Выборы в США: республиканцы берут большинство в Палате представителей, в Сенате – ничья
Республиканская партия по пути к установлению контроля над Палатой представителей Конгресса по результатам промежуточных выборов в США.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.
По прогнозам Edison Research, республиканцы забрали четыре места демократов в Палате представителей, что на одно меньше, чем им нужно, чтобы получить большинство и иметь возможность блокировать повестку администрации Байдена.
Но это число может измениться, поскольку 100 из 435 мест в Палате переизбиравшихся представителей еще не были объявлены, в том числе некоторые с уязвимыми республиканцами, занимающими должности.
Решающие гонки в Сенат в Пенсильвании, Неваде, Джорджии и Аризоне имеют очень близкие результаты. Гонка в Джорджии может завершиться вторым туром 6 декабря, и, возможно, на кону будет стоять судьба Сената. Сейчас демократы контролируют Сенат 50 на 50, а у вице-президента Камала Харрис есть решающий голос.
Предварительные результаты свидетельствуют о том, что демократы будут избегать "разгромных" выборов, которых некоторые в партии опасались, учитывая падение рейтинга Байдена и разочарование избирателей из-за инфляции.
Даже минимальное республиканское большинство в Палате представителей сможет заблокировать приоритеты Байдена, одновременно начав политически вредные расследования против его администрации и семьи.
Окончательный результат выборов в Конгресс вряд ли будет известен в ближайшее время. Более 46 миллионов американцев проголосовали в преддверии выборов по почте или лично, и избирательные чиновники штатов предупреждают, что подсчет этих бюллетеней займет время.
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У 2016 році покійний сенатор Джон Маккейн називав Пола "агентом Кремля" через його опозицію вступу Чорногорії до НАТО. Пізніше він виступав проти нових санкцій щодо Росії.
Пол був критиком розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо російського впливу на президентські вибори 2016 року в США.
Влітку 2018 року він їздив до Москви, звідки він привіз конфіденційний лист до Трампа. Ходили навіть чутки, що він начебто намагався стати посередником між Вашингтоном і Москвою в процесі врегулювання "українського питання".
В сенаті демократи беруть більшість в один голос.
В палаті представників - демократи утримиють перевагу в один або два голоси.
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Чимало з (правдоподібних) результатів, передбачених вищими посадовими особами Республіканської партії, не справдилися.
Масового зсуву голосів латиноамериканців у бік Республіканської партії не відбулося. Не було сплеску прихованих виборців Трампа. Масового захоплення території демократів не було.
Не було розширення республіканської карти Сенату на Нью-Гемпшир, Колорадо і Вашингтон, де демократи, що діють, мчали до переобрання. Губернатор Нью-Йорка легко переміг.
Проблеми у демократів будуть, але вони посильні.