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Новости Война
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Россия потеряла в Украине половину танков, - Пентагон

танк,череп

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия, вероятно, уже потеряла половину своих основных боевых танков и использовала большую часть своего высокоточного оружия.

Об этом заявил заместитель министра обороны США Колин Каль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Путин потерпел неудачу... Россия выйдет из этой войны слабее, чем она была", - сказал Каль журналистам.

По его словам, РФ понесла "десятки тысяч потерь" с начала войны в феврале, что гораздо больше, чем Советский Союз потерял в Афганистане.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ в Херсоне может готовиться к боям, но также это может быть прикрытием, - Пентагон

"Они, вероятно, потеряли половину своих основных боевых танков во всей российской армии... Они использовали большинство своих высокоточных боеприпасов в Украине, и санкции и экспортный контроль очень усложнят им восстановление своей армии до того уровня, как она выглядела до войны", - сказал Каль.

"Путин пошел в эту войну, пытаясь уничтожить Украину как независимую, суверенную демократическую страну. Он потерпел неудачу, и это не изменится. Суверенная, независимая, демократическая Украина выдержит", - подчеркнул чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ уже применяют два комплекса ПВО NASAMS, переданные США, - Пентагон

оружие (10226) Пентагон (1464) ракеты (3578) россия (95740) танк (2260) потери (4404)


