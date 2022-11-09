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Новости Война
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Телефон российского офицера Юрьянова с доказательствами подготовки к вторжению в Украину нашли в Беларуси, - СМИ

білорусь,юрянов

В Беларуси нашли телефон заместителя командира роты по воспитательной работе 37-й отдельной мотострелковой бригады Павла Юрьянова. Эта бригада дислоцировалась в Кяхте в российском регионе Бурятия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Из переписки майора становится ясно, что подготовка к нападению на Украину проходила еще в 2021 году. Тогда Юрьянов написал жене, что больше у него не будет выходных.

Телефон российского офицера Юрьянова с доказательствами подготовки к вторжению в Украину нашли в Беларуси, - СМИ 01

Также, согласно сообщениям, становится известно, что материально-техническое обеспечение военных было организовано очень плохо. Перед отъездом в Беларусь он попросил жену купить ему теплую куртку и китайскую радиостанцию.

Телефон российского офицера Юрьянова с доказательствами подготовки к вторжению в Украину нашли в Беларуси, - СМИ 02

Вероятным местом промежуточной дислокации роты Юрьянова был Речицкий район. Он сказал жене о том, что 4 февраля будет не просто тренировка, и с того дня писал, что может больше никогда не вернуться домой.

"Осознание происходящего было серьезным стрессом, заставляющим принимать успокаивающие препараты. О том, что мужчина может оказаться на войне, видимо, знала его жена", - отмечает издание.

Телефон российского офицера Юрьянова с доказательствами подготовки к вторжению в Украину нашли в Беларуси, - СМИ 03

Телефон российского офицера Юрьянова с доказательствами подготовки к вторжению в Украину нашли в Беларуси, - СМИ 04

"В переписке замполита есть доказательства предоставления территории Беларуси для агрессии против Украины. 6 февраля в телеграмм-чате "На баррикады" были опубликованы шифры переговорной таблицы, в которых содержались названия населенных пунктов Гомельской области: полигон Борщевка, полигон Барановичи, Речица, Безуево (вероятно, Бязуев, село под Речицей, где в январе-феврале 2022 года размещался военный лагерь)", - отмечает издание.

Телефон российского офицера Юрьянова с доказательствами подготовки к вторжению в Украину нашли в Беларуси, - СМИ 05

Таким образом, чтобы добраться от воинской части, расположенной в бурятской Кяхте, до белорусско-украинской границы в Наровлянском районе, Юрьянов преодолел более шести тысяч километров.

Телефон российского офицера Юрьянова с доказательствами подготовки к вторжению в Украину нашли в Беларуси, - СМИ 06

Соцсети Юрьянова на сегодняшний день не активны: последний зафиксированный визит в сеть Вконтакте состоялся 17 февраля 2022 года, за неделю до начала войны. Останні записи, зроблені власником телефону, датовані 17 березня. В сети некрологов о гибели Юрьянова его родственники и сослуживцы не публиковали, в бурятских СМИ такие публикации также не найдены.

В одной из социальных сетей "Флагшток" спросил судьбу Юрьянова у его знакомого. Он сообщил, что Юрьянов погиб в Украине в марте 2022 года. У него остались две несовершеннолетние дочери.

Читайте: Россия свозит солдат и технику в район белорусских Барановичей, - СМИ

Беларусь (7904)


