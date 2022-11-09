РФ в Херсоне может готовиться к боям, но также это может быть прикрытием, - Пентагон
Российские оккупанты могут строить линию обороны в Херсонской области для двух целей долгие бои или прикрытие для ухода из региона.
Об этом заявил представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
По его словам, возможно, россияне хотят защищать правый берег Херсонской области в долгосрочной перспективе, однако это может быть частью прикрытия, когда они захотят уйти из Херсона.
Он отметил, что, несмотря на усилия РФ по строительству обороны, Вооруженные Силы Украины оказывают давление на оккупантов.
"Мы сосредоточены на том, чтобы у них было то, что им нужно на поле боя прямо сейчас, чтобы добиться успеха", - сказал генерал.
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Звісно вони готуються до боїв. Просто так з Херсона вони не підуть. Хіба що зеля пообіцяє їм віддати Крим і приазовья
«Глава оккупационной администрации города Снигиревка в Николаевской области Барбашов рассказал РИА Новости, что в населенном пункте идет бои.
Судя по сообщению этого агентства, сам Барбашов в Снигиревке не находится. "Днём выходили на связь, сказали, что танки ездят, судя по информации, там очень плотное боестолкновение, неслабое, причём в городской черте… Жители видели на улицах технику в центре города", - цитирует Барбашова РИА Новости. Барбашов не уточнил, какую именно технику видели местные жители - украинскую или российскую.
Украинские власти о событиях в Снигиревке пока не сообщают, однако этот населенный пункт является важным рубедом обороны российских военных, которые пытаются остановить наступление ВСУ.»