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Топ комментарии
+11
Тут еще надо учесть главное зрадое...скую ошибку, РФ не производила новые танки, а модернизировала старые корпуса Т-72, иногда капитально до уровня Т-90, иногда по скромному до уровня Т-72Б, но модернизировала. Для модернизации использовались новейшие, самые годные машины со складов. Теперь оттуда выгребли всё настолько, что объявили о постановке в строй в течении трех лет 800 штук... Т-62. И заниматся этим будут те же самые заводы, что и есть в наличии. Так, что все эти байки про восстановление той мощи, что была на 230222 - чушь.
Это нереально в условиях санкций, и даже без них потребует десятки лет. А х=ло не вечный и когда он дезинтегрируется, там начнется такой дерибан и бардак, что какая армия, какие танки и ракеты.
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09.11.2022 10:44
+10
Частину передала ЗСУ.
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09.11.2022 09:55
+9
Это всё хорошо, но нужны ракеты АТАКМС и побольше ПВО, а не бесконечные разговоры о том, сколько РФ потеряла и сколько им теперь страдать. Пока, что страдает Украина, каждый день.
Войну нужно закончить победой и чем быстрее, тем лучше, а потом считать сколько кто потерял.
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09.11.2022 10:40
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Частину передала ЗСУ.
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09.11.2022 09:55 Ответить
Да, десь 400...немало
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09.11.2022 10:04 Ответить
У него еще куча древнего совкового дерьма. Все жду когда расконсервируют Т-34 и КВ-1.
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09.11.2022 09:59 Ответить
Кв-1 поштучный раритет) только для музеев
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09.11.2022 10:04 Ответить
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09.11.2022 10:04 Ответить
Якщо тільки буде заморозка. Тому що мобілізовані - це не кадрові війська,які готувались до війни 8 років.
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09.11.2022 10:02 Ответить
Тебе не про теорию написали, а про практику.
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09.11.2022 10:27 Ответить
Училище тут до сраки, решает опыт реальных бд после училища.
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09.11.2022 10:36 Ответить
Война, это во-первых не только танки, а во-вторых, у нас уже имеются, с 2014 вырастили. Кацапы своих растят давно и используют в бд также, например в 8.8.8.
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09.11.2022 10:43 Ответить
И да, украинские опытные танкисты молодые. Про морщины мимо кассы.
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09.11.2022 10:44 Ответить
Все правильно про зморшки. Молоді на війні до зморшок просто не доживають
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09.11.2022 11:24 Ответить
Не розумію, до чого ця маячня про зморшки тут. Мої знайомі танкісти щє з ато рубаються, живі-здорові, ніяких зморшок.
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09.11.2022 11:33 Ответить
Російські кадрові набагато більше готувались, з дев'яностих вони досвід бд отримують.
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09.11.2022 10:28 Ответить
ті кацапи, що в 90-х отримували "досвід" БД давно поспивалися та повиздихали. а ті, що воювали в другій чеченській у двохтисячних, поспивалися всі, але ще не всі повиздихали. досвіду там через край.
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09.11.2022 11:05 Ответить
Ні, нажаль щє не всі і, також, нажаль у алкоголиків професійні навички, це останнє, що зникає. Хірург може у алкокомі прооперувати і не згадати наступного дня, що і в кого вирізав. Я не кажу, що це гарний хірург, але такі хірурги і у нас, і у кацапів є і навіть їм вдається проводити операціі не вбиваючи кожного пацієнта.
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09.11.2022 11:08 Ответить
що ти верзеш? бачив я таких "професіоналів". один з них навіть ім'я дитини своєї рідної не може згадати, а деколи навіть не впізнає її. про які взагалі професійні навички може іти мова у алкашні?
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09.11.2022 11:14 Ответить
Ну якщо не в темі, то промовчав би просто. Професійні навички можут бути надбані до впадання в алкоголізм.
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09.11.2022 11:38 Ответить
от і помовчи. після відмирання частини мозку та частини нервової системи внаслідок алкогольної залежності, час набуття навичок не має жодного значення. організм фізично та психосоматично не здатен використовувати набуті навички. це все одно, що спроба стояти на двох ногах, коли однієї ноги нема.
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09.11.2022 11:45 Ответить
То вже людина овоч. Дуже багато кацапів, отримувавших досвід у 90х та 8.8.8 щє й близько не допились до такого. А ось до цього моменту, коли людина стає овочем, останніми зникають професійні навички.
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09.11.2022 11:49 Ответить
только туда будут уже садить таких свиноцабак как ты...!
полезешь воевать...?
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09.11.2022 10:20 Ответить
,от кожен раз дивуюся, чому на цензорі багато таких довбойобів як ти? От що він збрехав? Людина все правильно написала про сроки підготовки екіпажів. Чи ти вже як Арестович всіх давно переміг?
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09.11.2022 10:26 Ответить
дарахой а я не удивляюсь таким как ты довбойобам\недавно тут появившимся...\
це не людина - это свинорыл...
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09.11.2022 10:35 Ответить
Чуєш, опудало -ти хоч сам читаєш своої висери до того як нажати кнопу- Enter ?))) А тобі я бачу індикатор авторитетності комента це є дата реєстрації акаунта? Твоя логіка вражає)) . Між іншим цензора я читаю чи не з перших днів його заснування. І коменти клоунів таких як ти-теж. Скажи чесно, мені інтуіція підсказує що ти або із зебілів або пороходятлів ? Не ображайся,але ти повний агресивний довбойоб.
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09.11.2022 11:02 Ответить
ну ты и бабахнул - иди вслед кацапскому крейцеру...
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09.11.2022 11:06 Ответить
Ти,я бачу, спец туда ходити. Сходи хоть камінгаут зроби, чи що? Займись чимось))
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09.11.2022 11:09 Ответить
идинапутинабанныйлист...
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09.11.2022 11:10 Ответить
лікар переплутав тобі що вколоти?
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09.11.2022 11:14 Ответить
Щодо "половини".
Західні експерти дають максимально обережні оцінки. Фактично, лише ті втрати, які підтверджені фото- та відеоматеріалами. Так що оцінки ГШ більш адекватні, бо вони грунтуються на щоденних рапортах командирів підрозділів ЗСУ.
Крім того, в лісах і болотах Сумщини та Чернігівщини досі знаходять "неучтьонную" бронетехніку орків.
Отже, нинішні цифри у 2700-2800 кацапських танків є досить реальними.
За загально доступними оцінками, на момент вторгнення 24.02. у кацапні в строю було 4200-4600 танків.
Відтак, можемо говорити про 65-70% втрат від того, що було в строю станом на 24.02.
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09.11.2022 10:25 Ответить
Треба розуміти, що по кількісті танків у нас з вами, і у Пентагона різні джерела інформаціі.
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09.11.2022 10:29 Ответить
Мабуть половину Т-72 та Т-82
І звичайно, це були модернізовані танки, не базові версі.
І втратили практично усі Т-90
Залишилися немодернізовані варіанти, а також запас Т-62 та Т-55
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09.11.2022 10:01 Ответить
Где то заплакал один арматодрочер в парашке.
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09.11.2022 10:02 Ответить
оце ???
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09.11.2022 10:08 Ответить
Zаглотне,чи плюне в Путіна?
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09.11.2022 13:01 Ответить
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09.11.2022 13:18 Ответить
залишилось барахло з 60х років, з якого 2/3 розукомплектовані
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09.11.2022 10:04 Ответить
К новому году в сводке будет порядка 3000танков, 2000 арты и 100тыс свинорылья подтвержденных. С ранеными и другими потерями все это даст порядке -500тыс свинорылья.
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09.11.2022 10:07 Ответить
У путлера есть козырь в рукаве - фанерные и надувные модели !
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09.11.2022 10:07 Ответить
"можимпафтарілка" зламалася.
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09.11.2022 10:10 Ответить
В Омске поле 5км. На отстое Т-55,Т-62и др. старьё.
А всего в РФ осталось после развала СССР
ок.50000 ед.этого металла.
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09.11.2022 10:18 Ответить
Те, что под открытым небом простояли полвека на отстое в рашкином климате, уже никогда никуда не поедут.
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09.11.2022 10:31 Ответить
З корпусів старих Т-64 ХТЗ робило Булати, які добре себе показали, а от корпуса у нас не робили, дорого і немає спеців. Для того щоб робити БТР-4 то з пенсії просили повернутися працівників з пенсії яким за 70 років, вчити як зварювати. Бо відносно молоді, яка ще там працювали, таке робили, що в корпусах щілини були, палець можна просунути.
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09.11.2022 12:52 Ответить
Навіть чисто теоретично не могло стільки лишитися.
Танків т-55 випустили не більше 24 000 штук
Т-62 випустили 20 000 штук
Крім того, срср постачав Т-55 та Т-62 у Єгипет, Сирію, В'єтнам, Анголу, Ефіопію, та країни Варшавського договору.
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09.11.2022 12:31 Ответить
Т-55 и др. б/технику для дружеских стран поставлял
завод им. Сталина г.Мартин -- Чехословакия.
Польша то же имела лицензию на Т-55. и Т-62.
Там качество изготовления выше.
Так например на люк мех.вода ставился колпак,
половин- перед оргстекло, сзади заменитель искусственная
кожа. Передний ленивец выводился не двумя болтами,
а комбинированным- болт в болту. Даже шлемафоны
поставляли летние, а для европейских стран ещё и зимний.
А на о.Сокотра остались и о. Сахалин остались Т-34.
Кроме этого "за штатом" были Т-54, ИС-3, Т-10.
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09.11.2022 19:02 Ответить
це ж як х*йло хотів спасти біомусор з донбасу що пішов аж на такі жертви ?
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09.11.2022 10:19 Ответить
они производили до 240 танков в год. За три года всё восстановят. Их главная задача заморозить конфликт. С самолётами жопа, но их ещё штук 800.
Каждого тяжело раненного военного можно менять на стоимость пол. квартиры в регионе с которого оп прибыл. Если из Москвы то 100 тысяч долларов.
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09.11.2022 10:24 Ответить
по твоим же расчётам "до 240 в год" за три года будет только 680. Да и не будет уже у них никаких "240 в год", половину запчастей теперь из стиралок выковыривать.
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09.11.2022 10:34 Ответить
пардон муа, всего 720
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09.11.2022 10:35 Ответить
т-34 только в среднем по 12 тысяч в год выпускали во время войны. заводы сейчас работают круглосуточно, запчасти где-то достанут. Словаки же спокойно летом продавали подшипники и моторы к дронам
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09.11.2022 10:46 Ответить
т-34 на порядки проще и быстрее в производстве, чем т-72, приводить его в пример совершенно бессмысленно.
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09.11.2022 12:03 Ответить
У вас з аріфмететикою проблеми?якщо випускали 240 на рік потрібно більше 10 років на відновлення.
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09.11.2022 10:35 Ответить
That would be one tank each 8 hour shift.

