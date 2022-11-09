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Выборы в США: республиканцы берут большинство в Палате представителей, в Сенате – ничья

сша,сенат,конгрес

Республиканская партия по пути к установлению контроля над Палатой представителей Конгресса по результатам промежуточных выборов в США.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.

По прогнозам Edison Research, республиканцы забрали четыре места демократов в Палате представителей, что на одно меньше, чем им нужно, чтобы получить большинство и иметь возможность блокировать повестку администрации Байдена.

Но это число может измениться, поскольку 100 из 435 мест в Палате переизбиравшихся представителей еще не были объявлены, в том числе некоторые с уязвимыми республиканцами, занимающими должности.

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Выборы в США: республиканцы берут большинство в Палате представителей, в Сенате – ничья 01

Решающие гонки в Сенат в Пенсильвании, Неваде, Джорджии и Аризоне имеют очень близкие результаты. Гонка в Джорджии может завершиться вторым туром 6 декабря, и, возможно, на кону будет стоять судьба Сената. Сейчас демократы контролируют Сенат 50 на 50, а у вице-президента Камала Харрис есть решающий голос.

Предварительные результаты свидетельствуют о том, что демократы будут избегать "разгромных" выборов, которых некоторые в партии опасались, учитывая падение рейтинга Байдена и разочарование избирателей из-за инфляции.

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Даже минимальное республиканское большинство в Палате представителей сможет заблокировать приоритеты Байдена, одновременно начав политически вредные расследования против его администрации и семьи.

Окончательный результат выборов в Конгресс вряд ли будет известен в ближайшее время. Более 46 миллионов американцев проголосовали в преддверии выборов по почте или лично, и избирательные чиновники штатов предупреждают, что подсчет этих бюллетеней займет время.

выборы (24744) Конгресс США (1238) США (26901) Сенат США (501)


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Топ комментарии
+9
****, ну что в голове таких провокаторов как ты? Причем тут Зеленский, если на кону будущее страны. И твое тоже, если ты флаг не через впн нарисовал. И при условии уменьшения помощи благодаря республиканцам, пострадает армия и простой люд. И кстати военное положение действует по причине "что бы выборов небыло" или может есть другие причины, к примеру нападение полоумных и кровожадных свинорылых орков под руководством его святейшества пуйла?
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09.11.2022 09:57
+4
Республіканці завжди були найбільшими прихильниками боротьби проти РоССії та СРСР, лише особисто Трамп виляє хвостом якось незрозуміло, ба навіть саме республіканці ініціювали більшість пропозицій по допомозі Україні зброєю та фінансами, і єдине чого вимагають від Байдена, щоб при наданні цифр вартості допомоги була конкретика що, у якому обсязі та за якою вартістю, щоб можливим був контроль за використанням коштів і графіком постачань. Тому усі, хто натякає, або верешить про те, що нібито республіканці зменшать обсяг допомоги Україні в боротьбі проти РоССії або дурні, або кремляді!
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09.11.2022 09:25
+3
Під час початку 2-ї світової війни тодішній "папа" також спілкувався з німецькими нацистами та вірив у те, що німці не здатні на звірства, але практика показала на скільки він був неправий. Цього "папаню" теж чекають ВЕЛИКІ "відкриття" стосовно роССіян після рішень судів та трибуналів і оприлюднення ПІДТВЕРДЖЕНИХ незалежними експертів даних про злочини заподіяні роССійськими нацистами в Україні, а тоді вже "прозріють" , і стосовно часів РоССійської імперії, і стосовно СРСР, і стосовно Ічкерії, і стосовно Грузії, і стосовно Сиріїї і т.д., бо дійде, що ТАКИМИ роССіяни стали не зараз, не у 2022 році, а були такими ЗАВЖДИ, починаючи з формування князівства, а потім царства Московського і по наш час!!!
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09.11.2022 09:18
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Нічого страшного - у Байдена є право вето.
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09.11.2022 08:56 Ответить
Так це нові страшилки різноманітних форм смі. Унизу є,що він сказав про 2 важкі роки і право вето. Почекаємо на результати
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09.11.2022 09:06 Ответить
Ми ж беремо з них приклад -- Трамп уже кинув клич до бунтів .
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09.11.2022 09:21 Ответить
Республіканці завжди були найбільшими прихильниками боротьби проти РоССії та СРСР, лише особисто Трамп виляє хвостом якось незрозуміло, ба навіть саме республіканці ініціювали більшість пропозицій по допомозі Україні зброєю та фінансами, і єдине чого вимагають від Байдена, щоб при наданні цифр вартості допомоги була конкретика що, у якому обсязі та за якою вартістю, щоб можливим був контроль за використанням коштів і графіком постачань. Тому усі, хто натякає, або верешить про те, що нібито республіканці зменшать обсяг допомоги Україні в боротьбі проти РоССії або дурні, або кремляді!
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09.11.2022 09:25 Ответить
всередині республіканців на жаль є група трампістів наприклад сенатор від кентуккі ренд пол

