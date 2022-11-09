Россия потеряла в Украине половину танков, - Пентагон

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия, вероятно, уже потеряла половину своих основных боевых танков и использовала большую часть своего высокоточного оружия.

Об этом заявил заместитель министра обороны США Колин Каль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Путин потерпел неудачу... Россия выйдет из этой войны слабее, чем она была", - сказал Каль журналистам.

По его словам, РФ понесла "десятки тысяч потерь" с начала войны в феврале, что гораздо больше, чем Советский Союз потерял в Афганистане.

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"Они, вероятно, потеряли половину своих основных боевых танков во всей российской армии... Они использовали большинство своих высокоточных боеприпасов в Украине, и санкции и экспортный контроль очень усложнят им восстановление своей армии до того уровня, как она выглядела до войны", - сказал Каль.

"Путин пошел в эту войну, пытаясь уничтожить Украину как независимую, суверенную демократическую страну. Он потерпел неудачу, и это не изменится. Суверенная, независимая, демократическая Украина выдержит", - подчеркнул чиновник.

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