The day has 3 shifts.

And factory lines can be multiplied.
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09.11.2022 10:56 Ответить
Хіба що будуть робити у три зміни.
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09.11.2022 11:41 Ответить
one tank per each 8 hours shif is called "wet russian dreams".
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09.11.2022 12:04 Ответить
они производили до 240 танков в год. )) ДО санкцій . . Вся оптика і електроніка це - закордонне обладнання . А без нього , будь який танк лише - купа заліза .
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09.11.2022 10:37 Ответить
Тут еще надо учесть главное зрадое...скую ошибку, РФ не производила новые танки, а модернизировала старые корпуса Т-72, иногда капитально до уровня Т-90, иногда по скромному до уровня Т-72Б, но модернизировала. Для модернизации использовались новейшие, самые годные машины со складов. Теперь оттуда выгребли всё настолько, что объявили о постановке в строй в течении трех лет 800 штук... Т-62. И заниматся этим будут те же самые заводы, что и есть в наличии. Так, что все эти байки про восстановление той мощи, что была на 230222 - чушь.
Это нереально в условиях санкций, и даже без них потребует десятки лет. А х=ло не вечный и когда он дезинтегрируется, там начнется такой дерибан и бардак, что какая армия, какие танки и ракеты.
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09.11.2022 10:44 Ответить
Завод Малишева виробляв 90-110 танків щомісяця, роками, десятиліттями.
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09.11.2022 11:32 Ответить
Патрушев полетел в Тегеран просить ракеты у Аятоллов...,видать нет ни ракет ни танков ни самальотов... вторая армия Третьего мира ☠️👽💀🦍🦍🦍
Шариковы ..Сээрр🤣
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09.11.2022 10:39 Ответить
Это всё хорошо, но нужны ракеты АТАКМС и побольше ПВО, а не бесконечные разговоры о том, сколько РФ потеряла и сколько им теперь страдать. Пока, что страдает Украина, каждый день.
Войну нужно закончить победой и чем быстрее, тем лучше, а потом считать сколько кто потерял.
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09.11.2022 10:40 Ответить
Добавлю к вашей бессмыслице немножко своей: войну нужно было закончит еще в феврале, не трогая Чонгар.
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09.11.2022 12:15 Ответить
Госпитали и больницы в Белоруси забиты ранеными и больными ЧМОбиками путлера...
Лукашеску каже... мы в Дупе...вояки блин...🤣
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09.11.2022 10:41 Ответить
"probably"

