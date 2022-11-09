Общие боевые потери РФ с начала войны – около 77 950 человек (+780 в сутки), 2 801 танк, 1 802 артсистемы, 5 666 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 9 ноября потери личного состава противника составляют около 77 950 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 09.11 ориентировочно составляют:

личного состава - около 77 950 (+780) человек ликвидировано,

танков - 2801 (+15) ед,

боевых бронированных машин - 5666 (+12) ед,

артиллерийских систем - 1802 (+11) ед,

РСЗО - 393 (+2) ед,

средства ПВО - 205 (+2) ед,

самолетов - 278 (+0) ед,

вертолетов - 260 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1483 (+7),

крылатые ракеты – 399 (+0),

корабли /катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4227 (+11) ед,

специальная техника – 159 (+0).

Также читайте: Оккупанты за сутки обстреляли более 35 населенных пунктов Украины, в Беларуси создаются подразделения операторов ударных БПЛА, - Генштаб ВСУ