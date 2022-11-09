РФ в Херсоне может готовиться к боям, но также это может быть прикрытием, - Пентагон

Российские оккупанты могут строить линию обороны в Херсонской области для двух целей долгие бои или прикрытие для ухода из региона.

Об этом заявил представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

По его словам, возможно, россияне хотят защищать правый берег Херсонской области в долгосрочной перспективе, однако это может быть частью прикрытия, когда они захотят уйти из Херсона.

Он отметил, что, несмотря на усилия РФ по строительству обороны, Вооруженные Силы Украины оказывают давление на оккупантов.

"Мы сосредоточены на том, чтобы у них было то, что им нужно на поле боя прямо сейчас, чтобы добиться успеха", - сказал генерал.

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