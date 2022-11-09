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Новости Война
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Кадыровец под наркотиками выстрелил в лицо пациенту мелитопольской больницы, - мэр Федоров

окупанти

Во временно оккупированном Мелитополе кадыровец выстрелил в лицо гражданскому пациенту. Врачам удалось спасти пострадавшего.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Во временно оккупированном Мелитополе кадыровец под действием наркотиков выстрелил в лицо гражданскому пациенту прямо в больнице. В городские стационары продолжают массово привозить на лечение оккупантов. В этот раз врачи вынуждены были оказывать помощь кадыровцу в состоянии наркотического опьянения. Он едва не убил своего гражданского соседа по палате, выстрелив мужчине в лицо", - говорится в сообщении.

Отмечает, что только благодаря профессионализму врачей мужчину удалось спасти.

Читайте: Россияне превращают оккупированную часть Запорожской области в военную базу, - Федоров

Мелитополь (615) оккупация (10170) Федоров Иван (469)


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Топ комментарии
+13
Кадыровцы в больнице тоже спят. И принимают всякие таблетки.
Много чего происходит с кадыровцами перед смертью.
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09.11.2022 09:23
+7
Сам погибай, а однополчанина нагибай. Орковская народная поговорка.
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09.11.2022 09:32
+6
Велике питання а що таке взагалі чечня? Бо на боці України воюють декілька сотень, а на боці кадирова десятки тисяч. Чому? Все прозоро - гроши. Але там де домінують гроши, про якусь націю або національність взагалі не має сенсу починати розмову.
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09.11.2022 09:31
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загарбники, дикуни ....середньовіччя
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09.11.2022 09:20 Ответить
Кадыровцы в больнице тоже спят. И принимают всякие таблетки.
Много чего происходит с кадыровцами перед смертью.
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09.11.2022 09:23 Ответить
а після їх чекають отари овець
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09.11.2022 10:56 Ответить
Не верю, что бывают зверушки не под наркотиками
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09.11.2022 09:24 Ответить
Зоопарк . Вот интересно, кадыровцы , трахают , по тихонько, орков , но ведь это же активный гомосексуализм , или по корану можно , кто знает . Да и животных вроде бы, трахать запрещено.
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09.11.2022 09:27 Ответить
У кацапов , все не так , как у людей... Это же их, родимых, скрепа...
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09.11.2022 09:30 Ответить
Сам погибай, а однополчанина нагибай. Орковская народная поговорка.
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09.11.2022 09:32 Ответить
Много где чего запрещено, но по крайней нужде и овцу можно и нассать в лифте. Да и прочитать коран нужно уметь читать. Вобщем все сложно, а дети гор не любят сложности, они всегда идут в обход.
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09.11.2022 09:46 Ответить
Свиня завжди болото знайде , а вівцейоб вівцю...
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09.11.2022 10:51 Ответить
Какдыровцы-овцелюбы. Нохчи - воины
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09.11.2022 09:29 Ответить
Рамзанка тоже овцелюб. Только пассивный.
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09.11.2022 10:40 Ответить
Это как
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09.11.2022 10:54 Ответить
Велике питання а що таке взагалі чечня? Бо на боці України воюють декілька сотень, а на боці кадирова десятки тисяч. Чому? Все прозоро - гроши. Але там де домінують гроши, про якусь націю або національність взагалі не має сенсу починати розмову.
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09.11.2022 09:31 Ответить
Скоро кадировець буде як симптом захворювання, інакше як назвати психологічно змінену поведінку
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09.11.2022 09:34 Ответить
Тут надо выбирать или зад или лицо.
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09.11.2022 11:15 Ответить
Не могут ли врачи обеспечить им 0% выживаемость в больнице??
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09.11.2022 11:59 Ответить
 
 