У 2016 році покійний сенатор Джон Маккейн називав Пола "агентом Кремля" через його опозицію вступу Чорногорії до НАТО. Пізніше він виступав проти нових санкцій щодо Росії.

Пол був критиком розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо російського впливу на президентські вибори 2016 року в США.

Влітку 2018 року він їздив до Москви, звідки він привіз конфіденційний лист до Трампа. Ходили навіть чутки, що він начебто намагався стати посередником між Вашингтоном і Москвою в процесі врегулювання "українського питання".
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09.11.2022 09:41 Ответить
Правда? Откуда Ваша информация? Вы владеете английским, чтобы слушать выступления Трампа в оригинале? Он прямо говорит, что помощь Украине нужно сократить до минимума, Украина должна сесть за стол переговоров с рашей и отдать ей всё, что раша взяла силой, а именно Крым и Донбас. Кроме того путина он называет "мой друг володя" и имеет склонность к прославлению деспотов, потому что сам хочет иметь неограниченную власть. В республиканской партии есть целое крыло МАГА, которое из Трампа делает культ личности. Да что говорить! Я сама сторонница республиканцев, но вынужденно голосую за демократов второй год только потому, что любой культ личности заканчивается Гулагом и массовыми расстрелами. раша, как раковая опухоль на теле мира. Если Байден в состоянии её уничтожить - придётся терпеть демократов. Но я, сторонница респов, никогда не проголосую ни за Трампа, ни за одного из его сторонников. Посмотрите Fox News и вы услышите всё это и ещё больше всякой мерзости от Трампа и его сторонников. А прикрываются тем, что болеют за нацию.
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09.11.2022 16:51 Ответить
Мда, якось не дуже
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09.11.2022 08:56 Ответить
Marjorie Taylor Greene перемагає в своєму окрузі. Не зрозуміло, як Республіканська партія докотилася до таких "кандидатів"
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09.11.2022 08:58 Ответить
Як? Просто - всього лише треба було трішечки вкинути серед ночі у Детройті та Атланті два роки тому. З добримі намірами, ви ж не подумайте!
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09.11.2022 09:01 Ответить
Мопедами бы мозги вправить америкошам ***** как достали эти жырные тупые коты крысы и свиноты тупая 23% окончив школу не могут связать двух слов дебильность уже стала нормой в обыденной жизни кью ниже 40 процентов норма у 67% 12-18 процентов жителей США по разным методикам не могут толком читать и писать.. погано владеют американским -английским языком.. и это самая демократическая система выборой о да так наш прикол в 2019 году вершина народного волеизъявления я не о системе как таковой а о выборцам которые выбирают по приколу..дуализм партийности во власти дерьмократы и хренотрамписты таки дроведут США до развала...
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09.11.2022 09:23 Ответить
Прогнози щодо республіканців досить протилежні. Немає ясності((
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09.11.2022 08:58 Ответить
Meh.
В сенаті демократи беруть більшість в один голос.
В палаті представників - демократи утримиють перевагу в один або два голоси.
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09.11.2022 08:58 Ответить
Обидва гнойні пі-ри.
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09.11.2022 09:18 Ответить
Під час початку 2-ї світової війни тодішній "папа" також спілкувався з німецькими нацистами та вірив у те, що німці не здатні на звірства, але практика показала на скільки він був неправий. Цього "папаню" теж чекають ВЕЛИКІ "відкриття" стосовно роССіян після рішень судів та трибуналів і оприлюднення ПІДТВЕРДЖЕНИХ незалежними експертів даних про злочини заподіяні роССійськими нацистами в Україні, а тоді вже "прозріють" , і стосовно часів РоССійської імперії, і стосовно СРСР, і стосовно Ічкерії, і стосовно Грузії, і стосовно Сиріїї і т.д., бо дійде, що ТАКИМИ роССіяни стали не зараз, не у 2022 році, а були такими ЗАВЖДИ, починаючи з формування князівства, а потім царства Московського і по наш час!!!
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09.11.2022 09:18 Ответить
Фондові ринки вже зреагували - тікай хто може.
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09.11.2022 09:02 Ответить
Висновок - поки нічого невідомо і робити при цьому якісь "висновки" це себе не поважати. Подивимось на результати вже ПІСЛЯ рахування УСІХ голосів включаючи ДУЖЕ ВЕЛИКУ кількість виборців які проголосували дистанційно, поштою!!!
