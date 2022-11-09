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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 77 950 человек (+780 в сутки), 2 801 танк, 1 802 артсистемы, 5 666 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 9 ноября потери личного состава противника составляют около 77 950 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 09.11 ориентировочно составляют:

личного состава - около 77 950 (+780) человек ликвидировано,

танков - 2801 (+15) ед,

боевых бронированных машин - 5666 (+12) ед,

артиллерийских систем - 1802 (+11) ед,

РСЗО - 393 (+2) ед,

средства ПВО - 205 (+2) ед,

самолетов - 278 (+0) ед,

вертолетов - 260 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1483 (+7),

крылатые ракеты – 399 (+0),

корабли /катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4227 (+11) ед,

специальная техника – 159 (+0).

Также читайте: Оккупанты за сутки обстреляли более 35 населенных пунктов Украины, в Беларуси создаются подразделения операторов ударных БПЛА, - Генштаб ВСУ

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 77 950 человек (+780 в сутки), 2 801 танк, 1 802 артсистемы, 5 666 бронированных машин 01

армия РФ (19406) Генштаб ВС (6350) уничтожение (7045) техника (1738) потери (4404)


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Топ комментарии
+27
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09.11.2022 09:22
+14
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09.11.2022 09:33
+14
Таких потерь и такого погрома 2 армия мира еще не помнит. Режим путина ожидает крах. Поэтому сейчас с разных щелей повылазят различные переговорщики, чтобы спасти Путина и его режим. Но никаких переговоров не будет, только будет капитуляция России на условиях Украины и ее настоящих союзников. Слава вооруженным силам Украины!
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09.11.2022 09:50
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09.11.2022 09:22 Ответить
78 тищ дохлих кацапів. Де ж їх закопувати?
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09.11.2022 09:23 Ответить
Це питання, давно про це стурбований...всі ці ідентифікації потім звалять на нас і світ і по затратах і фізично, потім це буде проблема, величезна.Вони ідіоти - не забирати біоматеріал. Звісно - нєт тєла - нєт дєла...Кончені
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09.11.2022 09:30 Ответить
крематорій вирішить це питання!

виривати зуб, якщо він є - лазером наносити номер, обов'язково починати із 666-№№№