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Топ комментарии
+45
«Підготовка відбувалася іще у 2021 році…». Тобто у час, коли зелений піdор з квартальними, висловлюючись їхньою рідною мовою, «вовсю ураганіл»: фантастично заробляв на великому крадівництві, митниці, нафтогазі. Нищили збройні сили… словом, робили усе, аби ми підійшли до війни максимально неготовими..
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09.11.2022 08:19
+42
Я просто нагадаю, що в жовтні 2021-го року, буданов-гогішвіллі був у Вашингтоні, де йому американська розвідка надала 100% докази майбутнього вторгнення рашистів. Так само у січні 2022-го голова британскої розвідки особисто приїжджав у Київ аби особисто попередити преZEдента про незворотність війни. А тепер уявіть собі, якби Україною керував президент, а не прокацапський довпойоп - скільки десятків тисяч людей можна було б врятувати від смерті! Скільки сот тисяч доль можна було зберегти! Тому коли нам ліплять героя боневтіка і його коМанди - це значить нас обманюють з метою замісти сліди злочину діючої влади, яка прямо або опосередковано є співучасником злочинів проти українських громадян. Без засудження тих хто "********", не може бути повноцінного розкриття злочинів цієї війни.
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09.11.2022 08:25
+27
Та нормальні люди це і так розуміють. Але що робити з дебільною більшістью, яка обрала вазєліна і готова його й після війни переобрати???
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09.11.2022 08:37
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Щастя,здоровля.
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09.11.2022 08:09 Ответить
Гойда!!!
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09.11.2022 08:54 Ответить
Горіть у пеклі кацапи всі !
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09.11.2022 08:12 Ответить
врни файно то роблять. вже черви з"їли цього
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09.11.2022 09:01 Ответить
«Підготовка відбувалася іще у 2021 році…». Тобто у час, коли зелений піdор з квартальними, висловлюючись їхньою рідною мовою, «вовсю ураганіл»: фантастично заробляв на великому крадівництві, митниці, нафтогазі. Нищили збройні сили… словом, робили усе, аби ми підійшли до війни максимально неготовими..
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09.11.2022 08:19 Ответить
Сгинул Ефим, ну и х... с ним
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09.11.2022 08:25 Ответить
Я просто нагадаю, що в жовтні 2021-го року, буданов-гогішвіллі був у Вашингтоні, де йому американська розвідка надала 100% докази майбутнього вторгнення рашистів. Так само у січні 2022-го голова британскої розвідки особисто приїжджав у Київ аби особисто попередити преZEдента про незворотність війни. А тепер уявіть собі, якби Україною керував президент, а не прокацапський довпойоп - скільки десятків тисяч людей можна було б врятувати від смерті! Скільки сот тисяч доль можна було зберегти! Тому коли нам ліплять героя боневтіка і його коМанди - це значить нас обманюють з метою замісти сліди злочину діючої влади, яка прямо або опосередковано є співучасником злочинів проти українських громадян. Без засудження тих хто "********", не може бути повноцінного розкриття злочинів цієї війни.
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09.11.2022 08:25 Ответить
Та нормальні люди це і так розуміють. Але що робити з дебільною більшістью, яка обрала вазєліна і готова його й після війни переобрати???
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09.11.2022 08:37 Ответить
Кяхта - это не прибалтийское слово?
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09.11.2022 08:28 Ответить
"Кущовське"! Ти, якщо не "серонеш" - тобі "в голови низько"!
Монголи ж з бурятами на Куршській косі баранів пасуть!
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09.11.2022 08:37 Ответить
Кущьовський курiнь на Сечи, отаман Кущ мiй пращур. Вибачте, ви, хто i звiдкиля?
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09.11.2022 08:56 Ответить
Розумієш у чому справа - на відміну від тебе я непогано вмію користуваться Гуглом

"А. Скальковський надає перелік куренів та походження їхніх назв:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%89%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%8C#cite_note-%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-7 [7]

Полтавський, Канівський, Уманський, Іркліївський, Калніболоцький, Корсунський, Переяславський, Менський, Батуринський, Кирилівський й обидва Стеблівські були вперше сформовані вихідцями із відповідних регіонів;
Тимашівський, Щербинівський, Сергіївський, Титарівський - отримали назви від прізвищ перших курінних отаманів;
Джерелівський, Мишастівський - за місцем дислокації.
Слідуючи за А. Скальковським і його послідовниками розглянемо версії походження назви Кущівського куреня. Перше, що спадає на думку - від прізвища курінного https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD отамана Куща. Якщо це так, то переконливо обґрунтувати вказане припущення досить складно. З Кущівським куренем пов'язано декілька гучних імен не тільки запорозької керівної еліти, але й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Російської імперії , однак прізвище Кущ в історичних джерелах навіть побіжно не зустрічається жодного разу. Перелік курінних отаманів не зберігся, можливо, він, як і отаман Кущ, ніколи й не існував. Таким чином пошук у цьому напрямку, скоріш за все безвихідь.