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09.11.2022 09:10 Ответить
Зеля і його банда думали, що присосалися навічно до американського бюджету і тепер на коні, можна не проводити вибори прикриваючись воєнним станом і тягнути доляри з американців. Ну але тепер республіканці дадуть їм смачного підсрачника.
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09.11.2022 09:34 Ответить
****, ну что в голове таких провокаторов как ты? Причем тут Зеленский, если на кону будущее страны. И твое тоже, если ты флаг не через впн нарисовал. И при условии уменьшения помощи благодаря республиканцам, пострадает армия и простой люд. И кстати военное положение действует по причине "что бы выборов небыло" или может есть другие причины, к примеру нападение полоумных и кровожадных свинорылых орков под руководством его святейшества пуйла?
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09.11.2022 09:57 Ответить
Где вас таких дебилов рожают
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09.11.2022 10:06 Ответить
Возможно волынянин 6 с Волыни, и его девиз "это не наша война", Киев зачем-то воюет с кем-то там, север и юг, и этим мешают жить порядочным людям со своими военными положениями и отключениями света.
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09.11.2022 10:13 Ответить
Все правильно. Світло у мене ні разу не відключали, але із-за закритих кордонів я втратив роботу в Польщі. І взагалі я будував своє життя в Польщі.
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09.11.2022 12:39 Ответить
Дурбецало
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09.11.2022 10:33 Ответить
Республиканцы должны понимать, что лучше локализовать российские войска в Украине, чем воевать с ними на Аляске.
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09.11.2022 09:34 Ответить
В США сенат залишається у демократів, а у нижній палаті республіканці набирають на кілька голосів більше, ніж мінімально треба для більшості В перекладі на ВР - це більшість з 232-233 депутатів при необхідних 226 Коротше, голосів для підтримки України, як завжди, буде достатньо!
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09.11.2022 09:42 Ответить
*****, вы научитесь различать республиканцев и трампистов?
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09.11.2022 10:04 Ответить
Ну трамписты имеют свое влияние среди республиканцев, это факт и это плохо. И в любом случае вектор республиканцев идет на внутренние дела, они конечно не враги, но мы будем не на первом месте для них как у демократов. Это их право конечно, их выбирает народ. Для нас, на первый взгляд, ситуация станет трудней, но в любом случае поживем увидим - время покажет.
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09.11.2022 10:19 Ответить
Байден поховав 2.3 млрд доларів військової допомоги Україні з 11.7 млрд, що виділив Конгрес на фінансовий 2022 рік , не підписавши своєчасно подання у 2022 фінансовому році, що закінчився 30 вересня.
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09.11.2022 10:11 Ответить
Гнойний підар маск купує якусь помийку за 44 ярди а 12 нещасних ярдів для України яка боронить демократію всього світу це віявляється занадто велика допомога для купи мільярдерів-республіканців???. Творюки - віддайте нам ядерний потенціал і ******** всі до біса!!!!
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09.11.2022 10:58 Ответить
Видимо всё прогнило. Начнутся перебои в поставках из США под надуманным предлогом контроля над расходами. Вся надежда на Адекватных европейцев и бриттов.
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09.11.2022 11:09 Ответить
А, виявляється, по-факту для Байдена не настільки погано, як заявляли прогнози і навіть ексіт-поли в день голосування...
*************

https://t.me/tZEinform/21824 tZEinform

...
Чимало з (правдоподібних) результатів, передбачених вищими посадовими особами Республіканської партії, не справдилися.
Масового зсуву голосів латиноамериканців у бік Республіканської партії не відбулося. Не було сплеску прихованих виборців Трампа. Масового захоплення території демократів не було.
Не було розширення республіканської карти Сенату на Нью-Гемпшир, Колорадо і Вашингтон, де демократи, що діють, мчали до переобрання. Губернатор Нью-Йорка легко переміг.
Проблеми у демократів будуть, але вони посильні.
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09.11.2022 14:31 Ответить
 
 