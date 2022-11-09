Общие боевые потери РФ с начала войны – около 77 950 человек (+780 в сутки), 2 801 танк, 1 802 артсистемы, 5 666 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 9 ноября потери личного состава противника составляют около 77 950 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 09.11 ориентировочно составляют:
личного состава - около 77 950 (+780) человек ликвидировано,
танков - 2801 (+15) ед,
боевых бронированных машин - 5666 (+12) ед,
артиллерийских систем - 1802 (+11) ед,
РСЗО - 393 (+2) ед,
средства ПВО - 205 (+2) ед,
самолетов - 278 (+0) ед,
вертолетов - 260 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1483 (+7),
крылатые ракеты – 399 (+0),
корабли /катера - 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 4227 (+11) ед,
специальная техника – 159 (+0).
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За звірства проти українців - то взагалі,треба,щоб він вмирав в тяжких муках...
ще стільки або більше поранених та ********
а також коли вони дохнуть нашим воїнам стає легше