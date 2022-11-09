Кадыровец под наркотиками выстрелил в лицо пациенту мелитопольской больницы, - мэр Федоров
Во временно оккупированном Мелитополе кадыровец выстрелил в лицо гражданскому пациенту. Врачам удалось спасти пострадавшего.
Об этом сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Во временно оккупированном Мелитополе кадыровец под действием наркотиков выстрелил в лицо гражданскому пациенту прямо в больнице. В городские стационары продолжают массово привозить на лечение оккупантов. В этот раз врачи вынуждены были оказывать помощь кадыровцу в состоянии наркотического опьянения. Он едва не убил своего гражданского соседа по палате, выстрелив мужчине в лицо", - говорится в сообщении.
Отмечает, что только благодаря профессионализму врачей мужчину удалось спасти.
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+13 Colt
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Много чего происходит с кадыровцами перед смертью.