"probably"

High nose New Yorker,
not much different than a high nose Moskovite.

"Ride On", "Keep the Faith" paroles from the USA.

How much does Russia reproduce,
how many of the claimed losses are total write offs ?

Overall, a target in 1000 meters distance is small as a box of matches.

Those long pipes as cannon barrels are useless in street fight and assault on trenches scenarios.
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09.11.2022 10:51 Ответить
Lol, you have literally no clue about what's going on at the modern battlefields. Tanks supported by infantry are the main land force to attack. Everything else is a remote support: uav's/artillery/aviation.
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09.11.2022 12:11 Ответить
Станом на 2021 рік РФ мала в строю 3330 танків і 10 000+ на базах зберігання.
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09.11.2022 10:53 Ответить
Казала, що мала
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09.11.2022 12:12 Ответить
Їх танки на базах зберігання це корпуса самої старої версії навіть без динамічного захисту.
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09.11.2022 12:28 Ответить
Ну, Т-62 вже тягнуть на фронт.
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09.11.2022 17:35 Ответить
При этом нужно понимать, что лучшую половину танков и лучших танкистов. То что стоит на площадках длительного хранения танками назвать сложно. Да и танкистов нужно обучить.
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09.11.2022 11:28 Ответить
Не треба недооцінювати болото - його мешканці можуть роками жити на ягідах і грибах і опалювати свої дома торфом. Ніколи недооцінювайте дикунів, бо в них немає моральних гальм 🧐
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09.11.2022 11:53 Ответить
Та нєхрен було лізти в Україну, тут не Чечня, тут "клімат" інший.
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09.11.2022 12:37 Ответить
Танки длительного хранения нуждаются в текущем,максимум в среднем ремонте,а есть еще куча машин выработавших свой ресурс и подлежащих капитальному ремонту,всего ок.10000ед.Если кадровые танковые части орков с более современной техникой ВСУ уже повыбивало то подгонят устаревшие образцы с баз хранения,в любом случае это наступательное оружие и вреда может принести немало..Кстати,т-62 россияки вовсю применяли в Грузинской(2008г.) войне
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09.11.2022 16:10 Ответить
Что мы все так переживаем за россию и её танки!! Нам бы свои Украиские танки Оплот или ,что-то лучшее запустить в производство и иметь, для начала как минимум два-три танковых завода!! ведь произвести-построить ещёновых современных 1500-2000 тысячи танков за 5-8 лет это будет очень трудно для Украины после таких разрушений и лишений!!..А то наш клоун зеленский со своей воровитой бандой сразу же , после войны, возьмётся опять за своё "велике крадивництво" дорог или ещё чего- нибудь хуже и прийдёт ****** нашей украинской армии!!!.. Я уже не говорю про самолёты, Сапсаны , Громы, дроны, артиллерию, укреплению границ и т. д. ... Наших Олигархов надо трусить каждый день.. Не хрен им иметь милллиарды долларов доходов, а украинские дети не имеют хороших школ, где учиться.. Отнять у них всё все награбленное....и наворованное нечестным путём .. На одной реприватизации можно Украине иметь минимум 20-30 миллиардов долларов в бюджет.. А то Зеленский целуется с ними ворюгами в засос...Деньги стране нужны срочно сегодня и много денег..А на завтра послезавтра будем думать потом..
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11.11.2022 10:27 Ответить
 
 