газ для крематоріїв відбирати кацапський із експортного газопроводу
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09.11.2022 09:48 Ответить
Ну...ти загнув . ...зарито вже дофіга - шо ж їх - відкопувать? З твоєю процедурою згоден - тільки там ще ж потрібні представники міжнародники, бо ....то не жарти
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09.11.2022 09:52 Ответить
Міжнародники нехай волають до кацапів. Тушки ж їхні! Зуб в кацпа взяли - свою місію виконали, а потім нехай ті міжнародники возяться з дохлятиною. Хочуть москалям везуть, хочуть в ООН. Байдуже! А не хочуть, то спалити їх смердячим кацапським газом.
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09.11.2022 10:49 Ответить
навіть по 5 коп за кожного, то вже 3 900))))
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09.11.2022 09:31 Ответить
"Россия большая" (с) - *****
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09.11.2022 09:32 Ответить
я вже гадаю, що на рашкє треба міняти всі гасла, що кличуть кацапів на війну..., якщо там прямо казати, хто хоче здохнути в Україні швидко та болісно, гайда до війська... й вони підуть, швидко як зайчики, форму собі придбають, міцні чорні мішки, хильнуть горілки та й все, вони готові...
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09.11.2022 09:30 Ответить
Знаєте де найбільший стадіон у світі? Не повірите - у Північній Кореї! Вміщає 114 000 глядачів
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09.11.2022 15:58 Ответить
Это уже можно стадионами считать - больше чем самый большой стадион в Джакарте, но ещё не дотягивает до знаменитой Мараканы в Рио-де-Жанейро
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09.11.2022 09:30 Ответить
Але це офіційно, думаю вже і перевалив ))
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09.11.2022 09:41 Ответить
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09.11.2022 09:33 Ответить
я в глубоком пардоне, а как фото выкладывать в чате?
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09.11.2022 09:52 Ответить
...копировать -вставить..наводим курсор на картинку, правой кнопкой мишки клик - "копировать", открив.коментировать, правой клик "вставить"..ти дивись - не зловживай, цензор - це не тік-ток, тільки для дотепності і не часто...адміни вони такі. Висловлюй думки мовою дорослого райтера
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09.11.2022 10:02 Ответить
не с инета а с компа...
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09.11.2022 10:26 Ответить
З компу не вийде. Потрібно, спочатку завантажити на будь-який спеціалізований хостинг. Наприклад https://uk.imgbb.com/ ось цей.
Після того, як завантажите фото, вам дадуть посилання і вже його можна вставити на цензорі.
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09.11.2022 11:59 Ответить
спасибо... я знал, что надо через спецхостинг делать, но не помнил, как это называется и поэтому не мог найти ссылку... ещё раз: СПАСИБО!!!
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09.11.2022 12:45 Ответить
Нільс
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09.11.2022 12:49 Ответить
кацапи впевнено тримаються норм утилізації бо хочуть до нового року перші сто тисяч а до літа ще стільки ж. ЗСУ виконають їх забаганки.
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09.11.2022 09:34 Ответить
День танків, ББМ, артсистем ну і чмобіків ))
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09.11.2022 09:39 Ответить
Такими темпами 100 тысяч будет ещё до Рождества! Причём я имею ввиду не православное.
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09.11.2022 09:47 Ответить
какого Рождества? - даже если в среднем по 600 орков ликвидировать, то 100 будет уже до 10го декабря, а если в среднем по 700, то и в ноябре супер-юбилей 100к отметим
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09.11.2022 09:51 Ответить
Думаю, 100 000 буде 06.12
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09.11.2022 10:02 Ответить
18.декабря будет
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09.11.2022 10:59 Ответить
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09.11.2022 12:52 Ответить
На 100 років СРСР буде 100 тис дохлих фанатів совка.... У карми добре почуття гумору
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09.11.2022 16:01 Ответить
Таких потерь и такого погрома 2 армия мира еще не помнит. Режим путина ожидает крах. Поэтому сейчас с разных щелей повылазят различные переговорщики, чтобы спасти Путина и его режим. Но никаких переговоров не будет, только будет капитуляция России на условиях Украины и ее настоящих союзников. Слава вооруженным силам Украины!
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09.11.2022 09:50 Ответить
пуйло треба публічно розстріляти лише за те,що гонить на убій все нових чмобіків...
За звірства проти українців - то взагалі,треба,щоб він вмирав в тяжких муках...
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09.11.2022 09:59 Ответить
"Больше кацапов, хороших (200-х) и разных (300-х)!"
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09.11.2022 10:05 Ответить
300 000 / 780 = 384,6
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09.11.2022 10:06 Ответить
це так не працює..
ще стільки або більше поранених та ********
а також коли вони дохнуть нашим воїнам стає легше
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09.11.2022 13:28 Ответить
Вжух і мінус БТГр.
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09.11.2022 10:13 Ответить
"Большевики не только были готовы культурно и психологически, в силу теоретических постулатов своего учения, к ведению гражданской войны, но даже желали приблизить её начало, выдвинув ещё в 1914 году лозунг «Превратим империалистическую войну в войну гражданскую!» - ждьом...кадирав vs путін vs прігожин.
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09.11.2022 11:49 Ответить
Думаю поки втрати кацапів не перевалять за 300 - 400 тисяч дохликів, в раше чухатися не почнуть.
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09.11.2022 12:19 Ответить
Зробіть подарунок народу на Новий рік 100 000,!!!
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09.11.2022 14:48 Ответить
То мусять збавити темп, бо вийде швидше.
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09.11.2022 22:12 Ответить
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09.11.2022 22:27 Ответить
 
 