Географічний пункт з назвою Кущівка на теренах Вольностей з прадавніх часів існував і донині існує тільки в одному місці. Як відомо таку назву офіційно мала й дотепер збереглась у побутовому обігу старожилів Новомосковська ближня південно-західна околиця древньої Самарі. Назва Кущівка, як ми вже зазначали, походить від красномовної ознаки місцевості - кущів, які її вкривали".
Тобто - знову "під "Кущем" насрано!"
А хто я та звідкіля - це моя власна справа Зокрема, маю честь не хвалиться придуманими предками - у мене справжніх вдосталь!
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09.11.2022 13:55 Ответить
Кя́хта (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 бур. Хяагта, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 монг. Хиагт) - місто в https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії , адміністративний центр https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8F%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Кяхтинського району https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%96%D1%8F Бурятії .
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09.11.2022 09:06 Ответить
Дивно тільки одне: заступник командира роти з виховної роботи - майор? Там "верхня планка" - "старший лейтенант"! Майор - зам командира батальйону
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09.11.2022 08:31 Ответить
Це якщо посада є, бо не у всякій роті зампольот є по штату, звісно стар.лей - потолок, а тут майор - оце рівень....
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09.11.2022 08:49 Ответить
Ти знаєш - мені на думку приходить лише один варіант - розвертання на базі цієї роти батальйону Таке робилося незадовго до початку бойових дій у багатьох арміях - коли треба приховано, але різко, збільшить армію Брався кадровий полк Йому перекидали техніку і мобілізованих З особового складу полку підбирався командний склад, а мобілізовані переважно ставали рядовими А полк ставав дивізією
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09.11.2022 09:01 Ответить
Можливо, і скоріш за все...підрозділи та частини "кадра" (кадровані посади)....
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09.11.2022 09:04 Ответить
Можливо, можливо - зараз не знаю, але були підрозділи кадра, тобто кадровані - для майбутнього розгортання...
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09.11.2022 09:07 Ответить
"Дві неповнолітні доньки" - це ще і комплект зимової гуми до "лади" дадуть!
Повезло його вато-самиці...
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09.11.2022 08:35 Ответить
на десятом месяце войны знайшли беззаперечні докази вторгнення. Буданов ты?
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09.11.2022 08:42 Ответить
Аж просльозився від "трагічної" історії москало-ублюдка. Шкода, що залишились жити його свиноматка і личинки. Які народять ще орко-бурятів, потенційних вбивць, мародерів, ґвалтівників
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09.11.2022 08:43 Ответить
Мабуть, рашист пережер "успокоітєльного", та й "пєрєуспакоїлся". Земля йому бетоном.
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09.11.2022 08:45 Ответить
Сльози мешают мнє пить каву за здоров'я дохлого бурята
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09.11.2022 09:03 Ответить
Кяхта, це така дупа, що всюди в світі краще ніж там. Тому ці дикуни, коли приперлися під Київ, не могли зрозуміти що так можна жити. Це була одна з причин їхньої жорстокости.
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09.11.2022 09:08 Ответить
нечего было переться в чужую страну, был бы жив..., может быть...., а так сдох, как собака, урод,.... и таких "обреченных", но готовых сдохнуть за своего фюрера и за новый унитаз на рашке сотни тысяч больных на голову ублюдков, у которых только с виду человеческий облик и человеческие отношения..., а по сути они готовы убивать, идти по трупам своих товарищей, мародерить, пытать и снова убивать...
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09.11.2022 09:24 Ответить
Ой-ой-ой, яке прикре самогубство....!
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09.11.2022 10:04 Ответить
А Вовка говорил на шашлыки пойдем.
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09.11.2022 11:04 Ответить
 
 