільки запорозької керівної еліти, але й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Російської імперії , однак прізвище Кущ в історичних джерелах навіть побіжно не зустрічається жодного разу. Перелік курінних отаманів не зберігся, можливо, він, як і отаман Кущ, ніколи й не існував. Таким чином пошук у цьому напрямку, скоріш за все безвихідь.
Географічний пункт з назвою Кущівка на теренах Вольностей з прадавніх часів існував і донині існує тільки в одному місці. Як відомо таку назву офіційно мала й дотепер збереглась у побутовому обігу старожилів Новомосковська ближня південно-західна околиця древньої Самарі. Назва Кущівка, як ми вже зазначали, походить від красномовної ознаки місцевості - кущів, які її вкривали".
Тобто - знову "під "Кущем" насрано!"
А хто я та звідкіля - це моя власна справа Зокрема, маю честь не хвалиться придуманими предками - у мене справжніх вдосталь!
Повезло його вато-самиці...