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Музыкальные сервисы РФ начали блокировать песню "Червона калина": МВД России назвало ее "гимном экстремистской организации"

музика,росія

Российские музыкальные сервисы начали блокировать украинскую песню "Червона калина".

Об этом сообщает Telegram-канал Baza, передает Цензор.НЕТ.

Так, в "Яндекс Музыке" больше нельзя прослушать песню "Ой у лузі червона калина". В техподдержке сервиса объяснили, что ее заблокировали из-за Роскомнадзора, поскольку регулятор "направил всем музыкальным платформам сообщения о необходимости ограничить доступ к этому треку".

В то же время, сервис не блокировал "Червону калину" в исполнении Александра Малинина, а также оставил несколько каверов и ремиксов на нее. Что касается "ВКонтакте", то там украинская песня пока доступна во всех вариациях.

"Червона калина" была написана в начале 1914 года украинским поэтом Степаном Чарнецким для театральной постановки о гетьмане Дорошенко. Затем песню начали исполнять сечевые стрельцы.

В октябре "Миссис Крым" Ольгу Валееву оштрафовали на 40 тысяч за исполнение песни, а ее подругу посадили на десять суток. Тогда же местное МВД назвало "Червону калину" "гимном экстремистской организации".

Смотрите: "Миссис Крым-2022" оштрафовали на 40 тыс. рублей за исполнение "Червоної калини", ее подругу арестовали на 10 суток. ВИДЕО

музыка (792) россия (95740)


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Топ комментарии
+11
безперечно це успіх!
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09.11.2022 10:39
+3
Тю...
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09.11.2022 10:42
+3
Україн (-ка) ець, прокинувшись вранці, подумай, що ти зробив, щоб знищити хоча б одного кацапа
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09.11.2022 10:44
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безперечно це успіх!
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09.11.2022 10:39 Ответить
Тю...
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09.11.2022 10:42 Ответить
Україн (-ка) ець, прокинувшись вранці, подумай, що ти зробив, щоб знищити хоча б одного кацапа
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09.11.2022 10:44 Ответить
😅🤦‍♂️No comments....
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09.11.2022 10:44 Ответить
вообще надо показывать все чтобы ни у Бойко или Тартарова, или... Кивы и Шуфрича не возникло сомнений, что они одыннорот = чемодан с говном и вокзал, на котором даже в Испании(Киве) набьют рыло перед отъездом на секретную сРусь, там глубоко, там скрепой пахнет...
а потом спросят за бабло, которое поциенты успешно осваивали, рапортуя - Давай, вводи, не выведут взад ибо всем надоели .... "наркоманы-сотонисты" или че там щас вдалбливают в ... да я даже до полена уважительней отношусь
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09.11.2022 10:46 Ответить
Слава Богу Батько наш Бандера, Україна - мати не блокують

А ми тую червону калину підіймемо
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09.11.2022 10:58 Ответить
Запаребрік сама велика божевільня у світі.
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09.11.2022 11:00 Ответить
Є ще одна, мадяри...
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09.11.2022 11:08 Ответить
ватный надзор скоро вырежет фрагмент из фильма " В бой идут одни старики" где Л.Быков рассказывает об УКРАИНЕ!феерические свинособачьи долбоебы...................тьфу *****................
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09.11.2022 11:45 Ответить
це радуе - тішимося....- якщо вже і наших Пісень бояться кацапи- це вже добре...

Ой у лузі червона калина похилилася,
Чогось наша славна Україна зажурилася.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Марширують наші добровольці у кривавий тан
Визволяти братів-українців з ворожих кайдан.
А ми наших братів-українців визволимо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Не хилися, червона калино, маєш білий цвіт.
Не журися, славна Україно, маєш вільний рід.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Гей, у полі ярої пшениці золотистий лан,
Розпочали стрільці українські з ворогами тан!
А ми тую ярую пшеницю ізберемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Як повіє буйнесенький вітер з широких степів,
Та й прославить по всій Україні січових стрільців.
А ми тую стрілецькую славу збережемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
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09.11.2022 12:48 Ответить
 
 