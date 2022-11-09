Музыкальные сервисы РФ начали блокировать песню "Червона калина": МВД России назвало ее "гимном экстремистской организации"
Российские музыкальные сервисы начали блокировать украинскую песню "Червона калина".
Об этом сообщает Telegram-канал Baza, передает Цензор.НЕТ.
Так, в "Яндекс Музыке" больше нельзя прослушать песню "Ой у лузі червона калина". В техподдержке сервиса объяснили, что ее заблокировали из-за Роскомнадзора, поскольку регулятор "направил всем музыкальным платформам сообщения о необходимости ограничить доступ к этому треку".
В то же время, сервис не блокировал "Червону калину" в исполнении Александра Малинина, а также оставил несколько каверов и ремиксов на нее. Что касается "ВКонтакте", то там украинская песня пока доступна во всех вариациях.
"Червона калина" была написана в начале 1914 года украинским поэтом Степаном Чарнецким для театральной постановки о гетьмане Дорошенко. Затем песню начали исполнять сечевые стрельцы.
В октябре "Миссис Крым" Ольгу Валееву оштрафовали на 40 тысяч за исполнение песни, а ее подругу посадили на десять суток. Тогда же местное МВД назвало "Червону калину" "гимном экстремистской организации".
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а потом спросят за бабло, которое поциенты успешно осваивали, рапортуя - Давай, вводи, не выведут взад ибо всем надоели .... "наркоманы-сотонисты" или че там щас вдалбливают в ... да я даже до полена уважительней отношусь
А ми тую червону калину підіймемо
Ой у лузі червона калина похилилася,
Чогось наша славна Україна зажурилася.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
Марширують наші добровольці у кривавий тан
Визволяти братів-українців з ворожих кайдан.
А ми наших братів-українців визволимо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
Не хилися, червона калино, маєш білий цвіт.
Не журися, славна Україно, маєш вільний рід.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
Гей, у полі ярої пшениці золотистий лан,
Розпочали стрільці українські з ворогами тан!
А ми тую ярую пшеницю ізберемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
Як повіє буйнесенький вітер з широких степів,
Та й прославить по всій Україні січових стрільців.
А ми тую стрілецькую славу збережемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!