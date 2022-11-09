Музыкальные сервисы РФ начали блокировать песню "Червона калина": МВД России назвало ее "гимном экстремистской организации"

Российские музыкальные сервисы начали блокировать украинскую песню "Червона калина".

Об этом сообщает Telegram-канал Baza, передает Цензор.НЕТ.

Так, в "Яндекс Музыке" больше нельзя прослушать песню "Ой у лузі червона калина". В техподдержке сервиса объяснили, что ее заблокировали из-за Роскомнадзора, поскольку регулятор "направил всем музыкальным платформам сообщения о необходимости ограничить доступ к этому треку".

В то же время, сервис не блокировал "Червону калину" в исполнении Александра Малинина, а также оставил несколько каверов и ремиксов на нее. Что касается "ВКонтакте", то там украинская песня пока доступна во всех вариациях.

"Червона калина" была написана в начале 1914 года украинским поэтом Степаном Чарнецким для театральной постановки о гетьмане Дорошенко. Затем песню начали исполнять сечевые стрельцы.

В октябре "Миссис Крым" Ольгу Валееву оштрафовали на 40 тысяч за исполнение песни, а ее подругу посадили на десять суток. Тогда же местное МВД назвало "Червону калину" "гимном экстремистской организации".

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