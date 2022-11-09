430 детей погибли и более 828 ранены в результате вооруженной агрессии РФ в Украине

Более 1258 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 9 ноября 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 430. Возросло количество раненых – более 828.

Об этом сообщает Цензор. НЕТ со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Эти цифры не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 421, Харьковской - 263, Киевской - 116, Николаевской - 77, Запорожской - 70, Черниговской - 68, Луганской - 64, Херсонской - 58, Днепропетровской - 31.

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Стало известно, что 24 апреля в результате обстрела врагом с. Веселое Харьковской области получил ранение 16-летний парень. 8 ноября в результате обстрела врагом г. Краматорск Донецкой области получил ранение 8-летний мальчик", - говорится в сообщении.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2719 учебных заведений. 332 из них разрушены полностью.