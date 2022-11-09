Россия потеряла в Украине половину танков, - Пентагон
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия, вероятно, уже потеряла половину своих основных боевых танков и использовала большую часть своего высокоточного оружия.
Об этом заявил заместитель министра обороны США Колин Каль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Путин потерпел неудачу... Россия выйдет из этой войны слабее, чем она была", - сказал Каль журналистам.
По его словам, РФ понесла "десятки тысяч потерь" с начала войны в феврале, что гораздо больше, чем Советский Союз потерял в Афганистане.
"Они, вероятно, потеряли половину своих основных боевых танков во всей российской армии... Они использовали большинство своих высокоточных боеприпасов в Украине, и санкции и экспортный контроль очень усложнят им восстановление своей армии до того уровня, как она выглядела до войны", - сказал Каль.
"Путин пошел в эту войну, пытаясь уничтожить Украину как независимую, суверенную демократическую страну. Он потерпел неудачу, и это не изменится. Суверенная, независимая, демократическая Украина выдержит", - подчеркнул чиновник.
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полезешь воевать...?
це не людина - это свинорыл...
Західні експерти дають максимально обережні оцінки. Фактично, лише ті втрати, які підтверджені фото- та відеоматеріалами. Так що оцінки ГШ більш адекватні, бо вони грунтуються на щоденних рапортах командирів підрозділів ЗСУ.
Крім того, в лісах і болотах Сумщини та Чернігівщини досі знаходять "неучтьонную" бронетехніку орків.
Отже, нинішні цифри у 2700-2800 кацапських танків є досить реальними.
За загально доступними оцінками, на момент вторгнення 24.02. у кацапні в строю було 4200-4600 танків.
Відтак, можемо говорити про 65-70% втрат від того, що було в строю станом на 24.02.
І звичайно, це були модернізовані танки, не базові версі.
І втратили практично усі Т-90
Залишилися немодернізовані варіанти, а також запас Т-62 та Т-55
А всего в РФ осталось после развала СССР
ок.50000 ед.этого металла.
Танків т-55 випустили не більше 24 000 штук
Т-62 випустили 20 000 штук
Крім того, срср постачав Т-55 та Т-62 у Єгипет, Сирію, В'єтнам, Анголу, Ефіопію, та країни Варшавського договору.
завод им. Сталина г.Мартин -- Чехословакия.
Польша то же имела лицензию на Т-55. и Т-62.
Там качество изготовления выше.
Так например на люк мех.вода ставился колпак,
половин- перед оргстекло, сзади заменитель искусственная
кожа. Передний ленивец выводился не двумя болтами,
а комбинированным- болт в болту. Даже шлемафоны
поставляли летние, а для европейских стран ещё и зимний.
А на о.Сокотра остались и о. Сахалин остались Т-34.
Кроме этого "за штатом" были Т-54, ИС-3, Т-10.
Каждого тяжело раненного военного можно менять на стоимость пол. квартиры в регионе с которого оп прибыл. Если из Москвы то 100 тысяч долларов.
The day has 3 shifts.
And factory lines can be multiplied.
Это нереально в условиях санкций, и даже без них потребует десятки лет. А х=ло не вечный и когда он дезинтегрируется, там начнется такой дерибан и бардак, что какая армия, какие танки и ракеты.
Шариковы ..Сээрр🤣
Войну нужно закончить победой и чем быстрее, тем лучше, а потом считать сколько кто потерял.
Лукашеску каже... мы в Дупе...вояки блин...🤣
"probably"
High nose New Yorker,
not much different than a high nose Moskovite.
"Ride On", "Keep the Faith" paroles from the USA.
How much does Russia reproduce,
how many of the claimed losses are total write offs ?
Overall, a target in 1000 meters distance is small as a box of matches.
Those long pipes as cannon barrels are useless in street fight and assault on trenches scenarios.